Huawei P10 ve P10 Plus göründü

Huawei’nin yeni yıla girişini temsil eden P akıllı telefon serisi, bu yıl da kendisini göstermeye hazırlanıyor. MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen yeni seri ile ilgili en detaylı bilgiler sızdırıldı.

Her yıl daha iyiye gidiyor

Bir afiş olduğu iddia edilen görsel, Huawei P10 ve P10 Plus modellerinin versiyon fiyatlarını listeliyor. Her amiral gemi serisinde olduğu gibi bu seride de RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlar değişiyor.

Huawei P10 serisinde karşımıza çıkacaklar az çok belli. 5.5 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük olması beklenirken, hızı biraz daha arttırılmış Kirin 965 yonga seti seriye güç veriyor. O tarihe kadar Snapdragon 835 yonga setinin piyasada olması beklenmediği için Kirin 965 yine Android dünyasının en güçlüsü olacak.

Mate 9 serisindeki Leica kombinasyonu aynen korunuyor. Arka kısımdaki çift 12MP çözünürlüğünde kamera yanında ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Huawei P10 PLus modelinde farklı olarak kavisli ekran bulunuyor.

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Versiyon fiyatlarına gelecek olursak; 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip Huawei P10 versiyonu 508$ civarında. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi için 595$ istenecek. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ise 682$ civarında.

Huawei P10 Plus için 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi 726$, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi 828$ olarak belirlenmiş. Yeni seri tanıtımın hemen ardından Mart ayında piyasaya çıkacak.