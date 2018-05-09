Huawei Y3 Android Go telefonu resmiyet kazandı

Google’ın giriş seviyesindeki telefonlara yönelik akıcı bir kullanıcı tecrübesi sağlamayı amaçladığı Android Go programı genişlemeye devam ediyor. Alcatel’den sonra Huawei de ilk modelini görücüye çıkardı.

Huawei Zambiya sayfasında listelenen Android Go telefonunun zaten ilk etapta Afrika kıtasını hedeflediği daha önce dile getirilmişti. Beklendiği gibi telefon Mayıs ayında sahneye çıktı.

Huawei Y3 (2018) özellikleri

Firmanın Android Go programındaki ilk telefonu Huawei Y3 (2018) oldu. 5 inçlik ekranında 854x480 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon segmenti gereği çerçeveleri biraz kalın tutmuş. Polikarbonat kasanın kalınlığı ise 9.45mm civarında.

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4 çekirdekli MediaTek MT6737 yonga setinin güç verdiği telefona 1GB RAM ve arttırılabilir 8GB kapasite eşlik ediyor. Firma daha hızlı veri aktarım hızları için F2FS dosya sistemini tercih etmiş.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut. 2280mAh kapasiteli bataryaya sahip olan cihaz Android 8.1 Go sürümü üzerinde çalışıyor ve tüm Go uygulamaları mevcut. Şimdilik telefonun fiyatı ve başka hangi ülkelere gideceği açıklanmadı.