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Huawei’nin yüz tanıma sisteminin ismi belli oldu

Huawei’nin P20 amiral gemi serisinde yer vermeyi planladığı yeni Flying 2 adındaki yüz tanıma sistemi Apple’dan 10 kat daha iyi tarama yaptığını iddia ediyor.
1 yıl
4,8b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın iPhone X ile birlikte akıllı telefon dünyasına sunduğu kompleks yüz tanıma sistemi TrueDepth, Android tarafında da hareketliliğe neden oldu. Üreticiler kendi sistemleri üzerinde çalışmaya başlarken şu anda en iyi sistem Huawei’de gözüküyor.

Android tarafında en iyisi

Firmanın Flying II adını verdiği yeni yüz tanıma sistemi TrueDepth sistemine benzer bir şekilde bir adet kızılötesi kamera, RGB kamera ve VCSEL projeksiyon modülünden oluşuyor. Ayrıca iki adet RGB LED ile de gerekli aydınlatma sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 2 serisinin özel görüntü işlemcisi üçüncü taraflara da açılıyor"

Yeni sistem kullanıcısının yüzünde TrueDepth kameradan 10 kat yani 300 bin civarında noktayı tespit ederek 3 boyutlu bir harita çıkarıyor. Daha önce bu tür sistemlerde gündeme gelen fotoğraf veya maske yoluyla aldatma ihtimalinin çok düşürüldüğü belirtiliyor.

 

Huawei’nin yüz tanıma sisteminin ismi belli oldu

Sistem hem daha güvenli hem de hareketli emojilerde daha akıcı bir tecrübe elde ediliyor. Hatta dil çıkarma hareketlerini de tanıyacağı belirtiliyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu kadar hızlı bir şekilde tarama yapabiliyor.

Huawei’nin önündeki engel sistemin küçültülerek telefonların üst kısmındaki yuvaya sığdırılması. Huawei P20 ve P20 Lite modellerinde ekranın üst kısmında çentik tasarımına yer verileceği iddia ediliyor. 4mm-5mm civarında yüksekliğe sahip bu yuvaya bileşenlerin sığdırılabilmesi için üretim tarafında çok ince bir işçilik gerekiyor. Apple de bu nedenle iPhone X üretimini geciktirmek zorunda kalmıştı. Huawei bu engeli aşarsa iPhone X’ten sonra ikinci yüz tanıma sistemli telefon Huawei P20 olabilir. 

 

https://wccftech.com/huawei-facial-recognition-presentation/ Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen Sazankiller
ttttssss
Kameranın yeri cikintisi ekran çentiği ne kadar taklit işte arayüze hiç deginmiyorum bile android le alakası yok tamamen ipon kopyalama.
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Sanki iPhone X çok orjinal...
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ttttssssKameranın yeri cikintisi ekran çentiği ne kadar taklit işte arayüze hiç deginmiyorum bile android le alakası yok tamamen ipon kopyal...
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zaomss 1 yıl grafman09
grafman09
Bu yüz tanıma sistemleri iyi de.
İki yüzlüleri de tanıyor mu acep? Hani tanısa süper olur

Olmadı hocam. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
grafman09Bu yüz tanıma sistemleri iyi de.İki yüzlüleri de tanıyor mu acep? Hani tanısa süper olurOlmadı hocam. Lütfen daha...
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OverClocK1ng 1 yıl
HuaFace
HuawEyes...
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Sazankiller 1 yıl
Kameranın yeri cikintisi ekran çentiği ne kadar taklit işte arayüze hiç deginmiyorum bile android le alakası yok tamamen ipon kopyalama.
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1 Yanıt Yanıtla
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Xloud 1 yıl Sazankiller
ttttssss
Kameranın yeri cikintisi ekran çentiği ne kadar taklit işte arayüze hiç deginmiyorum bile android le alakası yok tamamen ipon kopyalama.
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Sanki iPhone X çok orjinal...
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crazywinner3 1 yıl
Gereksiz. Parmak izi gibi bir teknoloji varken yüz tanımayı kullanmak tamamen israf
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esmerbuyucu 1 yıl
Seri üretime geçmeyi düşünmüyorlar sanırım. Ne kadar iyi yüz tanıma o kadar üretim zorluğu demek. Apple bile stok sıkıntısı yaşadı. Bunlar numunelik 1-2 adet üretecekler herhalde ürettik olmuş olmak için göstermelik numaralar.
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Sazankiller 1 yıl
Huawe nin tek yaptigi yuzde 70 apple i yuzde 30 da samsung u taklit etmek.
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ogzhnakcy90 1 yıl Sazankiller
tctstcts
Huawe nin tek yaptigi yuzde 70 apple i yuzde 30 da samsung u taklit etmek.

Herşeye ota boha taklit diyenlerin ağzının üstüne bazen kürekle vurmak istiyorum.
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grafman09 1 yıl
Bu yüz tanıma sistemleri iyi de.
İki yüzlüleri de tanıyor mu acep? Hani tanısa süper olur
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zaomss 1 yıl grafman09
grafman09
Bu yüz tanıma sistemleri iyi de.
İki yüzlüleri de tanıyor mu acep? Hani tanısa süper olur

Olmadı hocam. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
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Şehmistan 1 yıl grafman09
grafman09
Bu yüz tanıma sistemleri iyi de.
İki yüzlüleri de tanıyor mu acep? Hani tanısa süper olur

Tanısa ilk ben alırdım.
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