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Huawei P9 ay ortasında geliyor, fiyatı belli oldu

Huawei’nin son amiral gemisi Leica imzalı P9 ülkemiz raflarına da çıkmaya hazırlanıyor. Modelin detayları ve satış ile ilgili bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.
2 yıl
7,3b
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin Leica işbirliği ile geliştirdiği yeni amiral gemi modeli Huawei P9, Avrupa macerasında nihayet ülkemiz pazarına da girmeye hazırlanıyor. Ay ortasında piyasaya çıkacak olan modelin fiyatı da ortaya çıktı.

5.2 inçlik Full HD IPS ekranı 500 nit parlaklık değerine çıkabilen Huawei P9, Kirin 955 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM barındırıyor. AnTuTu üzerinde 100 bin seviyesini zorlayan cihaz, Galaxy S7 ve iPhone 6S gibi rakiplerinin ise biraz gerisinde kalıyor.

Arka kısımdaki 12MP çift sensörlü kamerasını Leica işbirliği ile tasarlayan firma, bununla birlikte 4K video kaydı sunmuyor. Ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, 3000mAh kapasiteli batarya 2 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj imkanı ile 10 dakika şarj sonunda 5 saate kadar konuşma elde edilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia E5 artık resmi"

WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB Type-C bağlantısı, 4.5G uyumu, Android 6.0 işletim sistemi, EMUI 4.1 kullanıcı arayüzü şeklinde özelliklere sahip olan akıllı telefon için 2399TL fiyat etiketi belirlenmiş. VIP paket kapsamında ilk 3 ay için bir kereliğe mahsus cam değişimi de ücretsiz olarak yapılıyor. Bu fiyat seviyesine baktığımız zaman şöyle bir sıralama görüyoruz. Elbette son kararı tüketicilerimiz verecek:


Samsung Galaxy Note 5 - 2300TL

Samsung Galaxy S6 Edge Plus – 2300TL

Samsung Galaxy S7 – 2400TL

LG V10 – 2100TL

LG G5 – 2300TL


 

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vaskin77 2 yıl en beğenilen
Bakıyorum da forum ahalisi sırf Çinli ve adı Huawei diye saydırmış bu telefona. Bu yorumları yazanların içinde Huawei kullanan var mı? Gerçekten merak ediyorum. Sizin bu yorumları görünce aklıma sevdiğim bir deyiş geldi. " İnsanlar bilmediği şeylerin düşmanıdır". Bilmeyenler veya bihaber olanlar için kısa bir özet yapayım.
Huawei bugün dünyanın 3. büyük telefon üreticisidir. Ayrıca dünyanın birçok yerinde telekominikasyon altyapı çalışmaları yapmaktadır. Ülkemizde de 4.5G altyapısını kuran firmalardan biridir. Gelelim telefon kısmına...Huawei HTC gibi telefonlarında yekpare metal gövde kullanan nadir firmalardandır. Tasarım ve malzeme kalitesi, stabilite, özellikle batarya performansı konusunda o saydığınız firmalardan aşağı kalır yanı yoktur. Kısacası bir ürünü ya da firmayı kötülemeden önce bilgi sahibi olalım ondan sonra fikir beyan edelim.
Not: P9 bu fiyata değer mi değmez mi ülkemize gelince inceleyip öyle karar verin. Özellikle malzeme kalitesi ve kamerasını dikkatli inceleyin.
Selamlar
Bakıyorum da forum ahalisi sırf Çinli ve adı Huawei diye saydırmış bu telefona. Bu yorumları yazanların içinde Huawei kullanan var mı? Gerçekten merak ediyorum....
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Mr. Jingles 2 yıl
Ulan sen bir garip çinlisin. 2400'e cihaz satmak senin neyine? Sen bir Samsung musun bir LG misin be aciz?
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Sasaki Kojiro 2 yıl vaskin77
Kamerasına ois ve 4k video çekme yok. Youtube'a girip P9 ile çekilen videolara bak bakalım videoda rezilliğini gör o dünyanın 3. dediğin Huawei'nin.

İşlemci olarak Snapdragon 820 ve Exynos 8890'ın çok çok gerisinde bir telefon. Exynos 8890 12 çekirdekli mali t880 ile adreno 530'un gerisinde kalırken bu cihazda 4 çekirdekli mali t880 var.

Ayrıca Youtube'da bir kaç inceleme de ekranın güneşte neredeyse hiç görünmediğini söylemişlerdi. Sonuç olarak kasası güzel olabilir ama onun haricinde fiyatını zerre kadar haketmeyen bir telefon. Hele ki piyasada 2000 liralara pasaport kayıtlı HTC 10 ve ithalatçı garantili LG G5 bulunurken bu telefona bu parayı ancak bu işten anlamayan ve tasarımına önem verenler verir.
Kamerasına ois ve 4k video çekme yok. Youtube'a girip P9 ile çekilen videolara bak bakalım videoda rezilliğini gör o dünyanın 3. dediğin Huawei'nin....
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1 Yanıt Yanıtla +15
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dobrasam 2 yıl
öncelikle amiral gemisi cihazları ile karşılaştıralım arkadaş qualcom işlemci var mı yok kavisli ekran var mı yok peki satış yapmak istediğin ülkede kaç kişi tanıyor ve mağazaya gidip ismi ile soruyor seni bir kaç kişi den fazla değildir eminim şimdi diyelim aldım bu fiyata bir süre sonra kime satacaksın huawei nin ikinci eli Türkiye de ölü takas bile kabul eden olmuyor şimdi karar sizin isteyen alsın tabiki
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inexo 2 yıl
adını söyleyemediğim telefona 2bin lira mi vereceğim
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TearsForFears 2 yıl
2400 huawei için biraz pahalı 2000-2200 civarı olabilirdi. Cihaz güzel ama ülkemizde marka değeri yok.
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gurkanse 2 yıl
kanser etmesi için bu sefer sar değeri kaç acaba ? herkez bilmez ama huawei sar değeri konusunda berbat bilginiz olsun
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astegon 2 yıl gurkanse
SAR değerleri korkunç!!!






1.49 W/kg HEAD
0.96 W/kg BODY


benim emektar Note 2

0.171 W/kg HEAD
0.369 W/kg BODY
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orhanveo 2 yıl
Hakitane Eline Samsung Tan başka telefon almamış insanlar Çinli diye Laf söylemeye Kalkıyoya Gülmekten Yıkılıyorum resmen.
Bu kadarmı Aciz olunur ya .
dünya Genelinde Teknoloji İhraç Eden En büyü hatta nerdeyse tek ülke .İşlemcilerinde paneline herşey çinde üretiliyor artık .
Bizim Sözde yerli Firmalarımız bile hçlmasa İşlemci lıyorlar.
Kendin Bilmez Malsatıcam diye çinden en dandik malları alıp ülkemize satan Kötü zihniyetli gözünü para bürümüş insancıklar yüzünden Çin mallarına kaşı oluşan Yargı yüzünden adam çıkp burda .B..k tmaya Çalışıor.
Azıcık okuyun araştırın
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Guest-C302EA147 2 yıl
Fiyata bak
Bunu alacağıma gidip Samsung s6, s7 alırım.
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exposion 2 yıl
P8'de ve Mate S'te ois var, öteki taraftan iphone 6s'de yok? her özellik her zaman her yuerde şart olmayabilir. Ayrıca önemli olan kullanıcı deneyimi, mesela düzgün bir arayüz ile 3gb ram 4gb ile aynı faydayı hatta fazlasını verebilir. İspanya İtalyada pazar payları ihphone samsung önüne geçiyor satışları Huawei'nin, ordakiler de aptal değildir sanırım. Ayrıca S7, G5 resmi fiyatı 2799 bunu da not düşmekte fayda var, yukarıda yazılan fiyatlar resmi lansman fiyatları olmadığı gibi şu anki tavsiye edilen tüketici fiyatları da değil, haksız bir karşılaştırma.
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mavvrick 2 yıl
Millet tutturmuş 4K yok ois yok falan filan .. ois e gerek yok fotoda çünkü çok hızlı odaklıyo ve çekiyor .. video konusunda birşey diyemem günlük ihtiyacı karşılar zaten yönetmen vs değiliz değil mi çok sarsmadan çekersen güzel şeyler çıkar.. ayrıca ois olsaydı leş iphone kamerasındaki gibi çıkıntı olurdu buyuk ihtimal çünkü birçok firma ois i sığdıramıyor ..tek kusur ois olmasa bile sonyde ki gibi digital is yapılabilrdi gerçekten işe yarıyor ama gerçekten pro fotocu değilsen bunların bir anlamı yok instagrama koyduğun her foto zaten küçüçük gözüktüğü için bir sorun olmaz

ben plus modelinin iple gelmesini bekliyorum bu telefonu özel kılan leica lensler ve tasarımı benim için zaten oyun vs oynamıyorum birazda clas bir görünümü var ayrıca fotoğrafla uğraşıyorum..

şundan emin olun ki hiç bir cep telefonu dslr a kafa tutamaz ancak compact makine ile yarışır oyuzden cep telefonlarına leica, sony , canon , nikon vs markalar lens yapsa bile bunlar asla dslr yada aynasız makine kalitesinde olmayacak olursa zaten makine satamazlar.. oyuzden hiç bir telefondan camera konusunda extrem şeyler beklemeyin

çok meraklıysanız alın ufak bir video kamera ısınma vs sorunu yaşamadan 4K çekin

bence 4K 3D gibi patlayan bi süre sonra yalan olacak gereksiz bir özellik
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echomaniac 2 yıl
Gm5p aldım memnunum giderek fiyatlar uçuyor her işimi görüyor p9unda uçacak hali yok android tarafında üstelik yazılımsal olarak da her telefon birbirinin aynı gibi.
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mcebi001 2 yıl
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım kamera leica destekli diye çoğumuzun dibi düştü lakin o kadar...o kadar yani onu özel kılan sadece leica işbirliği ki kamerasında oıs bile yok..
Video çekimi yapılan inceleme sitelerinden görüyoruzki yerlerde, 1080p olmasına rağmen hemde 4k falan hakgetire..birde biraz derinlere gidip araştırınca sensörlerinin 1/3.0 inç bile olmadığını öğrendim öyle ya 1/2.3 yada 1/2.4 inç o kasaya sığmayabilirdi..Eeee neye 2400tl vercez biz standart müzik çalarına olmayan radyosuna zayıf gpu 'sunamı...!!
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BekirHan 2 yıl
Siz hiç Huawei gördünüz mü?
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the spooks 2 yıl
tasarım harika
olmuş ama fiyatı uygun olmalı. yoksa yeni note veya s7 daha cazip
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