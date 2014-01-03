Hyundai, 2015 model Genesis otomobil modellerinde giyilebilir teknoloijlerden yararlanacak

Güney Kore merkezli büyük otomobil üreticisi Hyundai, bulut temelli çalışma gösteren Blue Link sistemiyle 2015 model Genesis otomobil modellerinde giyilebilir teknolojilerden yararlanacağını duyurdu.

Google Glass gibi giyilebilir cihazlar ile kişilerin araçlarıyla çok daha farklı bir etkileşime gireceğini belirten Hyundai, özel geliştirdiği Blue Link uygulamasıyla örneğin araçların kapsının kilitlenmesi, araç yerini belirleme ve kablosuz araç çalıştırma gibi işlevlerin akıllı telefonların çıkartılmadan yerine getirilmesini sağlayabilecek. Araçlar ile giyilebilir cihazlar arasında sunduğu bağlantıyla otomobilin bakım süreci hakkında da bilgi verebileceği söylenen sistem, arama yaparak servis planlaması yapılmasına da imkan tanıyabilecek.

2015 yılında satışa sunulacağı belirtilen Genesis modeli ile hayata geçeceği açıklanan giyilebilir teknoloji tabanlı Blue Link sistemi, şimdiden büyük bir potansiyel vaat ediyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/hyundai-explores-wearable-technology-with-all-new-genesis-238518501.html