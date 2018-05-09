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Huawei Y3 Android Go telefonu resmiyet kazandı

İlk etapta Afrika kıtasına hitap edecek olan Huawei Y3 2018 modelinde segmente göre özellikler mevcut. Beklentinin yüksek tutulmadığı Huawei Y3 2018 özellikleri haberimizde.
1 yıl
1,2b
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın giriş seviyesindeki telefonlara yönelik akıcı bir kullanıcı tecrübesi sağlamayı amaçladığı Android Go programı genişlemeye devam ediyor. Alcatel’den sonra Huawei de ilk modelini görücüye çıkardı.

Huawei Zambiya sayfasında listelenen Android Go telefonunun zaten ilk etapta Afrika kıtasını hedeflediği daha önce dile getirilmişti. Beklendiği gibi telefon Mayıs ayında sahneye çıktı.

Huawei Y3 (2018) özellikleri

Firmanın Android Go programındaki ilk telefonu Huawei Y3 (2018) oldu. 5 inçlik ekranında 854x480 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon segmenti gereği çerçeveleri biraz kalın tutmuş. Polikarbonat kasanın kalınlığı ise 9.45mm civarında.

Ayrıca Bkz. "Kirin 980 yonga setinde Huawei’nin kendi grafik birimi olabilir"

4 çekirdekli MediaTek MT6737 yonga setinin güç verdiği telefona 1GB RAM ve arttırılabilir 8GB kapasite eşlik ediyor. Firma daha hızlı veri aktarım hızları için F2FS dosya sistemini tercih etmiş.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut. 2280mAh kapasiteli bataryaya sahip olan cihaz Android 8.1 Go sürümü üzerinde çalışıyor ve tüm Go uygulamaları mevcut. Şimdilik telefonun fiyatı ve başka hangi ülkelere gideceği açıklanmadı.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/08/huawei-y3-2018-android-go-phone-full-specs-images-appear-on-official-site/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 1 yıl en beğenilen
hiç yapmasaydın daha iyidi
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DH Misafiri 1 yıl
Huawei'de "go" dedik "öldürmüş"!
854x480 ekranı zar zor temin etmiştir artık... :P
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sahmat_78 1 yıl
Bu kadar alt seviye ye gerek yok. Fiyatlara yansımıyor çünkü
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ogzhnakcy90 1 yıl
"5 inçlik ekranında 854x480 piksel"den sonrasını okumadım
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XFalconX 1 yıl crazywinner3
olmuyor işte malesef
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XFalconX 1 yıl
go projesi komedi bana göre
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crazywinner3 1 yıl XFalconX
200-300 lira bandında olsa hiç de komedi değil aslında ama dolar bırakmıyor
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smart1978 1 yıl
300 TL en fazla...
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huseyincarnege 1 yıl en beğenilen
hiç yapmasaydın daha iyidi
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10ff 1 yıl
bize gelirse 899tl olur...
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