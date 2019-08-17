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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'in giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli TENAA'da listelendi

AMN-AL10 model numarasına sahip gizemli bir Huawei modeli Çinli sertifikasyon TENAA'nın web sitesinde ortaya çıktı. Cihazın Enjoy veya Y serisine dahil olacağı tahmin ediliyor.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli mobil teknoloji devi Huawei, görünüşe bakılırsa yakın gelecekte yeni bir giriş seviye akıllı telefon modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Enjoy veya Y serisine dahil olması beklenen AMN-AL10 model numarasına sahip gizemli bir cihaz Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde ortaya çıktı.
Cihazın TENAA üzerinde ortaya çıkan teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; AMN-AL10, 5.7 inç genişliğinde, HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. 2.0 Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir yonga setinden gücünü alan cihaz, 2 GB ve 3 GB'lık iki adet RAM kapasitesi seçeneği ile 32 GB ve 64 GB'lık iki adet dahili depolama alanı ile geliyor.
Cihazın arka kamera kurulumunda 13 MP çözünürlüğünde bir kamera sensörü ve bir adet LED flaş bulunuyor. Ön tarafta 5 MP'lik bir özçekim kamerası yer alıyor ve bir LED flaş bulunmuyor gibi gözüküyor.
2920mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak, 147.13 x 70.78 x 8.45 ölçülerinde ve 146 gram ağırlığında olan cihaz, vermikülit siyahı, kehribar rengi ve turkuaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/08/17/entry-level-huawei-amn-al10-listed-on-tenaa/ Yorum Yaz
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