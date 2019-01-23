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Huawei, Twitter’dan indirilen fotoğrafların silinmesi hakkında açıklama yaptı

Sizlere dün ulaştırdığımız haberimizde Çin’de yaşayan kullanıcıların Huawei telefonlar ile Twitter uygulamasından fotoğraf indiremediklerini aktarmıştık. Bugün firmadan cevap geldi.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei, Twitter’dan indirilen fotoğrafların silinmesi hakkında açıklama yaptı
Huawei telefonların Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak sildiğini geçtiğimiz gün sizlere aktarmıştık. Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal ağ Çin’de yasaklı durumda olduğu için firmanın bunu bilerek yaptığı düşünülmüştü. Bugün ise Huawei cephesinden konu hakkında açıklama geldi.
Ayrıca Bkz. "Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor"

Twitter uygulamasında yaşanan bir sorundan kaynaklandı

Kullanıcılar Twitter uygulaması üzerinden bir fotoğraf indirdiklerinde “Huawei Sistem Servisi” bildirimiyle beraber fotoğrafın silindiği bilgisi ile karşılaşıyorlardı. Bu sorunun Twitter uygulamasın arka planda yaptığı klasör işlemleri sebebiyle olduğu öğrenildi. Firma tarafından gelen açıklama şu şekilde;

“Sorunu araştırdıktan sonra, Huawei olarak Twitter uygulamasının 7.78.0 ve 7.77.0 sürümlerinde yaşanan problemi görebildik. Uygulamadan fotoğraf indirildiğinde, uygulama fotoğraf ile aynı ismi taşıyan bir klasör oluşturuyor ve daha sonra bu klasörü arka planda siliyor. Bundan dolayı Huawei telefonlarda dahili olarak gelen fotoğraf koruma özelliği devreye giriyor ve kullanıcılara bildirim gitmiş oluyor. Ancak fotoğrafların hiçbiri etkilenmiyor, sadece farklı klasöre taşınıyorlar. Kullanıcılar fotoğraflarını File Manager/Picture/Twitter yolu içerisinde bulabilirler.”

Huawei sorunu çözmek için Twitter ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Kısacası Twitter uygulaması ile Huawei fotoğraf koruma sistemi arasında yaşanan bir problem nedeniyle bu sorun oluşmuş. Fotoğrafların silinmemiş olması da kullanıcıları memnun etmiştir.


https://www.gsmarena.com/huawei_responds_to_twitter_images_being_deleted-news-35191.php Yorum Yaz
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smart1978 3 ay
Memnun etmis ifadesi ne alakala ? Bir hizmet mi verilmis. Olsa olsa derin bir oh cekmistir cihaz sahipleri...
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