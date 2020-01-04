Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, yeni giriş seviyesi modeli Y6s'i duyurdu

    Huawei, yeni giriş seviyesi, bütçe dostu akıllı telefonu Y6s'i tanıttı. Android 9.1 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkan cihaz korkulanın aksine tüm Google servislerini destekliyor.
    2 hf.
    2,1b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Çinli mobil teknoloji devi Huawei, giriş seviyesi bir donanıma ve bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip yeni akıllı telefon modeli Huawei Y6s'i tanıtarak 2020'nin ilk akıllı telefon tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei hala Google ile yaşadığı gerilimin üstesinden gelebilmiş değil ve tanıttığı her yeni modelde akıllardan "acaba Google servislerine sahip olacak mı?" sorusu geçiyor ancak Y6s için endişelenmeye gerek yok. Zira cihaz Android 9.1 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor ve tüm Google servislerini destekliyor.
    Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Huawei Y6s'in donanımı daha iyi bir işlemci ve daha geniş depolama alanı dışında selefi Y6 Pro (2019) hemen hemen aynı.
    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei'in giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli TENAA'da listelendi
    Cihaz, 1560 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.09 inç genişliğinde IPS LCD bir ekranla geliyor. Sekiz çekirdekli Helio P35 yonga setinden gücünü alan cihazda 3 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor.
    Cihazda 13 MP (f / 1.8) çözünürlüğünde bir arka kamera sensörü ve 8 MP (f / 2.0) çözünürlüğünde bir ön kamera sensörü yer alıyor.
    Huawei Y6s'de 3.020mAh'lik, sabit, çıkartılamayan bir batarya yer alıyor ve Android 9.1 tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile kutusundan çıkıyor.
    Cihaz orkide mavisi ve gece siyahı olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak.
    Huawei Y6s hali hazırda Filipinler'de satışa sunulmuş durumda ve ilerleyen günlerde başka pazarlarda da alıcı bulmaya başlaması bekleniyor.
    Cihazın 3 GB RAM + 64 GB dahili depolamalı varyantı 150 doların biraz altında bir fiyat etiketine sahip.

    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    o 150 dolar bizde en az 2000 lira olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tiestoly 2 hf.
    Kamera kaliteli mi ki
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Moueson 2 hf.
    Yanlış mı görüyorum yoksa arkada tek kamera mı var
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 2 hf. Moueson
    Kamera sayısı değil kalitesi daha önemli heleki bu fiyatta bir telefon için.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor 2 hf. Kansere neden olan DNA hasarının hızla tespit edilmesini sağlayan yeni bir test yöntemi geliştirildi 2 hf. Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı 2 hf. 2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı 2 hf. Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi 2 hf. Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü 2 hf. Google Haberler abonelik sistemini iptal ediyor 2 hf. TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak 2 hf. WiFi 6E standardı tanıtıldı 2 hf. Fortnite 2019 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde etti 2 hf. Pixel 4a, XL modeli olmadan piyasaya çıkabilir 2 hf. Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı 2 hf. 2019’da yapımcılarını zengin eden oyunlar açıklandı 2 hf. Kekreyemiş suyu hipertansif bireylere fayda sağlayabilir 2 hf. Samsung’un NAND ve DRAM tesisinde 1 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle 3 gün üretim aksadı 2 hf. Lenovo 45W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh Powerbank modelini satışa sunacak 2 hf. Fiat Egea 2019'da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu 2 hf. Aston Martin'in yeni kamera sistemi, dikiz aynasını üçe bölüyor 2 hf. Chrome tarayıcısına, Windows'taki mavi ekran benzeri bir özellik geliyor 2 hf. LG G9'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Huawei, yeni giriş seviyesi modeli Y6s'i duyurdu Sonraki 2019’da e-Devlet’in en çok kullanılan özellikleri 2 hf. Oppo yandan açılır kameralı yeni bir modelin patentini aldı 2 hf. Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2'nin lansman tarihi belli oldu 2 hf. Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı 2 hf. 5G destekli Dell Latitude 9510 dizüstü bilgisayar tanıtıldı 2 hf. AMD hisseleri tüm zamanların en yükseğinde 2 hf. Haftaya A101 marketlerde Redmi 8 modeli var 2 hf. NAND bellek fiyatlarında beklenmedik artış ihtimali 2 hf. Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite fiyatı belli oldu 2 hf. Xiaomi telefonlar Google Arama ve Mesajlaşma uygulamaları ile gelecek 2 hf. Apple, AirPods kutularına ücretsiz emoji baskısı sunuyor 2 hf. Nanoleaf’in yeni ışıklandırma sistemi kullanıcı davranışlarına uyum sağlayacak 2 hf. Daha uygun fiyatlı Galaxy Book Flex Alpha tanıtıldı 2 hf. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meyve ve nane aromalı kartuş kullanan e-sigaraları yasakladı 2 hf. Google, meme kanserini tespit etmede radyologlardan daha başarılı yapay zeka geliştirdi 2 hf. Cep telefonlarında banka kredisine yeni düzenleme 2 hf. Oppo'dan F serisi yeni bir akıllı telefon geliyor 2 hf. Karşınızda Samsung Galaxy Note 10 Lite 2 hf. Logitech G635 Oyuncu Kulaklığı İnceleme 2 hf. Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim