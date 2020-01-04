Huawei, yeni giriş seviyesi modeli Y6s'i duyurdu

Çinli mobil teknoloji devi Huawei, giriş seviyesi bir donanıma ve bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip yeni akıllı telefon modeli Huawei Y6s'i tanıtarak 2020'nin ilk akıllı telefon tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei hala Google ile yaşadığı gerilimin üstesinden gelebilmiş değil ve tanıttığı her yeni modelde akıllardan "acaba Google servislerine sahip olacak mı?" sorusu geçiyor ancak Y6s için endişelenmeye gerek yok. Zira cihaz Android 9.1 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor ve tüm Google servislerini destekliyor.

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Huawei Y6s'in donanımı daha iyi bir işlemci ve daha geniş depolama alanı dışında selefi Y6 Pro (2019) hemen hemen aynı.

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Cihaz, 1560 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.09 inç genişliğinde IPS LCD bir ekranla geliyor. Sekiz çekirdekli Helio P35 yonga setinden gücünü alan cihazda 3 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Cihazda 13 MP (f / 1.8) çözünürlüğünde bir arka kamera sensörü ve 8 MP (f / 2.0) çözünürlüğünde bir ön kamera sensörü yer alıyor.

Huawei Y6s'de 3.020mAh'lik, sabit, çıkartılamayan bir batarya yer alıyor ve Android 9.1 tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile kutusundan çıkıyor.

Cihaz orkide mavisi ve gece siyahı olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak.

Huawei Y6s hali hazırda Filipinler'de satışa sunulmuş durumda ve ilerleyen günlerde başka pazarlarda da alıcı bulmaya başlaması bekleniyor.

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