Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P30 Lite'ın tasarımı ve teknik özelliklerinden bir kısmı sızdırıldı

Huawei P30'un tasarımı ve teknik özelliklerinden bir kısmı sızdırıldı. İddialara göre cihaz, Kirin 710 yonga seti, 6 inç genişliğinde bir ekran ve üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor.
3 ay
3,8b
1
2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei P30 Lite'ın tasarımı ve teknik özelliklerinden bir kısmı sızdırıldı
 
Geçtiğimiz günlerde MAR-AL00 model numarasına sahip bir Huawei akıllı telefonu, Çin’de 3C setifikası almıştı. Aynı cihazın başka bir varyantı ise Avrasya Ekonomik Komisyonu'nda (EEC) MAR-LX1M model numarasıyla sertifika almıştı. Bazı iddialara göre, bahsi geçen cihaz, P30 ailesinin en küçük kardeşi P30 Lite.
Cihazla ilgili ortaya çıkanlar yalnızca bunlarla sınırlı değil. P30 Lite'ın tasarımına ve teknik özelliklerine dair bazı detaylar da sızdırılmış durumda. Örneğin bazı sızıntılar cihazın Şubat ayının son günlerinde geleceğini ortaya koyuyor. İddialara göre serinin üst seviye üyeleri P30 ve P30 Pro, Mart ayının sonlarında piyasaya sürülecek ve P30 Lite, hepsinden önce Şubat ayında gelecek. 

Cihazın yakın geçmişte sızan kılıf  ve ekran görsellerine dayanarak konuşacak olursak, P30 Lite'ın su damlası çentikli bir ekrana, arkasında yer alan fiziksel bir parmak izi okuyucusuna ve dikey olarak sıralandırılmış üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca aşağıda yer alan görselde serinin üst seviye modellerinden P30'un ve P30 Lite'ın aynı ebatta olduğu görülüyor. P30'un 6 inç genişliğinde bir ekranla geleceği söyleniyor. Buna göre P30 da 6 inç genişliğinde bir ekrana sahip olacak.
Cihazın sızdırılan teknik özelliklerinden de biraz söz edecek olursak, Huawei P30 Lite’a Kirin 710 yonga setinin güç verdiği söyleniyor. Cihazda 20 MP, 16 MP ve 2 MP çözünürlüklerinde 3 adet arka kamera sensörü bulunması bekleniyor.

P30 Lite'ın bazı pazarlarda Huawei Nova 4e olarak piyasaya sürülebileceği de tahmin ediliyor. Cihaz çok büyük olasılıkla gelecek ayın sonunda veya Mart ayının başında çıkış yapacak.
https://www.gizmochina.com/2019/01/30/huawei-p30-lite-specs-and-design-leaked-likely-to-launch-in-late-february/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 3 ay
Huawei bi motorun sosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jasonw 3 ay
Lite'a bak normalinden daha iri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Philips’in 49 inçlik ultra geniş monitörü satışa çıkıyor 3 ay Facebook'un mesajlaşma hizmetlerini birleştirme planı bu yıl gerçekleşmeyebilir 3 ay Nintendo Switch satışları 32 milyonu geride bıraktı 3 ay Lisa Su, Navi’nin bu sene geleceğini doğruladı 3 ay Huawei'nin planladığı robot casusluğunun e-posta yazışmaları ortaya çıktı 3 ay Apple’ın 2020 yılı iPhone modelleri lazer destekli 3D kameralar ile gelebilir 3 ay Dünyanın ilk RGB aydınlatmalı harici depolama ünitesi satışa sunuldu 3 ay Sevgililer Günü için Razer yeni pembe ürün yelpazesini duyurdu 3 ay Samsung gelirlerinde düşüş yaşıyor 3 ay ZTE Blade V10 modeli, 32 MP ön kamerasıyla birlikte TENAA’da listelendi 3 ay Samsung Galaxy S10'un seri üretimi başladı 3 ay Chrome tarayıcısı yakın gelecekte benzer site adreslerini tespit edecek 3 ay Turkcell Hesabım uygulaması yenilendi ‘Dijital Operatör’ oldu 3 ay Apple'da ikinci hırsızlık vakası: Otonom araç projesi çalındı 3 ay AMD çeyrek bazda düştü yıl bazında yükseldi 3 ay Apple video akış hizmetini Nisan ayında başlatabilir 3 ay ZTE Axon 10 Pro modeli Geekbench üzerinde görüntülendi 3 ay Volkswagen, dizel skandalına rağmen Almanya'daki dizel satışlarını arttırdı 3 ay Samsung Galaxy View 2 detaylanıyor 3 ay 2si Bilmez | Zamanda yolculuk ve para! 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei P30 Lite'ın tasarımı ve teknik özelliklerinden bir kısmı sızdırıldı Sonraki Siri Kestirmeleri tehlikeli olabilir 3 ay Lazer projeksiyonlu BlackView MAX1 akıllı telefonu satışa çıkıyor 3 ay Türk firma, kenevir ile radyasyonu engelleyen x-Ray cihazı geliştirdi 3 ay Vivo V15 serisinin tanıtım tarihi belli oldu 3 ay Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı 3 ay Intel'in 3 ekranlı katlanabilir telefonunun patenti ortaya çıktı 3 ay Xiaomi, beş arka kameralı telefon geliştiriyor olabilir 3 ay Çinlilerden 5 bin dolarlık elektrikli pickup: Avrupa'da da satılacak 3 ay LG'nin ilk 5G'li telefonunun ismi ve fiyatı ortaya çıktı 3 ay TSMC'nin yaşadığı üretim sorunu Kirin yonga seti tedariğini etkileyebilir 3 ay Samsung, akıllı telefonlar için 1 TB depolama yongası üretecek 3 ay Playstation Plus Şubat 2019 ücretsiz oyunları açıklandı 3 ay Gmail'in Android ve iOS versiyonları yeni materyal tasarıma geçiyor 3 ay Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3" 3 ay Cooler Master sayısal tuş takımı olmayan klavyelerini tanıttı 3 ay MSI’dan iki ikonik kasa tasarımı 3 ay HP, Gaming İstanbul'da PUBG turnuvası düzenleyecek 3 ay Aselsan’ın İHA tehdidine karşı geliştirdiği İHA SAVAR, 500. teslimatı geçti 3 ay Geçen yılın son çeyreği Apple’a yaramadı 3 ay Akaryakıtta self servis dönemi: Deposunu kendi dolduran yakıtı indirimli alacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim