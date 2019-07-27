Huawei, yeni telefon modellerinde Kirin yonga seti kullanımını arttıracak

Çinli teknoloji devi Huawei, ürettiği akıllı telefonları için tıpkı Samsung ve Apple'ın yaptığı gibi kendi Kirin yonga setlerini kullanıyor. Şimdilik az sayıda modelde kullanılan bu yonga setlerinin, önümüzdeki günlerde daha fazla Huawei akıllı telefon modelinde kullanılacağı belirtiliyor.

Kirin yonga seti kullanımı yüzde 60'ın üzerine çıkacak

Digitimes'ın yayınladığı rapora göre, Huawei'nin işlemci tedarik ettiği Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlere olan bağımlığını en aza indirmek için böyle bir karar aldığını ifade ediliyor. Yayınlanan verilere göre Huawei'nin 2018'in ikinci yarısından itibaren ürettiği akıllı telefonlarında kendi işlemcisi olan Kirin'in kullanım oranı yüzde 40'tan daha az.

https://www.digitimes.com/news/a20190726PD208.html

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Bu verilerin 2019 yılının ilk yarısındayükseldiği belirtilirken, yılın ikinci yarısında iseile çalışan Huawei telefon modellerininçıkacağı öngörülüyor. ABD'nin Çinli şirkete uyguladığı yasak göz önüne alındığında,i'nin neden bu kararı verdiği daha net bir şekilde anlaşılabiliyor. Her ne kadar önümüzdeki dönemde bu yasağınbeklense de, şirket sonraki dönemlerde verilecek olan olası bir yasaklama içinolma düşüncesinde.