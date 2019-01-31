Huawei P30 Lite'ın tasarımı ve teknik özelliklerinden bir kısmı sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde MAR-AL00 model numarasına sahip bir Huawei akıllı telefonu, Çin’de 3C setifikası almıştı. Aynı cihazın başka bir varyantı ise Avrasya Ekonomik Komisyonu'nda (EEC) MAR-LX1M model numarasıyla sertifika almıştı. Bazı iddialara göre, bahsi geçen cihaz, P30 ailesinin en küçük kardeşi P30 Lite.

Cihazla ilgili ortaya çıkanlar yalnızca bunlarla sınırlı değil. P30 Lite'ın tasarımına ve teknik özelliklerine dair bazı detaylar da sızdırılmış durumda. Örneğin bazı sızıntılar cihazın Şubat ayının son günlerinde geleceğini ortaya koyuyor. İddialara göre serinin üst seviye üyeleri P30 ve P30 Pro, Mart ayının sonlarında piyasaya sürülecek ve P30 Lite, hepsinden önce Şubat ayında gelecek.

Cihazın yakın geçmişte sızan kılıf ve ekran görsellerine dayanarak konuşacak olursak, P30 Lite'ın su damlası çentikli bir ekrana, arkasında yer alan fiziksel bir parmak izi okuyucusuna ve dikey olarak sıralandırılmış üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca aşağıda yer alan görselde serinin üst seviye modellerinden P30'un ve P30 Lite'ın aynı ebatta olduğu görülüyor. P30'un 6 inç genişliğinde bir ekranla geleceği söyleniyor. Buna göre P30 da 6 inç genişliğinde bir ekrana sahip olacak.

https://www.gizmochina.com/2019/01/30/huawei-p30-lite-specs-and-design-leaked-likely-to-launch-in-late-february/

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Cihazın sızdırılan teknik özelliklerinden de biraz söz edecek olursak,’ayonga setinin güç verdiği söyleniyor. Cihazdaveçözünürlüklerinde 3 adet arka kamera sensörü bulunması bekleniyor.'ın bazı pazarlardaolarak piyasaya sürülebileceği de tahmin ediliyor. Cihaz çok büyük olasılıkla gelecek ayın sonunda veya Mart ayının başında çıkış yapacak.