Huawei söylentileri yalanladı: Mate X, Haziran'da satışta

Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, belirlenmeyen bir tarihe ertelendi. Bu durum gözleri Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X’e çevirmişti ve söylentiler cihazın gecikeceği yönündeydi. Huawei bu iddiaları yalanladı.

Haziran’da 2.600 dolara satışa sunulacak. Phoenix Technology raporunda konuşan Huawei yetkilileri, Huawei Mate X’in Eylül’e erteleneceği iddialarını yalanladı. Firmanın daha önceki açıklamalarına göre katlanabilir amiral gemisisatışa sunulacak.

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İlk tanıtıldığında dayanıklılık konusunda soru işaretleri ortaya çıkaran Mate X, bildiğiniz üzere dışa doğru katlanan bir tasarıma sahip. Plastik yüzeye sahip olan esnekpaneller, dış ortamdaki herhangi bir cisimden kolaylıkla çizilebildiği için Mate X tasarımı eleştirilse de Samsung’un modelinin de pek dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Huawei ise yetkililerin konuşmasından da anlaşılacağı üzere tasarımına güveniyor ve daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duymuyor.