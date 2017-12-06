Huawei P11 için 40MP çözünürlüğünde kamera iddiası

Akıllı telefon pazarında kamera konusunda en iyi işlerden birisini yapan Huawei bunu elbette Leica ile olan uzun soluklu iş birliğine borçlu. Kamera teknolojilerinin geliştirildiği özel bir laboratuvar da kuran Huawei bombayı P11 amiral gemisi ile patlatmaya hazırlanıyor.

Huawei P11 ne sunuyor?

Evleaks tarafından verilen sızdırılan basın afişlerine göre Huawei P11 amiral gemisi tam 40MP çözünürlüğünde bir kamera kombinasyonuna sahip olacak. Pro Triple Lens adı verilen bu yeni kombinasyon 3 lens ile destekleniyor.

40MP çözünürlük haberlerini hatırlanacağı üzere Nokia döneminde bırakmıştık. Bir tane Symbian döneminde bir tane de Windows Phone döneminde iki adet 40MP çözünürlüğünde kameraya sahip Lumia telefon satışa sunulmuştu. Kamera performansları çok beğenilen modeller Nokia’nın düşüşünün de etkisiyle devamını getiremedi.

O günden bu yana çözünürlük konusunda büyük ilerlemeler olmadı hatta gerileme oldu bile diyebiliriz. Üreticiler örneğin 12MP çözünürlüğünde kameralar kullandı ancak bileşenlerin teknolojisini geliştirerek çok daha kaliteli çekimler ortaya çıkardı.

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Huawei anlaşılan sektörde hem büyük bir ses getirmek hem de bize geçmiş dönemleri hatırlatmak istiyor. Yeni kamera kombinasyonu ayrıca karanlık ortamlarda önceki nesillere göre yüzde 100 daha fazla ışık alıyor ve 5x melez optik yakınlaştırmaya sahip. Yani her yönüyle süper bir kamera bizi bekliyor.

Kirin 970 yonga seti ile Huawei Mate 10 serisine sunulan yapay zeka teknolojisi sahneyi ve rotamı analiz ederek ayarları en iyi hale getiriyor. Ayrıca diğer bir dikkat çekici bilgi de 24MP çözünürlüğündeki ön kameranın da Leica tarafından geliştirilmiş olması.

Diğer taraftan isimlendirme konusunda da bir sürprizle karşılaşabiliriz. Firmanın P11 isimlendirmesini kullanmak istemediği biliniyor. Afişlerde PCE şeklinde yeni bir tanımlama var. Bu bakımdan Huawei PCE şeklinde yeni bir isimlendirme de görebiliriz.

İddialar doğruysa gelecek yıl en çok konuşacağımız cihazlardan birisi Huawei P11 serisi olacak. Huawei zaten sürekli kendisini geliştiren bir firma. Bu bakımdan geldiği nokta hiç kimseyi şaşırtmıyor.