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Huawei P10 ve P10 Plus göründü

Her yıl kendisini geliştirerek akıllı telefon pazarında dikkat çekmeye devam eden Huawei P serisi, bu yıl da yeni gelişmelerle tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
2 yıl
3,5b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin yeni yıla girişini temsil eden P akıllı telefon serisi, bu yıl da kendisini göstermeye hazırlanıyor. MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen yeni seri ile ilgili en detaylı bilgiler sızdırıldı.

Her yıl daha iyiye gidiyor

Bir afiş olduğu iddia edilen görsel, Huawei P10 ve P10 Plus modellerinin versiyon fiyatlarını listeliyor. Her amiral gemi serisinde olduğu gibi bu seride de RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlar değişiyor.

Huawei P10 serisinde karşımıza çıkacaklar az çok belli. 5.5 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük olması beklenirken, hızı biraz daha arttırılmış Kirin 965 yonga seti seriye güç veriyor. O tarihe kadar Snapdragon 835 yonga setinin piyasada olması beklenmediği için Kirin 965 yine Android dünyasının en güçlüsü olacak.

Mate 9 serisindeki Leica kombinasyonu aynen korunuyor. Arka kısımdaki çift 12MP çözünürlüğünde kamera yanında ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Huawei P10 PLus modelinde farklı olarak kavisli ekran bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Tokyo 2020 madalyaları elektronik cihaz dönüşümlerinden elde edilecek"

Versiyon fiyatlarına gelecek olursak; 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip Huawei P10 versiyonu 508$ civarında. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi için 595$ istenecek. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ise 682$ civarında.

Huawei P10 Plus için 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi 726$, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi 828$ olarak belirlenmiş. Yeni seri tanıtımın hemen ardından Mart ayında piyasaya çıkacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P10-and-P10-Plus-specs-and-pricing-appear-on-leaked-document_id90724 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nightsoldier 2 yıl en beğenilen
Amiral gemi cihazlara 32lik kapasite koymasinlar artik

Dunya kadar para istiyorlar ama 32 koyuyorlar . Koy sende 64gb, millet mis gibi alsin kullansın.
Amiral gemi cihazlara 32lik kapasite koymasinlar artikDunya kadar para istiyorlar ama 32 koyuyorlar . Koy sende 64gb, millet mis gibi alsin kull...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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Rajeesh 2 yıl
piyasada ki en iyi çift kamera fikri bence huaweide. zoom, geniş açı falan gereksiz geliyor acıkcası.
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stackman 2 yıl
2 haftadır yoktum apple üzerinden ekrem beye yüklenerek çocukca prim kasma modası geçmedimi ?
1 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 2 yıl
Arkadaş haklı , artik 32 kalkmalı üst seviye de 64 gb dan başlamalı
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Glorfindel1907 2 yıl
Ekran için bence 5.5 fazla P9 serisi gibi 5.2 seçeneği olmalı diye düşünüyorum P9 kullanıcısı olarak baya memnunum telefondan ilk android telefonum P10'da güzel başarı yakalar diye düşünüyorum.
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serdarkalkan 2 yıl Glorfindel1907
tayfn1907
Ekran için bence 5.5 fazla P9 serisi gibi 5.2 seçeneği olmalı diye düşünüyorum P9 kullanıcısı olarak baya memnunum telefondan ilk android telefonum P10'da güzel başarı yakalar diye düşünüyorum.

5.5 inç yazın başa bela... 5.2 bile büyük gelirken... 5.5 çıkarmaları çok saçma olur...
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KraftMK 2 yıl
Ekran kasa oranını birçok firma iyilestirmeye çalışıyor. Huawei de bunu es geçmemeliydi
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axesis 2 yıl
Tamam güzel hepsini anladımda dünyanın en ince 5000 mha 2 günden fazla bataryası giden 4 gb ram 128 gb kapasiteli 2 tb ye kadar sd artırma sunan ve 2.3x optik 12 x zoom u ve tuşları sanal olmayan gece performansı süper şu telefon 400 usd ken onu neden alim hemde 8 çekirdek ?
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nefendim 2 yıl axesis
axesis
Tamam güzel hepsini anladımda dünyanın en ince 5000 mha 2 günden fazla bataryası giden 4 gb ram 128 gb kapasiteli 2 tb ye kadar sd artırma sunan ve 2.3x optik 12 x zoom u ve tuşları sanal olmayan gece performansı süper şu telefon 400 usd ken onu neden alim hemde 8 çekirdek ?


Tamam o da güzel hepsini ben de anladım da işlemcisinden çekirdeğine; ekranından kasasına; mikrofonundan hoparlörüne %100 yerli, seçimde evet diyenlere hafıza arttırım update'i; %100 yerli olan tünel ve köprülerde sinyal kesilme teknolojisi olan Vestel Venüs onu neden alayım hem de avrıpa kıskaniken?
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rakanishu 2 yıl
P9 boyutlarında olsa daha iyi olurdu.
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nefendim 2 yıl rakanishu
rakanishu
P9 boyutlarında olsa daha iyi olurdu.

Kardeş daha iyisi %100 yerli Vestel'in kendisi
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ERIKCI 2 yıl
Önceki sızıntıda hem home tuşu hem arkada yuvarlak parmak izi sensörü vardı bana saçma gelmişti. Bunun gerçek olmasını 'umuyorum'
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aycibin 2 yıl
p9 aşırı büyükken daha da büyütmüşler.burda 5" altında telefon beklerken adamlar kürek kadar telefon yapmış.ÇÖP....sonra sorarlar iphone7 neden bu kadar satıyor diye.
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yibo90 2 yıl aycibin
P9 lite kullanıyorum. 5.2 tek elle zor , p10 bekliyordum o da büyük.

4.7 en ideali sanıyorum tek elle kullanmak için
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Rajeesh 2 yıl
piyasada ki en iyi çift kamera fikri bence huaweide. zoom, geniş açı falan gereksiz geliyor acıkcası.
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nightsoldier 2 yıl en beğenilen
Amiral gemi cihazlara 32lik kapasite koymasinlar artik

Dunya kadar para istiyorlar ama 32 koyuyorlar . Koy sende 64gb, millet mis gibi alsin kullansın.
3 Yanıt Yanıtla +15
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Overclockmanyagı 2 yıl nightsoldier
arttırılabilir hafıza vermiyorlar mı amiral gemisinin yanına birde şunu alınca mis
hepsiburada.com/...
539tl 134dolar mı ne işte hem cihaz değişince diğer cihazada bunu takarsın hiç problemin kalmaz
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nefendim 2 yıl nightsoldier
nightsoldier
Amiral gemi cihazlara 32lik kapasite koymasinlar artik

Dunya kadar para istiyorlar ama 32 koyuyorlar . Koy sende 64gb, millet mis gibi alsin kullansın.

Vestel an itibariyle tamamı %100 yerli olan olacak 64gb'lık Vestel üranüs üretimlerine başladığını duyurmuş

Hadi iyisin
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CoreXXX 2 yıl nightsoldier
nightsoldier

Amiral gemi cihazlara 32lik kapasite koymasinlar artik




Dunya kadar para istiyorlar ama 32 koyuyorlar . Koy sende 64gb, millet mis gibi alsin kullansın.

haklısın bence ama en çok satılan modellerde düşük depolama kapasitesi olanlar:) telefonum güzel olsun ama depolama yı kim takar mantığı
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stackman 2 yıl
2 haftadır yoktum apple üzerinden ekrem beye yüklenerek çocukca prim kasma modası geçmedimi ?
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nefendim 2 yıl stackman
stackman
2 haftadır yoktum apple üzerinden ekrem beye yüklenerek çocukca prim kasma modası geçmedimi ?

Kardeş özgür bir ülkede yaşadığının farkında mısın?
Onca köprü, tünel yapıldı hala mı farketmedin; oysaki eski Türklerden beri bilinir: "özgürlük köprü ve tünelllerden geçer"
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