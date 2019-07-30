Huawei ve Google birlikte geliştirdikleri akıllı hoparlör projesini rafa kaldırdı

Teknoloji devi Google, Home serisi adı altında birkaç akıllı hoparlör modeline sahip. Ancak geçtiğimiz aylarda Huawei ile birlikte yeni bir cihaz üzerinde çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Gelen haberlere göre ABD'nin Huawei'ye uyguladığı yasak nedeniyle bu çalışmalar rafa kaldırıldı.

Birçok kez iş birliği yaptılar

Yayınlanan yeni bir rapora göre Google ve Huawei bu akıllı hoparlör projesi üzerinde bir yıldır çalışma yapıyorlardı. İki şirketin birlikte çalıştığı ilk proje bu değil. Zira geçmişte Huawei ve Google, Nexus 6P akıllı telefon modeli için de iş birliği yapmıştı. Geliştirilen yeni akıllı hoparlörün ne gibi özelliklere sahip olacağı ise proje rafa kaldırıldığı için asla bilinmeyecek.

https://www.engadget.com/2019/07/29/huawei-google-smart-speaker-plans-trump-administration-ban/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Her iki şirket de Huawei akıllı telefonlarınile uyumlu hale getirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam ediyor. Huawei ise Trump'ın sinyallerini verdiği ABD yasağınınile ilgili kararı bekliyor. Bu projenin tekrargeçip geçmeyeceği ise şimdilik soru işareti.