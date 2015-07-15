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Huawei'nin hazırlayacağı Nexus modelinde Snapdragon 820 sesleri

3 yıl
3,5b
1
11
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei'nin hazırlayacağı Nexus modelinde Snapdragon 820 sesleri
 
Yeni Nexus modelleri ile ilgili iddialar son günlerde oldukça sık gündeme gelmeye başladı.  En son kısa bir süre önce yeni Nexus 5'in testlerde ortaya çıktığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.
Özellikle bu yıl 2 farklı üreticinin farklı Nexus cihazları üzerinde çalışması da bir çok soru işaretini beraberinde getiriyor. Son ortaya çıkan testlerde yeni Nexus 5 modelinin oldukça yüksek skorlar aldığı görülüyor. Bu durumda da cihazın henüz herhangi bir modelde kullanılmamış Snapdragon 820 çipsetine sahip olacağı söyleniyordu.
Huawei'nin hazırlayacağı Nexus modelinde Snapdragon 820 sesleri
 
Kısa bir süre önce ise önemli sızıntılar ile bilinen @evleaks isimli Twitter hesabı Huawei'nin hazırladığı Nexus modeli hakkında bazı iddialarda bulundu. Bu iddialara göre 5.7" QHD çözünürlükte ekrana sahip olacak Nexus modeli de içerisinde Snapdragon 820 çipsetini barındıracak. Bunun dışında cihazın metal gövdeye ve parmak izi okuyucu sensöre sahip olacağı da iddialar arasında. Huawei'nin hazırlayacağı Nexus modelinin piyasaya çıkış tarihi ise 2015'in son çeyreği olarak işaret ediliyor.
Ayrıca Erdi Özüağ'ın Nexus cihazlar hakkında paylaştığı son bilgiler iki modelin de optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip olacağı, bu modellerden birinin ise 8MP ön ve 12.3MP arka kamera barındıracağı yönünde. Özüağ diğer yandan da Snapdragon 820 çipset iddiasıyla gündeme gelen Nexus telefonun ilk olarak Snapdragon 810 v2.1 ile birlikte globalde bazı operatörlere gösterildiğini belirtiyor.

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vaskin77 3 yıl en beğenilen
Huawei gerçekten kaliteli telefonlar üretiyor. Kendim G7 kullanıyorum, malzeme kalitesi çok iyi. Batarya mükemmel,arayüz çok akıcı.Keza üst segmentte Mate 7 de öyle. Huawei'nin tek eksiği güncelleme desteğinin zayıf olmasıydı. Nexus programına girerek bu eksikliğini de gidermiş olur. Haberdeki gibi kendi işlemcisi Kirin yerine snapdragon 820 kullanırsa çok ses getirecek bir telefon olur.

Huawei gerçekten kaliteli telefonlar üretiyor. Kendim G7 kullanıyorum, malzeme kalitesi çok iyi. Batarya mükemmel,arayüz çok akıcı.Keza üst segmentte Mate 7 de...
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keskin53 3 yıl
huwai nxus = 5.7" QHD +Snapdragon 820+google destegi = Tr gelmez
gelse bile vergiden alınmaz
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dr20mouse 3 yıl
İnşallah 820, 810'u unutturmayı başaracak kadar güçlüdür.
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catborise 3 yıl
nolcak ki nexus 5 deki gibi batarya koymayi unuturlar.
bakakalırız yine.
4 başı mamur bir telefon daha yaptirmadi google. her seferinde bir şeyi/şeyleri eksikti. buda aynı olur
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S.Soylu 3 yıl
Huawei malzeme kalitesi olarak gerçekten başarılı telefonlar üretiyor aynı şekilde tasarım olarakta. Birde parmak izi okuyucu olarak bence en başarılı sensöre sahipler mate 7de ki parmak izi çok başarılı. Fiyatı iyi olursa başarılı rakamlara ulaşır diyeceğim fakat ucuz olacağınıda sanmıyorum
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smart1978 3 yıl
Exynos 7420 < Snapdragon 820
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dr20mouse 3 yıl
İnşallah 820, 810'u unutturmayı başaracak kadar güçlüdür.
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keskin53 3 yıl
huwai nxus = 5.7" QHD +Snapdragon 820+google destegi = Tr gelmez
gelse bile vergiden alınmaz
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pelerinli 3 yıl keskin53
keskin53
huwai nxus = 5.7" QHD +Snapdragon 820+google destegi = Tr gelmez
gelse bile vergiden alınmaz

gelir, sonucta huawei'nin turkiye ayagi var. ha ama vergiden dolayi alinabilir bir fiyati kalir mi bilmem
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BekirTemel 3 yıl
Huawei den de lg den de sağlam bir cihaz beklerim de illa ki bir şeyden kısıyorlar nexuslar da sanki bir politikaymış gibi.
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Chandler_Bing 3 yıl
Exynos 7420 > Snapdragon 820
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freudunpiposu 3 yıl Chandler_Bing
gslicocuk
Exynos 7420 > Snapdragon 820

Eksilerler çünkü samsung.
Yarın çıksın 820 diyecek bu ne kadar ısınıyor falan filan. 810'da demo cihazda güçlüydü. Sanki fik kadar alet 3 ghzde mv değerini ısınmadan kaldıracak. 7420 vs Apple 2016'nin soc tarifesi budur.
Exynos Apple ve diğerleri.
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vaskin77 3 yıl en beğenilen
Huawei gerçekten kaliteli telefonlar üretiyor. Kendim G7 kullanıyorum, malzeme kalitesi çok iyi. Batarya mükemmel,arayüz çok akıcı.Keza üst segmentte Mate 7 de öyle. Huawei'nin tek eksiği güncelleme desteğinin zayıf olmasıydı. Nexus programına girerek bu eksikliğini de gidermiş olur. Haberdeki gibi kendi işlemcisi Kirin yerine snapdragon 820 kullanırsa çok ses getirecek bir telefon olur.

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