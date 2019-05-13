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Huawei Y9 Prime (2019) sessizce tanıtıldı

Huawei'in pop-up kameralı orta seviye cihazı Y9 Prime'ın (2019) tüm teknik özellikleri ve görselleri sessizce şirketin resmi web sitesinde listelendi. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Huawei Y9 Prime (2019) sessizce tanıtıldı
 
Geçtiğimiz günlerde Huawei İspanya ve Huawei İtalya'nın resmi web sitelerinde Huawei'in pop-up kameralı ilk akıllı telefon modeli olan Huawei P Smart Z'nin teknik özellikleri listelenmişti. Şirket, yeni orta seviye akıllı telefon modeli Huawei Y9 Prime(2019) tanıtmak için de aynı yolu kullandı. Cihazın tüm teknik özellikleri ve görselleri sessizce Huawei'in resmi web sitesinde paylaşıldı.
Cihaz, Y9 Prime 2018'in halefi olmasına karşın, yakın zamanda tanıtılan Huawei P Smart Z ile daha fazla ortak noktaya sahip.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Y9 Prime (2019), gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Cihaz, 4 GB RAM ve microSD kart ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 64 GB ve 128 GB'lık iki farklı dahili depolama alanı seçeneği ile geliyor.
Y9 Prime 2019, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve 19,5: 9 en-boy oranına sahip 6.59 inçlik 2.5d eğimli bir ekranla geliyor. Pop-up olarak tabir edilen tarzda, açılır-kapanır bir ön kamera mekanizması ile gelen cihazda böylelikle herhangi bir çentik yer almıyor ve cihaz oldukça yüksek bir ekran / kasa oranı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Cihaz, 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera sensörünün, 2 MP çözünürlüğünde bir ikincil sensörü ve 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensörün yer aldığı üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Cihazda 16 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü yer alıyor. 4.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihaz, EMUI 9.0 tabanlı Android 9 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
163.5×77.3×8.8mm ölçülerinde ve 196.8 gram ağırlığında olan cihaz, arka kamera sensörlerinin altına konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu ile geliyor. Cihaz, siyah, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.
Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı ancak çok büyük olasılıkla P Smart Z'nin 280 dolarlık fiyat etiketinden azıcık daha yüksek bir fiyat etiketi ile gelecek.
https://www.gizchina.com/2019/05/12/huawei-y9-prime-2019-silently-unveiled/ Yorum Yaz
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suicide sheep 3 hf. yeni yorumcu
280 birim paradan azcık daha yüksekmiş yani 300 diyelim. düşünsenize 300 liraya böyle bir telefon alıyorsunuz. hayali bile bi tuhaf. asgari ücreti hemen 300 e bölmeye çalıştınız dimi kaç tane alabilirim diye. işte size böyle şeyleri ancak hayallerde yaşatıyorlar. ne ev ne araba nede bir cep telefonunu rahat rahat alamıcaksınız. bakalım haziran temmuzda dolar kaç para olacak
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cemus 3 hf.
Bu kirin 710 nu da her telefona koydular arkadaş böyle saçmalık olur mu ya koy buna yeni geliştirilmiş bir işlemcide almak isteyen insanlar için bir sebep olsun
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ozansirinn 3 hf.
Onlara göre uygun ama bize göre yine yüksek fiyatla gelir vergiler malum 4 GB ram yerine artık standart 6 GB ram olsa iyi olur anca yetiyor ama samsung gibi yaparsa türkiye ye göre fiyat ayarlaması yapabilirse satışlar daha çok artar az reklam ama uygun fiyat olması gerek
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Whippoorwill 3 hf.
Snapdragon 710 mu? yoksa Kirin 710 mu?
Edit: Düzeltildi.
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aktivist-X 3 hf. Whippoorwill
Kirin 710.
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