Huawei, Scarlett Johansson'lı P9 reklamını yayınladı

Çinli üretici Huawei şu an için akıllı telefon sektöründe en büyük 3. üretici konumunda. Şirketin hedefi ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde zirveye ulaşmak. Ürünleri kıyasladığımızda da şirketin her geçen yıl kendini geliştirdiğini söyleyebiliriz. Bu dönemlerde ise Huawei sağlam kasalı akıllı telefonları ve ince işçiliği ile anılıyor.

Şirket son olarak amiral gemisi P9 modelini lanse etti. Bu model Huawei'nin kendi geliştirdiği çipseti kullanırken özellikle fotoğraf konusunda oldukça iddialı. Leica işbirliği ile arka kısımda iki kamera sensörünün bulunduğu P9 kısa bir süre sonra son kullanıcı ile buluşacak.

Daha geniş kitlelerin dikkatini çekmek isteyen Huawei ise P9 için çektiği reklam filmini yayınladı. Filmde dünyaca ünlü başarılı oyuncu Scarlett Johansson başrolde yer alıyor. Johansson'a ise son yıllarda Superman rolüyle popülarite yakalayan Henry Cavill eşlik ediyor.

İkilinin oynadığı reklam filmi tahmin edebileceğiniz gibi Huawei P9'un fotoğraf yeteneklerine dikkat çekiyor. Oyunculara ve reklama bakılacak olursa Çinli üretici bu kez reklam için geniş bir bütçe ayırmış olmalı. P9'un reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.