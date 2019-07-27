Kim Nerede? 71 Samsung'tan iPad Pro'ya sıkı rakip geliyor: Galaxy Tab S6 47 Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A7 ve BİM marketlerde Huawei Y5 2018 var 45 Rusya’nın S-500 hava savunma sistemi beklenenden erken geliyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, yeni telefon modellerinde Kirin yonga seti kullanımını arttıracak

Yayınlanan yeni bir rapora göre Çinli telekominikasyon devi Huawei, önümüzdeki dönemde üreteceği akıllı telefonlarda, kendi ürettği Kirin yonga seti kullanımını arttıracak.
1 sa.
239
19
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli teknoloji devi Huawei, ürettiği akıllı telefonları için tıpkı Samsung ve Apple'ın yaptığı gibi kendi Kirin yonga setlerini kullanıyor. Şimdilik az sayıda modelde kullanılan bu yonga setlerinin, önümüzdeki günlerde daha fazla Huawei akıllı telefon modelinde kullanılacağı belirtiliyor.

Kirin yonga seti kullanımı yüzde 60'ın üzerine çıkacak

Digitimes'ın yayınladığı rapora göre, Huawei'nin işlemci tedarik ettiği Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlere olan bağımlığını en aza indirmek için böyle bir karar aldığını ifade ediliyor. Yayınlanan verilere göre Huawei'nin 2018'in ikinci yarısından itibaren ürettiği akıllı telefonlarında kendi işlemcisi olan Kirin'in kullanım oranı yüzde 40'tan daha az.
Bu verilerin 2019 yılının ilk yarısında yüzde 45'e yükseldiği belirtilirken, yılın ikinci yarısında ise Kirin yonga seti ile çalışan Huawei telefon modellerinin yüzde 60'ın üzerine çıkacağı öngörülüyor. ABD'nin Çinli şirkete uyguladığı yasak göz önüne alındığında, Huawei'nin neden bu kararı verdiği daha net bir şekilde anlaşılabiliyor. Her ne kadar önümüzdeki dönemde bu yasağın kalkması beklense de, şirket sonraki dönemlerde verilecek olan olası bir yasaklama için hazırlıklı olma düşüncesinde.

https://www.digitimes.com/news/a20190726PD208.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 dk. Samsung'tan iPad Pro'ya sıkı rakip geliyor: Galaxy Tab S6 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei, yeni telefon modellerinde Kirin yonga seti kullanımını arttıracak Sonraki Huawei bir ayda 2 milyondan fazla Nova 5 serisi telefon sattı 3 sa. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A7 ve BİM marketlerde Huawei Y5 2018 var 4 sa. Bilgi yarışması Majotori kısa süreliğine ücretsiz 5 sa. Huawei nova 5i Pro tanıtıldı 8 sa. Twitch üzerinden dil eğitimi başlıyor 14 sa. Hayabusa'nın asteroite iniş yaptığı anlardan inanılmaz video 17 sa. Huawei katlanabilir telefonunun tasarımını güncelledi: İşte Mate X'in son hali 17 sa. Samsung Galaxy A80 mercek altında | Fiyatını hak ediyor mu ? 18 sa. Spider-Man: Far From Home, 1 milyar dolar hasılata ulaşarak rekor kırdı 19 sa. Vivo'dan büyük ekran ve pile sahip bütçe dostu telefon: Vivo Y90 19 sa. 2'si 1 arada Samsung Galaxy Book S için geri sayım başladı 20 sa. Nintendo Switch üzerinde Android çalıştırıldı 21 sa. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII duyuruldu 21 sa. Windows 10’un yıllık büyük güncelleme sayısı düşürülüyor 22 sa. Vivo Z5'in teknik özellikleri resmi olarak açıklandı 23 sa. Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu 23 sa. Arma 3’e uzaylı dopingi! Contact isimli genişleme paketi yayınlandı 1 gün Performans İsteyenlere Msi MEG X570 ACE Anakart İncelemesi 1 gün ASUS'un yeni Pro ART serisi çok iddialı 1 gün Vivo yüzde 100 ekran kasa oranı hedefliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan...
DonanımHaber
Rivian'ın elektrikli pickup modeli 'tank dönüşü' özelliğiyle g...
DonanımHaber
120 FPS'lik film Gemini Man'in yeni fragmanı yayınlandı
DonanımHaber
Temmuz 2019 VW golf fiyat listesi
DH Forum
Fortnite 9.41 Yama Notları Yayınlandı: Doğum Günü Hediyeleri v...
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Store'da Yaz İndirimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Behzat Ç. | Blu Tv (Efsane Geri Geliyor)
DH Forum
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim