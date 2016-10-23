Hyundai Assan yenilenen i10'un üretimine başladı

Hyundai Assan'ın 2013'te yaptığı 1.5 milyar TL yatırımla İzmit'teki fabrika kapasitesini ikiye çıkararak ürettiği ikinci nesil i10 bugüne kadar 300 bin adet üretildi. Bu rakamın 290 bin adedi 40'tan fazla ülkeye ihraç edilirken bu ihracattan Türkiye ekonomisine 2.5 milyar TL tutarında bir gelir elde edildi. Fabrika geçtiğimiz gün 3 yıl aradan sonra yenilenen yeni i10'u bantlardan indirmeye başladı.

Hyunda i10'un kalan 10 bin adedi Türkiye pazarında satılırken, bulunduğu A-segmentinde %75 satış oranıyla açık ara lider konumunda bulunuyor. 2016 yılının kalan son aylarında 3 bin adetlik daha satış yapılması hedeflenirken 2017'den itibaren satışların daha da artması bekleniyor.

İzmit Fabrikası'nda törenle banttan indirilen ilk aracın plakasını Hyundai Assan Başkanı Mong-Hyun Yoon ve Genel Müdürü Önder Göker birlikte takarken, firmanın 12 üst düzey yöneticisi de yeni i10'lara binerek bayilerin test araçlarını bizzat kendileri teslim ettiler ve test sürüş günleriyle birlikte modelin Türkiye satışını başlatmış oldular.

Mong-Hyun Yoon törende bir konuşma yaparken; “Türkiye benim ikinci vatanım. Böylesine güzel bir ülkede bu kadar yüksek kalite ve teknolojiye sahip olan fabrikada görev yapmak gurur verici. Türk malı otomobillerimiz sayesinde Türkiye’nin bayrağı Avrupa başta olmak üzere 40’tan fazla ülkede dalgalanıyor. i10 modelimiz Avrupa kadar Türk tüketicisinin de ihtiyaçlarını her yönüyle karşılayan bir otomobil. Avrupa satışları oldukça yüksek ve müşteri memnuniyeti çok üst seviyelerde. Umarım Türk müşteriler de Yeni i10’a daha fazla ilgi gösterir ve Türkiye’de ürettiğimiz bu otomobilimizi daha fazla Türk tüketicisiyle buluşturabiliriz” dedi.

Yeni i10 ile ilgili bir konuşma da Önder Göker'den gelirken, Göker yeni i10'un segmentine göre üstünlüklerinden bahsederek; “Yeni i10, hiçbir rakibinde bulunmayan Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, statik dönüş farları, 7-inç dokunmatik ekranlı navigasyon ve multimedya ile altı hava yastığı gibi özelliklere sahip. Ayrıca Elantra ve Tucson’dan sonra 7 yıl 80.000 km’ye kadar alınabilen opsiyonlu garantimizi i10 modelimizde de sunmaya başladık. Tüm bu özellikleriyle Yeni i10’un başarılarını daha da katlayacağına inanıyoruz” dedi.

Hyundai i10, yeni bir tampon ile sunulurken bir önceki modelde alt kısımda bumerang şeklinde verilen LED gündüz sürüş farları ise yeni yuvarlak tasarımıyla ön ızgaraya taşınıyor. Daha elit ve daha sportif bir ifadeye kavuşan otomobil arka tarafta da değişikliklerini sürdürüyor. Tıpkı ön taraftaki gibi arka tamponda da yuvarlak hale getirilen sis farları, siyah bir çerçeve içerisinde sunuluyor. Bu şık tampon tasarımı ile daha sportif ve dinamik bir duruş sergileyen otomobil, yeni eklenen açılır tavanıyla da donanım seviyesini pekiştiriyor.

Hyundai i10’un kaputu altında ise alışık olduğumuz 1,0 ve 1,25 litrelik kendini kanıtlamış iki benzinli motor görev alırken, firma daha fazla ekonomi isteyen müşterileri için 1.0 litrelik fabrikasyon LPG’li versiyonu da sunuyor. Selefi gibi Yeni i10'u da isteğe göre 5 ileri manuel veya 4 ileri otomatik vites seçeneklerinden biriyle satın almak mümkün. En son ileri teknoloji ışığında geliştirilerek üretilen otomobil, güvenliği artırmak adına yan ve perde hava yastıklarıyla beraber geliyor. Yeni i10, geniş ve ferah iç mekanını 252 litrelik segment lideri bagaj hacmiyle destekliyor. Kabinde yer alan saklama cepleri ve 1 litrelik şişenin rahatlıkla sığabileceği kapılardaki gözler de kullanım kolaylığını artıran detaylar. Altı adet hava yastığıyla sunulan otomobilde daha önce hiç bir A-segmenti modelde kullanılmayan Ön Çarpışma Uyarı Sistemi ve Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi de kullanılıyor.