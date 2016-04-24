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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, Scarlett Johansson'lı P9 reklamını yayınladı

Huawei kısa bir süre önce duyurduğu P9 modeli ile birlikte global pazar payını arttırmak istiyor. Üreticinin yeni reklam filminden de bu iş için ne kadar istekli olduğu anlaşılıyor.
3 yıl
4,9b
1
26
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çinli üretici Huawei şu an için akıllı telefon sektöründe en büyük 3. üretici konumunda. Şirketin hedefi ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde zirveye ulaşmak. Ürünleri kıyasladığımızda da şirketin her geçen yıl kendini geliştirdiğini söyleyebiliriz. Bu dönemlerde ise Huawei sağlam kasalı akıllı telefonları ve ince işçiliği ile anılıyor. 
Şirket son olarak amiral gemisi P9 modelini lanse etti. Bu model Huawei'nin kendi geliştirdiği çipseti kullanırken özellikle fotoğraf konusunda oldukça iddialı. Leica işbirliği ile arka kısımda iki kamera sensörünün bulunduğu P9 kısa bir süre sonra son kullanıcı ile buluşacak.
Daha geniş kitlelerin dikkatini çekmek isteyen Huawei ise P9 için çektiği reklam filmini yayınladı. Filmde dünyaca ünlü başarılı oyuncu Scarlett Johansson başrolde yer alıyor. Johansson'a ise son yıllarda Superman rolüyle popülarite yakalayan Henry Cavill eşlik ediyor.
İkilinin oynadığı reklam filmi tahmin edebileceğiniz gibi Huawei P9'un fotoğraf yeteneklerine dikkat çekiyor. Oyunculara ve reklama bakılacak olursa Çinli üretici bu kez reklam için geniş bir bütçe ayırmış olmalı. P9'un reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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aviregal 3 yıl en beğenilen
reklamı anlamadım....fakir oldugumdanmı acaba....
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Seyrim 3 yıl
Hoş kadın.. :)
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IznickX 3 yıl
kamera ciddi anlamda iyi sanırım
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umut_baris 3 yıl
Scarlett deyince insan çıplaklık arıyor sadece.

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ceo-tr 3 yıl
Turk Telekom Ronaldoyu oynatacağına bunu oynatsaydı ya.
neymiş ronaldoya kız lazım.
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Fakir Kemancı 3 yıl
LG nin reklami diyorum başka birşey demiyorum.
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Jeopol 3 yıl
o fiyatla hayal kirikligi yasatilar. daha uygun bir fiyati olsa denenebilirdi.
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Batuist 3 yıl
oyuncuların hiçbir filmde suçu yada etkisi olamaz. tek sorumlu yönetmendir. oyuncu yönetmenin kontrolündedir her zaman. ister göklere çıkarır ister rezil eder.. aynen burada olduğu gibi.. adam reklam çekmeyi bilmiyorsa oyuncunun ne kabahati var?
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martitransfer 3 yıl
Bencede reklam biraz karışık ama henry muhteşem martitransfer.com/...
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Pi 3 yıl
Unlulerin bu tip reklamlarda oynatilmasini hic anlamiyorum. Ne yani scarlet kullaniyor mu bu telefonu? O kullanıyorsa almaliyiz mi? Veya sampuan reklamları. Bilmem kim su sampuanla saclarim hayat buldu diyor. Tv izleyen sapsik kadinlar da o zaman tamamdir almaliyim mi diyor? Unlu birinin bunu kullanıyorum siz de alin diye reklam yapmasi muthis itici geliyor bana
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Das Boot 3 yıl
Scarlett ilk defa bana itici geldi bu reklam filminde
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Guest-CB18211D7 3 yıl Pi
Bence de çok mantıklı değil ama biraz prestij işi. Yani "Bak ben bu ünlüleri reklamımda oynatabiliyorum" olayı gibi galiba. Huawei'nin üzerindeki "çin malı, kalitesiz..." etiketlerini kaldırması işe yarar gibi.
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infom@n 3 yıl
aviregal
reklamı anlamadım....fakir oldugumdanmı acaba....[/q]
Gönlün fakir olmasın yeter.
Reklamda sahne modlarındaki başarısıele alınmış bence. Arka ışıktaki performansı, gece performansı vs vs.
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infom@n 3 yıl
ÖzdalDoğru
Scarlett bence normal bir hatun. Neden bu kadar abartılıyor anlayamadım.

Cinsiyeti kimliğinde kadın olanlar var birde her hareketi kadınsı olup erkeğin ilgisini çeken kadınlar var.
Ayrıca biz erkekler kolay elde edilen salak kadınlardan hoşlanmayız. Bu kadın ise "ben zekiyim ve beni elde etmek için diğer erkeklerden çok farklı olmalısın" diyen bir tavır var.
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ÖzdalDoğru 3 yıl infom@n
infom@n

ÖzdalDoğru

Scarlett bence normal bir hatun. Neden bu kadar abartılıyor anlayamadım.


Cinsiyeti kimliğinde kadın olanlar var birde her hareketi kadınsı olup erkeğin ilgisini çeken kadınlar var.
Ayrıca biz erkekler kolay elde edilen salak kadınlardan hoşlanmayız. Bu kadın ise "ben zekiyim ve beni elde etmek için diğer erkeklerden çok farklı olmalısın" diyen bir tavır var.

Evet hocam salak kadınlardan hoşlanmayız :) Sadece tavır var, gerisi boş sanırım.

haberturk.com/...
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Scarlett bence normal bir hatun. Neden bu kadar abartılıyor anlayamadım.
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