Huawei: Üretim sıkıntısı nedeniyle P10 serisinde farklı bileşenler kullandık

Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin yeni amiral gemi modeli P10 serisinde aynı bileşenlerin farklı teknolojilerine sahip versiyonlarını kullandığını aktarmıştık. Gelen tepkiler üzerine Huawei bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bileşenler gerçekten farklı

Huawei P10 serisinin depolama ve bellek hız testlerinde birbirinden çok farklı veri transfer hızları ortaya çıkmıştı. Uzmanlar da bunu farklı teknolojiler kullanılmasına bağlamıştı. Örneğin bir versiyonda UFS 2.1 depolama standardı kullanılırken diğer bir versiyonda eMMC 5.1 kullanılıyordu. Veya LPDDR4 RAM bellek yerine LPDDR3 belleğe yer verilmişti.

Bunlar belki günlük hayatta kullanıcıya kendisini çok hissettirmeyen farklılıklar ancak kağıt üzerinde belirli performans ve enerji verimliliği farkları ortaya çıkıyor. Üstelik bu farklılıklar aynı fiyat etiketi ile kullanıcıya sunuluyor.

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Huawei yaptığı açıklamada farklı bileşenlerin sürümlerini kullanmasının nedenini üretim sıkıntıları olarak gösterdi. Firma stok sıkıntısı yaşamamak için bir bileşeni birden fazla üreticiden tedarik ediyor. Milyonlarca satacak bir telefon için bu şekilde bir zincir kurmak zaruri.

Buraya kadar her şey normal ancak tedarikçilerin gönderdiği aynı bileşenler birbirinden farklılaşmaya başladığında anormal hale geliyor. Huawei bunun kesin bir kontrol yöntemini bulamamış. Bu bakımdan olduğu gibi kabul etmiş ve kullanıcı tecrübesini zenginleştirmeye odaklanmış.

Firma P10 serisinin cihaz bağlamında günlük hayatta etkileyici bir tecrübe sunduğunu ve kesinlikle Androbench gibi tek bileşen testlerine bakılarak karar verilmemesini istiyor. Bununla birlikte daha eski bileşenler neden aynı fiyattan satılıyor veya versiyonları nasıl ayırt edeceğiz ona bir açıklama yapılmamış.

Bir noktanın altını çizmek gerekir ki Huawei’nin yeni amiral gemi lansmanında üzerinde en çok durduğu konu Leica imzalı çift kamera dizilimi olmuştu. Firmanın fotoğrafçılık konusunda geldiği noktayı gösteren arka kamera özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu bakımdan bazı bileşenler üzerinde durulmamış olabilir. Huawei P10 modeli 3599TL fiyat etiketi ile ülkemizde de satışta.