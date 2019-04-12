Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei ilk otomobilini Shanghai Auto Show’da sergileyecek

Huawei ve Çin'de devlet yönetimindeki Dongfenf Motor arasında yapılan anlaşma meyvesini önümüzdeki hafta başlayacak Shanghai Auto Show içerisinde verecek. Araç hakkında herhangi bir bilgi yok.
1 ay
2,3b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD içerisine girmesi hükümet tarafından farklı yollarla yasaklanan Huawei, geçen yıl yaşadığı dev büyüme ile Çin’de lider konumunda. Bundan desteğini alan firma, otomotiv pazarına da giriş yapmaya karar verdi. Çinli devler bu sıralar teknolojinin dahil olduğu her alana girmek için yarışıyor. Geçtiğimiz hafta çıkan haberden de bileceğiniz üzere Xiaomi de otomobil işine girme kararı almıştı.
Yeni gelen rapora göre Huawei, ilk otomobilini Shanghai Auto Show sırasında tanıtacak. Devlet tarafından kontrol edilen otomobil üreticisi Dongfeng Motor ile yapılan anlaşma sonucu ortaya çıkacak araç oldukça ilginç özelliklerle gelecek.
Toplam 446 milyon dolar yatırılan proje, 5G teknolojisinin otonom sürüşteki yerini gövdeselleştirmeyi hedefliyor. Araçlarda cihaz içi iletişim, beşinci nesil kablosuz ağ ve bulut fonksiyonları gibi özelliklerin yanında uzaktan yönetimi kolaylaştırıcı sistemler de bulunacak.
Dongfeng Motor ve Huawei arasında yapılan bu anlaşmanın seremonisinde ortamda bulunan minibüs, araçlar hakkında ufak bir fikir vermenin ötesine geçmedi. Fütüristik görünümlü araç hakkında herhangi bir bilgi yok.
Shanghai Auto Show önümüzdeki hafta başladığında konu hakkında daha detaylı bilgilerin sahibi olacağız.

https://yicaiglobal.com/news/huawei-to-unveil-first-smart-cars-at-shanghai-auto-show- Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seyidkutub 1 ay
Fotoğrafı förünce Detroit Became Human daki minibüsleri mi yapacakkar dedim .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 1 ay
Yerli otomobilimiz göklerde..... Bizi gıskaniyeahla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Samsung Galaxy Note 10 iki farklı ekran boyutuyla gelecek 1 ay Lenovo Z6 Pro modelinin 5G desteği ile geleceği doğrulandı 1 ay Skype ekran paylaşımı iOS ve Android uygulamalarına eklendi 1 ay Huawei’nin ARM tabanlı Matebook bilgisayarı satışa çıkıyor 1 ay Samsung Galaxy Tab S4 Android Pie güncellemesi almaya başladı 1 ay LG'nin yeni televizyon ve beyaz eşyaları 1 ay Acer ConceptD kategorisi masa üstü ve karma gerçeklik başlıklarını da kapsıyor 1 ay Star Wars: Episode IX'un ilk fragmanı ve ismi yayınlandı 1 ay Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması 2019'da etki alanını genişletiyor 1 ay Western Digital güvenlik kameralarına yönelik dayanıklı hafıza kartlarını tanıttı 1 ay Suudi Arabistan, bölgenin en büyük rüzgâr enerjisi pazarı olma yolunda hızla ilerliyor 1 ay Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz? 1 ay Delikli ekranlı bir telefon da Elephone’dan geliyor, bu sefer ekranın ortasında 1 ay Messenger, Facebook uygulaması içerisine geri dönebilir 1 ay İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri 1 ay App Store'da ′oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama′ Tinder oldu 1 ay Netflix, 2 TL’lik haftalık paketi Türkiye’de test etmeye başladı 1 ay Türkiye’nin S-400 anlaşmasına 400km menzilli 40N6E füzeleri de dahil 1 ay Huawei P30 ve P30 Pro Çin’de 10 saniyede tükendi 1 ay Amazon çalışanları Alexa kullanıcılarını dinliyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei ilk otomobilini Shanghai Auto Show’da sergileyecek Sonraki Yunanistan'da, “Üç ebeveynden olma” bebek dünyaya geldi 1 ay Yenilenebilir enerjiye yatırım atmosferdeki karbonu yakalamaktan çok daha kazançlı 1 ay Disney'in çektiği Aslan Kral filminin resmi fragmanı yayınlandı 1 ay Android telefonlar artık fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek 1 ay Android sistem güncellemeleri, Google Play Store üzerinden yapılabilir 1 ay Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir 1 ay Microsoft ve Amazon, Pentagon'un 10 milyar dolarlık bulut sözleşmesi için savaşıyor 1 ay Hyundai Kona 1.6 lt dizel otomatik tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Netflix rakibi Disney+ aylık 6,99 dolar fiyatla tanıtıldı 1 ay Işın izleme teknolojisi RTX olmayan ekran kartlarına da geldi 1 ay Asus ZenFone Max Pro (M2), Android Pie güncellemesi almaya başladı 1 ay Kızaklı klavyeye sahip Acer Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı duyuruldu 1 ay Sekiro: Shadows Die Twice sadece 10 günde iki milyon sattı 1 ay İlk kara delik fotoğrafının arkasındaki genç beyin: Katie Bouman 1 ay Falcon Heavy ikinci kez uçtu: İşte iniş anından inanılmaz görüntüler 1 ay Bilim insanları beyindeki duysal sinyallerin yeni rolünü keşfetti 1 ay Elon Musk neden farklı bir CEO? 1 ay Symantec araştırmasına göre otel web sitelerinin %67'si kişisel verileri sızdırıyor 1 ay Yeni parmak aparatı Parkinson'u tespit edebilecek 1 ay RoCycle geri dönüşüm robotu kağıt ve plastiği dokunarak ayırt edebiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim