Huawei ilk otomobilini Shanghai Auto Show’da sergileyecek

otomotiv pazarına da giriş yapmaya karar verdi. Çinli devler bu sıralar teknolojinin dahil olduğu her alana girmek için yarışıyor. Geçtiğimiz hafta çıkan haberden de bileceğiniz üzere Xiaomi de otomobil işine girme kararı almıştı. ABD içerisine girmesi hükümet tarafından farklı yollarla yasaklanan Huawei, geçen yıl yaşadığı dev büyüme ile Çin’de lider konumunda. Bundan desteğini alan firma,pazarına da giriş yapmaya karar verdi. Çinli devler bu sıralar teknolojinin dahil olduğu her alana girmek için yarışıyor. Geçtiğimiz hafta çıkan haberden de bileceğiniz üzerede otomobil işine girme kararı almıştı.

Yeni gelen rapora göre Huawei, ilk otomobilini Shanghai Auto Show sırasında tanıtacak. Devlet tarafından kontrol edilen otomobil üreticisi Dongfeng Motor ile yapılan anlaşma sonucu ortaya çıkacak araç oldukça ilginç özelliklerle gelecek.

Toplam 446 milyon dolar yatırılan proje, 5G teknolojisinin otonom sürüşteki yerini gövdeselleştirmeyi hedefliyor. Araçlarda cihaz içi iletişim, beşinci nesil kablosuz ağ ve bulut fonksiyonları gibi özelliklerin yanında uzaktan yönetimi kolaylaştırıcı sistemler de bulunacak.

Dongfeng Motor ve Huawei arasında yapılan bu anlaşmanın seremonisinde ortamda bulunan minibüs, araçlar hakkında ufak bir fikir vermenin ötesine geçmedi. Fütüristik görünümlü araç hakkında herhangi bir bilgi yok.

Shanghai Auto Show önümüzdeki hafta başladığında konu hakkında daha detaylı bilgilerin sahibi olacağız.

https://yicaiglobal.com/news/huawei-to-unveil-first-smart-cars-at-shanghai-auto-show-