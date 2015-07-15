Huawei'nin hazırlayacağı Nexus modelinde Snapdragon 820 sesleri

Yeni Nexus modelleri ile ilgili iddialar son günlerde oldukça sık gündeme gelmeye başladı. En son kısa bir süre önce yeni Nexus 5'in testlerde ortaya çıktığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.

Özellikle bu yıl 2 farklı üreticinin farklı Nexus cihazları üzerinde çalışması da bir çok soru işaretini beraberinde getiriyor. Son ortaya çıkan testlerde yeni Nexus 5 modelinin oldukça yüksek skorlar aldığı görülüyor. Bu durumda da cihazın henüz herhangi bir modelde kullanılmamış Snapdragon 820 çipsetine sahip olacağı söyleniyordu.

Kısa bir süre önce ise önemli sızıntılar ile bilinen @evleaks isimli Twitter hesabı Huawei'nin hazırladığı Nexus modeli hakkında bazı iddialarda bulundu. Bu iddialara göre 5.7" QHD çözünürlükte ekrana sahip olacak Nexus modeli de içerisinde Snapdragon 820 çipsetini barındıracak. Bunun dışında cihazın metal gövdeye ve parmak izi okuyucu sensöre sahip olacağı da iddialar arasında. Huawei'nin hazırlayacağı Nexus modelinin piyasaya çıkış tarihi ise 2015'in son çeyreği olarak işaret ediliyor.

Ayrıca Erdi Özüağ'ın Nexus cihazlar hakkında paylaştığı son bilgiler iki modelin de optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip olacağı, bu modellerden birinin ise 8MP ön ve 12.3MP arka kamera barındıracağı yönünde. Özüağ diğer yandan da Snapdragon 820 çipset iddiasıyla gündeme gelen Nexus telefonun ilk olarak Snapdragon 810 v2.1 ile birlikte globalde bazı operatörlere gösterildiğini belirtiyor.