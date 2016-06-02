Huawei P9 ay ortasında geliyor, fiyatı belli oldu

Huawei’nin Leica işbirliği ile geliştirdiği yeni amiral gemi modeli Huawei P9, Avrupa macerasında nihayet ülkemiz pazarına da girmeye hazırlanıyor. Ay ortasında piyasaya çıkacak olan modelin fiyatı da ortaya çıktı.
5.2 inçlik Full HD IPS ekranı 500 nit parlaklık değerine çıkabilen Huawei P9, Kirin 955 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM barındırıyor. AnTuTu üzerinde 100 bin seviyesini zorlayan cihaz, Galaxy S7 ve iPhone 6S gibi rakiplerinin ise biraz gerisinde kalıyor.
Arka kısımdaki 12MP çift sensörlü kamerasını Leica işbirliği ile tasarlayan firma, bununla birlikte 4K video kaydı sunmuyor. Ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, 3000mAh kapasiteli batarya 2 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj imkanı ile 10 dakika şarj sonunda 5 saate kadar konuşma elde edilebiliyor.Ayrıca Bkz. "Sony Xperia E5 artık resmi"
WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB Type-C bağlantısı, 4.5G uyumu, Android 6.0 işletim sistemi, EMUI 4.1 kullanıcı arayüzü şeklinde özelliklere sahip olan akıllı telefon için 2399TL fiyat etiketi belirlenmiş. VIP paket kapsamında ilk 3 ay için bir kereliğe mahsus cam değişimi de ücretsiz olarak yapılıyor. Bu fiyat seviyesine baktığımız zaman şöyle bir sıralama görüyoruz. Elbette son kararı tüketicilerimiz verecek:
Samsung Galaxy Note 5 - 2300TL
Samsung Galaxy S6 Edge Plus – 2300TL
Samsung Galaxy S7 – 2400TL
LG V10 – 2100TL
LG G5 – 2300TL
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Huawei bugün dünyanın 3. büyük telefon üreticisidir. Ayrıca dünyanın birçok yerinde telekominikasyon altyapı çalışmaları yapmaktadır. Ülkemizde de 4.5G altyapısını kuran firmalardan biridir. Gelelim telefon kısmına...Huawei HTC gibi telefonlarında yekpare metal gövde kullanan nadir firmalardandır. Tasarım ve malzeme kalitesi, stabilite, özellikle batarya performansı konusunda o saydığınız firmalardan aşağı kalır yanı yoktur. Kısacası bir ürünü ya da firmayı kötülemeden önce bilgi sahibi olalım ondan sonra fikir beyan edelim.
Not: P9 bu fiyata değer mi değmez mi ülkemize gelince inceleyip öyle karar verin. Özellikle malzeme kalitesi ve kamerasını dikkatli inceleyin.
Selamlar
İşlemci olarak Snapdragon 820 ve Exynos 8890'ın çok çok gerisinde bir telefon. Exynos 8890 12 çekirdekli mali t880 ile adreno 530'un gerisinde kalırken bu cihazda 4 çekirdekli mali t880 var.
Ayrıca Youtube'da bir kaç inceleme de ekranın güneşte neredeyse hiç görünmediğini söylemişlerdi. Sonuç olarak kasası güzel olabilir ama onun haricinde fiyatını zerre kadar haketmeyen bir telefon. Hele ki piyasada 2000 liralara pasaport kayıtlı HTC 10 ve ithalatçı garantili LG G5 bulunurken bu telefona bu parayı ancak bu işten anlamayan ve tasarımına önem verenler verir.