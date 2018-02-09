Huawei’nin yüz tanıma sisteminin ismi belli oldu

Apple’ın iPhone X ile birlikte akıllı telefon dünyasına sunduğu kompleks yüz tanıma sistemi TrueDepth, Android tarafında da hareketliliğe neden oldu. Üreticiler kendi sistemleri üzerinde çalışmaya başlarken şu anda en iyi sistem Huawei’de gözüküyor.

Android tarafında en iyisi

Firmanın Flying II adını verdiği yeni yüz tanıma sistemi TrueDepth sistemine benzer bir şekilde bir adet kızılötesi kamera, RGB kamera ve VCSEL projeksiyon modülünden oluşuyor. Ayrıca iki adet RGB LED ile de gerekli aydınlatma sağlanıyor.

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Yeni sistem kullanıcısının yüzünde TrueDepth kameradan 10 kat yani 300 bin civarında noktayı tespit ederek 3 boyutlu bir harita çıkarıyor. Daha önce bu tür sistemlerde gündeme gelen fotoğraf veya maske yoluyla aldatma ihtimalinin çok düşürüldüğü belirtiliyor.

Sistem hem daha güvenli hem de hareketli emojilerde daha akıcı bir tecrübe elde ediliyor. Hatta dil çıkarma hareketlerini de tanıyacağı belirtiliyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu kadar hızlı bir şekilde tarama yapabiliyor.

Huawei’nin önündeki engel sistemin küçültülerek telefonların üst kısmındaki yuvaya sığdırılması. Huawei P20 ve P20 Lite modellerinde ekranın üst kısmında çentik tasarımına yer verileceği iddia ediliyor. 4mm-5mm civarında yüksekliğe sahip bu yuvaya bileşenlerin sığdırılabilmesi için üretim tarafında çok ince bir işçilik gerekiyor. Apple de bu nedenle iPhone X üretimini geciktirmek zorunda kalmıştı. Huawei bu engeli aşarsa iPhone X’ten sonra ikinci yüz tanıma sistemli telefon Huawei P20 olabilir.