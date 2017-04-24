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Huawei: Üretim sıkıntısı nedeniyle P10 serisinde farklı bileşenler kullandık

Huawei’nin P10 amiral gemi serisinde neden farklı teknolojilere sahip bileşenler kullandığı ortaya çıktı. Firmanın tedarik yaptığı üreticiler farklı versiyonlar yolluyor.
2 yıl
5,3b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin yeni amiral gemi modeli P10 serisinde aynı bileşenlerin farklı teknolojilerine sahip versiyonlarını kullandığını aktarmıştık. Gelen tepkiler üzerine Huawei bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bileşenler gerçekten farklı

Huawei P10 serisinin depolama ve bellek hız testlerinde birbirinden çok farklı veri transfer hızları ortaya çıkmıştı. Uzmanlar da bunu farklı teknolojiler kullanılmasına bağlamıştı. Örneğin bir versiyonda UFS 2.1 depolama standardı kullanılırken diğer bir versiyonda eMMC 5.1 kullanılıyordu. Veya LPDDR4 RAM bellek yerine LPDDR3 belleğe yer verilmişti.

Bunlar belki günlük hayatta kullanıcıya kendisini çok hissettirmeyen farklılıklar ancak kağıt üzerinde belirli performans ve enerji verimliliği farkları ortaya çıkıyor. Üstelik bu farklılıklar aynı fiyat etiketi ile kullanıcıya sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Akıllı telefonların kağıt üzerindeki bilgileri ne kadar doğru"

Huawei yaptığı açıklamada farklı bileşenlerin sürümlerini kullanmasının nedenini üretim sıkıntıları olarak gösterdi. Firma stok sıkıntısı yaşamamak için bir bileşeni birden fazla üreticiden tedarik ediyor. Milyonlarca satacak bir telefon için bu şekilde bir zincir kurmak zaruri.

Buraya kadar her şey normal ancak tedarikçilerin gönderdiği aynı bileşenler birbirinden farklılaşmaya başladığında anormal hale geliyor. Huawei bunun kesin bir kontrol yöntemini bulamamış. Bu bakımdan olduğu gibi kabul etmiş ve kullanıcı tecrübesini zenginleştirmeye odaklanmış.

Firma P10 serisinin cihaz bağlamında günlük hayatta etkileyici bir tecrübe sunduğunu ve kesinlikle Androbench gibi tek bileşen testlerine bakılarak karar verilmemesini istiyor. Bununla birlikte daha eski bileşenler neden aynı fiyattan satılıyor veya versiyonları nasıl ayırt edeceğiz ona bir açıklama yapılmamış.

Bir noktanın altını çizmek gerekir ki Huawei’nin yeni amiral gemi lansmanında üzerinde en çok durduğu konu Leica imzalı çift kamera dizilimi olmuştu. Firmanın fotoğrafçılık konusunda geldiği noktayı gösteren arka kamera özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu bakımdan bazı bileşenler üzerinde durulmamış olabilir. Huawei P10 modeli 3599TL fiyat etiketi ile ülkemizde de satışta. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-admits-using-different-memory-chips-on-the-P10-and-P10-Plus-blames-shortage-in-supply-chain_id93374 Yorum Yaz
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Adiyamanmp3 2 yıl en beğenilen
Huawei bu tür şeylerle kendine olan güveni ve marka imajını zedeliyor.
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menem 2 yıl
İnsanı enayi yerine koymak. Markaya bu yakışmadı. İmajı gözümde eridi.
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Rajeesh 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Şu olaydan sonra Huawei alacak adama artık enayi gözüyle bakarım resmen skandal ama yapan Apple yada Samsung olmayınca toplu gömme şenlikleri olmuyor.

Ayrıca farklı ekran paneliyle kıyaslayan arkadaşlara da acil akıl fikir diliyorum. Mesela o ekranlardan birisi 1080p diğeri 720p olsa aynı durum olabilirdi ama adamlar birine amiral gemisi donanımı koyarken diğerine orta seviye donanımı koymuş tamamen şans işi oluyor.

Düşünsene ufs 2.1 / lpddr4 kullanan ile emmc 5.1 / lpddr3 kullanan telefon arasındaki uçurumu
ikinci kombinasyon şu an 150 dolarlık telefonlarda bile var bu mu önemsiz fark. O zaman fiyatını da düşük yapsınlar o donanımla gelenlerin hayret bir şey...

asıl ekran farklılıkları gibi gerçek hayat tecrübesini 1e1 etkleyip en basit kullanıcının fark ediceği detay yerine geekbench masturbasyonu yapan arkadaşlara akıl fikir diliyorum
mehmedaltairŞu olaydan sonra Huawei alacak adama artık enayi gözüyle bakarım resmen skandal ama yapan Apple yada Samsung olmayınca toplu...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Katibim 2 yıl
bu konuda apple'ın eline kimse su dökemez,her cihazı sorunlu hepsinide kullandım,kimse bana martaval okumasın,birinin kasa çıtlar,birinin kasasına kağıt girer,birisi çamur gibi sarı ekran olur,birinin kasası soyulur,birinin kasası çatlar v.s.,isteyene tek tek model ismi verebilirim
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SERDARbdrm 2 yıl
apple ın tsmc ve samsung dan ayrı olarak tedarik ettiği chip hem hızı hem de pili etkiliyordu, samsung note 3 kullanıyorum qualcomm lu amerikadan getirttim burdan alanlar exynoslu ne 4k video çekebiliyor ne 4g kullanabiliyor. samsung yine kendi lensi ve sony lensi ile aynı sıkıntıyı yaşamıştı. bu üreticilerin ucuz hileleri gerçekten sinir bozucu. en azından kutu üzerinde bileşenler detayı ile yazılmalı diye düşünüyorum. ozaman ne aldığını bilirsin ve yanlış bilgi varsa firma çamur yapsa da iade edersin. ciddi ciddi huawei p10 düşünüyordum halbuki.
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V4LKyR 2 yıl
Kimse kusura bakmasin ama bu SKANDAL bir olay. Boyle is olmaz.
Yazik ettin Huawei.
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susesa 2 yıl
Bu tür sahtekarlıklara girenlere tüketiciler olarak ceza vermezsek yine yapılacağından kuşkunuz olmasın.
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murdocklawless 2 yıl
elinde stok yoksa üretimi durdur kardeşim o zaman. stok olunca yeniden başla üretime. bak bak, sen bak hele, birde utanmadan tedarikçiden gelen aynı bileşenler farklılık gösterirse yapacakları bir şey yokmuş. ha canım ha, oldu, yedik biz bunu.
efendim leica lens kullanılıyormuş. ee onda da stok sıkıntısı olursa çan çin çon lens kullanırlar artık. nerden bileceksin leica kullandıklarını?
tam bir dolandırıcı hikayesi olmuş bu. bu ülkede mahkemeye versen nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giydirirsin bunlara.
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Fx_57,5 2 yıl
ozaman kutusunda bunu belirtin,milleti yolunacak kaz olarak görmeyin.
tam samsunga rakip geliyor derken bu olmadı
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Giresunlufuk 2 yıl
İki gün önce başka model de olsa Huawei aldırdık çıkan habere bakın. Beklemezdim doğrusu.
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apodur 2 yıl
Kıllandım açıkçası
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St Batuhan 2 yıl
Fiyat bu kadar yüksekken haliyle insanı üzen durumlar. Olmaması iyi olurdu firma adına.
Diğer taraftan çok çok mühim bir fark olmadığını düşündükleri için önem verilmemiştir açıklanmasına. Yani bugüne kadar kim kalkıp depolama biriminin hızını ya da belleklerle ilgili durumu merak ediyordu ki? Geniş bir kitle için bu anca bir şeyi yarıştırma işine girer ama o da günlük kullanım dahilinde olmadığı için yine pek bir anlamı kalmaz.
Bu konuda en kötü durum işlemci farkından Apple yaşadı. Günlük kullanımı etkileyen kısımlar yani hem batarya hem frekans olarak işlemcinin etkisinin olduğu kısım oldu ama orada bile fark çok büyük değildi. Android tarafında ise Samsung bu farkı devam ettiriyor. Çipset nedeniyle rom konusu bile sarpa sarıyor. Bunlar amiral gemisi cihazlarda yine o nedenle işlemci konusunda olan farklardan sonra bu biraz yavan geliyor.
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Ac1DBuRN 2 yıl
"Bu bakımdan olduğu gibi kabul etmiş ve kullanıcı tecrübesini zenginleştirmeye odaklanmış."
"Firmanın fotoğrafçılık konusunda geldiği noktayı gösteren arka kamera özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu bakımdan bazı bileşenler üzerinde durulmamış olabilir."
Huawei adına özür yazısı gibi geldi biraz. Onlar için bir mazeret bulmaya gerek yok. Samsung nasıl işlemcisini farklı sunduğunda bunu pakette belirtiyorsa (s7lerde sony ve Samsung lens kullandı fakat performansları aynı denebilir) Huawei de başka mazeretlerin ardına saklanmadan bunu belirtebilirdi. Hiç olmadı DDR3leri ve eMMC'leri tek telefonda toplayıp P10 lite diye sunabilirdi, kimse de bu niye daha düşük performanslı demezdi.
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