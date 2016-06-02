Huawei P9 ay ortasında geliyor, fiyatı belli oldu

Huawei’nin Leica işbirliği ile geliştirdiği yeni amiral gemi modeli Huawei P9, Avrupa macerasında nihayet ülkemiz pazarına da girmeye hazırlanıyor. Ay ortasında piyasaya çıkacak olan modelin fiyatı da ortaya çıktı.

5.2 inçlik Full HD IPS ekranı 500 nit parlaklık değerine çıkabilen Huawei P9, Kirin 955 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM barındırıyor. AnTuTu üzerinde 100 bin seviyesini zorlayan cihaz, Galaxy S7 ve iPhone 6S gibi rakiplerinin ise biraz gerisinde kalıyor.

Arka kısımdaki 12MP çift sensörlü kamerasını Leica işbirliği ile tasarlayan firma, bununla birlikte 4K video kaydı sunmuyor. Ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, 3000mAh kapasiteli batarya 2 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj imkanı ile 10 dakika şarj sonunda 5 saate kadar konuşma elde edilebiliyor.

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WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB Type-C bağlantısı, 4.5G uyumu, Android 6.0 işletim sistemi, EMUI 4.1 kullanıcı arayüzü şeklinde özelliklere sahip olan akıllı telefon için 2399TL fiyat etiketi belirlenmiş. VIP paket kapsamında ilk 3 ay için bir kereliğe mahsus cam değişimi de ücretsiz olarak yapılıyor. Bu fiyat seviyesine baktığımız zaman şöyle bir sıralama görüyoruz. Elbette son kararı tüketicilerimiz verecek:





Samsung Galaxy Note 5 - 2300TL

Samsung Galaxy S6 Edge Plus – 2300TL

Samsung Galaxy S7 – 2400TL

LG V10 – 2100TL

LG G5 – 2300TL



