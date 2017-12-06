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Huawei P11 için 40MP çözünürlüğünde kamera iddiası

Gelecek yıl en çok konuşacağımız modellerden birisi Huawei P11 amiral gemisi olacak. İsim değişikliğinin de beklendiği model kamera tarafında bomba gibi geliyor.
1 yıl
2,6b
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında kamera konusunda en iyi işlerden birisini yapan Huawei bunu elbette Leica ile olan uzun soluklu iş birliğine borçlu. Kamera teknolojilerinin geliştirildiği özel bir laboratuvar da kuran Huawei bombayı P11 amiral gemisi ile patlatmaya hazırlanıyor.

Huawei P11 ne sunuyor?

Evleaks tarafından verilen sızdırılan basın afişlerine göre Huawei P11 amiral gemisi tam 40MP çözünürlüğünde bir kamera kombinasyonuna sahip olacak. Pro Triple Lens adı verilen bu yeni kombinasyon 3 lens ile destekleniyor.

40MP çözünürlük haberlerini hatırlanacağı üzere Nokia döneminde bırakmıştık. Bir tane Symbian döneminde bir tane de Windows Phone döneminde iki adet 40MP çözünürlüğünde kameraya sahip Lumia telefon satışa sunulmuştu. Kamera performansları çok beğenilen modeller Nokia’nın düşüşünün de etkisiyle devamını getiremedi.

O günden bu yana çözünürlük konusunda büyük ilerlemeler olmadı hatta gerileme oldu bile diyebiliriz. Üreticiler örneğin 12MP çözünürlüğünde kameralar kullandı ancak bileşenlerin teknolojisini geliştirerek çok daha kaliteli çekimler ortaya çıkardı.

Ayrıca Bkz. "Huawei’nin ilk 5G telefonu 2019 yılında geliyor"

Huawei anlaşılan sektörde hem büyük bir ses getirmek hem de bize geçmiş dönemleri hatırlatmak istiyor. Yeni kamera kombinasyonu ayrıca karanlık ortamlarda önceki nesillere göre yüzde 100 daha fazla ışık alıyor ve 5x melez optik yakınlaştırmaya sahip. Yani her yönüyle süper bir kamera bizi bekliyor.

 

Huawei P11 için 40MP çözünürlüğünde kamera iddiası

Kirin 970 yonga seti ile Huawei Mate 10 serisine sunulan yapay zeka teknolojisi sahneyi ve rotamı analiz ederek ayarları en iyi hale getiriyor. Ayrıca diğer bir dikkat çekici bilgi de 24MP çözünürlüğündeki ön kameranın da Leica tarafından geliştirilmiş olması.

Diğer taraftan isimlendirme konusunda da bir sürprizle karşılaşabiliriz. Firmanın P11 isimlendirmesini kullanmak istemediği biliniyor. Afişlerde PCE şeklinde yeni bir tanımlama var. Bu bakımdan Huawei PCE şeklinde yeni bir isimlendirme de görebiliriz.

İddialar doğruysa gelecek yıl en çok konuşacağımız cihazlardan birisi Huawei P11 serisi olacak. Huawei zaten sürekli kendisini geliştiren bir firma. Bu bakımdan geldiği nokta hiç kimseyi şaşırtmıyor. 

 

https://wccftech.com/huawei-p11-triple-lens-40mp-rear-camera/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shadowmexo 1 yıl en beğenilen
Note 5, S7 Edge kullandıktan sonra heyecan olsun diye P9 aldım. Çok memnun kaldığım için şimdi de P10'a geçtim ve bir sonraki tercihim de P11 olacak inşallah. Ufak boyutta ama kaliteli cihazları seviyorum. Samsung kameraları da ayrı güzeldi özellikle düşük ışıkta ama Huawei toplam deneyim olarak beni daha çok tatmin etti. P11'i sabırsızlıkla bekliyorum.
Note 5, S7 Edge kullandıktan sonra heyecan olsun diye P9 aldım. Çok memnun kaldığım için şimdi de P10'a geçtim ve bir sonraki tercihim de P11 olacak inşallah. U...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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EyeCoral 1 yıl
Etrafımda Huawei yi bi kere kullanıp da sonrasında başka bir telefona geçen görmedim, denemeyenler bi eline alsın derim...Gerçekten çin'in Apple'ı...
1 Yanıt Yanıtla +15
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12 Angry Men 1 yıl
Android telefon alacak olsam, ya samsung alırım yada huawei. Bu gidişle ilk sırayı huawei alacak, çıkardıkları telefonlar daha kaliteli duruyor.
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Krone 1 yıl
Ciddi rakamlar bunlar. Adamlar piyasayı silip süpürmekte kararlı. Android kısmında en ciddi çalışan marka Huawei.
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xcrrwwrx 1 yıl
Biri huawei"yi durdursun
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ONY86 1 yıl
zamanın 40 mp nokia telefonun örnek resimleri sitelerde yayınlanmış ama ne hikmetse zerre 40 mp çözünürlük yoktu.inşallah bu öyle çıkmaz
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Giresunlufuk 1 yıl
Babamın telefonu bozulunca Huawei aldırdım. Bundan sonra benim telefonum da Huawei ya da Sony olacak. Bu iki marka artık favorim.
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Mr. Jingles 1 yıl
41 MP olan Nokia 808 modelinde 1/1.2" sensör kullanıldı. Yaptığı incecik telefonları hesaba katarsak böyle bir sensör kullanması 17-18 mm kalınlığa sebep olacaktır. O yüzden böyle bir sensör kullanamayacağı 40 MP pek inandırıcı gelmiyor. En fazla 1/2.3" olur. Öyle bir sensöre de 40 MP koyarsan 1 mikronun altında piksellerle çamur gibi fotoğraf çeker artık.
2 Yanıt Yanıtla +2
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ThE LoSt 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

41 MP olan Nokia 808 modelinde 1/1.2" sensör kullanıldı. Yaptığı incecik telefonları hesaba katarsak böyle bir sensör kullanması 17-18 mm kalınlığa sebep olacaktır. O yüzden böyle bir sensör kullanamayacağı 40 MP pek inandırıcı gelmiyor. En fazla 1/2.3" olur. Öyle bir sensöre de 40 MP koyarsan 1 mikronun altında piksellerle çamur gibi fotoğraf çeker artık.

Anladığım kadarıyla 40mp çözünürlüğü tek lenste değil 3 lenste yapmayı planlıyor bu yüzden mümkün
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gezfotek 1 yıl Mr. Jingles
Tam bu yorumu yapacaktım ki siz yazmışsınız hocam, kesinlikle katılıyorum.
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12 Angry Men 1 yıl
Android telefon alacak olsam, ya samsung alırım yada huawei. Bu gidişle ilk sırayı huawei alacak, çıkardıkları telefonlar daha kaliteli duruyor.
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buraoca2 1 yıl
Huawei sektöre yön veriyor. Umarim Mate 10u da ilham alir diğer üreticilerde 16:9 ekran ve etkiliyici ekran kasa oranina rağmen, Parmak izi okuyucuyu da ön tarafta görebiliriz.
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Bunun 6 inç ve 5000 mah civarında olan bir modelini çıkarırlarsa direkt alırım.
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EyeCoral 1 yıl
Etrafımda Huawei yi bi kere kullanıp da sonrasında başka bir telefona geçen görmedim, denemeyenler bi eline alsın derim...Gerçekten çin'in Apple'ı...
1 Yanıt Yanıtla +15
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esmerbuyucu 1 yıl EyeCoral
EyeCoral
Etrafımda Huawei yi bi kere kullanıp da sonrasında başka bir telefona geçen görmedim, denemeyenler bi eline alsın derim...Gerçekten çin'in Apple'ı...

Aynı şekilde bende Huawei'yi bir kere kullanıp sonrasına başka bir telefona geçen görmedim. Çünkü Huawei kullanan birini hiç görmedim
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shadowmexo 1 yıl en beğenilen
Note 5, S7 Edge kullandıktan sonra heyecan olsun diye P9 aldım. Çok memnun kaldığım için şimdi de P10'a geçtim ve bir sonraki tercihim de P11 olacak inşallah. Ufak boyutta ama kaliteli cihazları seviyorum. Samsung kameraları da ayrı güzeldi özellikle düşük ışıkta ama Huawei toplam deneyim olarak beni daha çok tatmin etti. P11'i sabırsızlıkla bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +22
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TearsForFears 1 yıl shadowmexo
shadowmexo
Note 5, S7 Edge kullandıktan sonra heyecan olsun diye P9 aldım. Çok memnun kaldığım için şimdi de P10'a geçtim ve bir sonraki tercihim de P11 olacak inşallah. Ufak boyutta ama kaliteli cihazları seviyorum. Samsung kameraları da ayrı güzeldi özellikle düşük ışıkta ama Huawei toplam deneyim olarak beni daha çok tatmin etti. P11'i sabırsızlıkla bekliyorum.

Her sene telefon mu değiştirilir yahu hadi iphone olsa neyse zarar etmezsin
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