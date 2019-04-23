Huawei söylentileri yalanladı: Mate X, Haziran'da satışta

Teknoloji Editörü
Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, belirlenmeyen bir tarihe ertelendi. Bu durum gözleri Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X’e çevirmişti ve söylentiler cihazın gecikeceği yönündeydi. Huawei bu iddiaları yalanladı.
Phoenix Technology raporunda konuşan Huawei yetkilileri, Huawei Mate X’in Eylül’e erteleneceği iddialarını yalanladı. Firmanın daha önceki açıklamalarına göre katlanabilir amiral gemisi Haziran’da 2.600 dolara satışa sunulacak.İlk tanıtıldığında dayanıklılık konusunda soru işaretleri ortaya çıkaran Mate X, bildiğiniz üzere dışa doğru katlanan bir tasarıma sahip. Plastik yüzeye sahip olan esnek OLED paneller, dış ortamdaki herhangi bir cisimden kolaylıkla çizilebildiği için Mate X tasarımı eleştirilse de Samsung’un modelinin de pek dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Huawei ise yetkililerin konuşmasından da anlaşılacağı üzere tasarımına güveniyor ve daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duymuyor.
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