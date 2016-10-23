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Hyundai Assan yenilenen i10'un üretimine başladı

Hyundai Assan'ın İzmit Fabrikası'nda üretimini yaptığı segmentinin öncüsü Hyundai i10, 2017 yılı için yenilendi. Yenilenen i10'lar Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunuldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hyundai Assan'ın 2013'te yaptığı 1.5 milyar TL yatırımla İzmit'teki fabrika kapasitesini ikiye çıkararak ürettiği ikinci nesil i10 bugüne kadar 300 bin adet üretildi. Bu rakamın 290 bin adedi 40'tan fazla ülkeye ihraç edilirken bu ihracattan Türkiye ekonomisine 2.5 milyar TL tutarında bir gelir elde edildi. Fabrika geçtiğimiz gün 3 yıl aradan sonra yenilenen yeni i10'u bantlardan indirmeye başladı.
Hyunda i10'un kalan 10 bin adedi Türkiye pazarında satılırken, bulunduğu A-segmentinde %75 satış oranıyla açık ara lider konumunda bulunuyor. 2016 yılının kalan son aylarında 3 bin adetlik daha satış yapılması hedeflenirken 2017'den itibaren satışların daha da artması bekleniyor.
İzmit Fabrikası'nda törenle banttan indirilen ilk aracın plakasını Hyundai Assan Başkanı Mong-Hyun Yoon ve Genel Müdürü Önder Göker birlikte takarken, firmanın 12 üst düzey yöneticisi de yeni i10'lara binerek bayilerin test araçlarını bizzat kendileri teslim ettiler ve test sürüş günleriyle birlikte modelin Türkiye satışını başlatmış oldular.
Mong-Hyun Yoon törende bir konuşma yaparken; “Türkiye benim ikinci vatanım. Böylesine güzel bir ülkede bu kadar yüksek kalite ve teknolojiye sahip olan fabrikada görev yapmak gurur verici. Türk malı otomobillerimiz sayesinde Türkiye’nin bayrağı Avrupa başta olmak üzere 40’tan fazla ülkede dalgalanıyor. i10 modelimiz Avrupa kadar Türk tüketicisinin de ihtiyaçlarını her yönüyle karşılayan bir otomobil. Avrupa satışları oldukça yüksek ve müşteri memnuniyeti çok üst seviyelerde. Umarım Türk müşteriler de Yeni i10’a daha fazla ilgi gösterir ve Türkiye’de ürettiğimiz bu otomobilimizi daha fazla Türk tüketicisiyle buluşturabiliriz” dedi.
Yeni i10 ile ilgili bir konuşma da Önder Göker'den gelirken, Göker yeni i10'un segmentine göre üstünlüklerinden bahsederek; “Yeni i10, hiçbir rakibinde bulunmayan Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, statik dönüş farları, 7-inç dokunmatik ekranlı navigasyon ve multimedya ile altı hava yastığı gibi özelliklere sahip. Ayrıca Elantra ve Tucson’dan sonra 7 yıl 80.000 km’ye kadar alınabilen opsiyonlu garantimizi i10 modelimizde de sunmaya başladık. Tüm bu özellikleriyle Yeni i10’un başarılarını daha da katlayacağına inanıyoruz” dedi.
Hyundai i10, yeni bir tampon ile sunulurken bir önceki modelde alt kısımda bumerang şeklinde verilen LED gündüz sürüş farları ise yeni yuvarlak tasarımıyla ön ızgaraya taşınıyor. Daha elit ve daha sportif bir ifadeye kavuşan otomobil arka tarafta da değişikliklerini sürdürüyor. Tıpkı ön taraftaki gibi arka tamponda da yuvarlak hale getirilen sis farları, siyah bir çerçeve içerisinde sunuluyor. Bu şık tampon tasarımı ile daha sportif ve dinamik bir duruş sergileyen otomobil, yeni eklenen açılır tavanıyla da donanım seviyesini pekiştiriyor.
Hyundai i10’un kaputu altında ise alışık olduğumuz 1,0 ve 1,25 litrelik kendini kanıtlamış iki benzinli motor görev alırken, firma daha fazla ekonomi isteyen müşterileri için 1.0 litrelik fabrikasyon LPG’li versiyonu da sunuyor. Selefi gibi Yeni i10'u da isteğe göre 5 ileri manuel veya 4 ileri otomatik vites seçeneklerinden biriyle satın almak mümkün. En son ileri teknoloji ışığında geliştirilerek üretilen otomobil, güvenliği artırmak adına yan ve perde hava yastıklarıyla beraber geliyor. Yeni i10, geniş ve ferah iç mekanını 252 litrelik segment lideri bagaj hacmiyle destekliyor. Kabinde yer alan saklama cepleri ve 1 litrelik şişenin rahatlıkla sığabileceği kapılardaki gözler de kullanım kolaylığını artıran detaylar. Altı adet hava yastığıyla sunulan otomobilde daha önce hiç bir A-segmenti modelde kullanılmayan Ön Çarpışma Uyarı Sistemi ve Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi de kullanılıyor.

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DraGonS 3 yıl en beğenilen
Hyundai ve Toyota'nın Türkiye'ye yaptığı yatırım cidden çok fazla. Helal olsun hepsine.
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InViSiBLePLaYeR 3 yıl
Bence bu aracın en büyük eksiği yakıt tüketimi özellikle otomatik şanzımanlı modelinde şehir içi 8.5 litre yakıyor ki bu kabul edilebilir bir değer değil bunun sorumlusu ile 4 ileri otomatik şanzımanın aracı sürekli yüksek devirlerde tutması.
Bence bu aracın en büyük eksiği yakıt tüketimi özellikle otomatik şanzımanlı modelinde şehir içi 8.5 litre yakıyor ki bu kabul edilebilir bir değer değil bunun ...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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Carsever 3 yıl
Yakıt tuketimi 20 km hız ortalamalarımda ve altında 8 ile 10 arası yakıyor.
Bunu insanlar neye göre çok diyor anlamıyorum.
Aynı kosullarda kullanılan; (4 km git, 4 km gel, istanbul sehirici) Golf TDI DSG BT 7.5, A180 DCI DCT 8 yakıyor.

Asıl çok yakan onlar bence, cünkü fabrika verileri 5 in altında.
i10 zaten 7.5 gibi bi fabrika verisi var, o koşullarda 4 ileri otomatik benzinli bir aracın 8/10 litre yakması gayet normal.
Uzun yolda zaten 5/5.5 yakıyor.
Yakıt tuketimi 20 km hız ortalamalarımda ve altında 8 ile 10 arası yakıyor.Bunu insanlar neye göre çok diyor anlamıyorum.Aynı kosullarda kullanıla...
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Yanıtla +14
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DH Misafiri 2 yıl
Geçen ay sıfır km fabrika LPG'li Hyundai i10 aldım. Sıfır arabanın Farları su alıyor. 3. Haftasında 1300 km de şanzıman yağ keçesi yağ kaçırdı. Yolda mahsur kaldım. Çekiciyle maslak servise götürülüp tamir edildi. Tamirden Bir hafta sonra tekrar aynı arıza ile yolda kaldım. Her servise gidişte benden habersiz 2 kez direksiyon sistemi komple değiştirildi. Vites halatları ile oynandı. Demek ki direksiyon ve viteste üretim hatası var. Bana çaktırmadan tamir etmeye çalıştılar. Tam tersine daha çok bozuldu. Şu an arızalı bir direksiyonum var. İki kez bu sebebten dolayı kaza atlattım. Direksiyon tepkileri kazaya sebebiyet verecek cinsten. Ve bu yaşadıklarıma rağmen Hyundai yetkilileri keçe değişimi dışında hiçbir işlem yapılmadı yalanını beni salak yerine koyarak hala sürdürmekteler. Satın aldığım araç ayıplı mal olduğundan iade etmek istiyorum. Hyundai yetkililerini sattıkları malın arkasında durmaya çağırıyorum. Hyundai assan ayıplı ürün sattığını çok iyi biliyorsun. 6502 sayılı Tüketici korunması hakkındaki kanunun gereğini yapmaya sizi kamuoyunun önünde davet ediyorum.
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cosica 3 yıl Rust in Peace
bu tür araçların fiyatı 35bini geçmese ne güzel olur.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Carsever 3 yıl cosica
cosica
bu tür araçların fiyatı 35bini geçmese ne güzel olur.

2013 Aralık ayında
i10 1.0 otomatikler 29500
i10 1.2 otomatikler 32500e alınabiliyordu.

2014teki ÖTV artisıyla 1 Ocak 2014te
29500lük i10, 36000e, 1.2 olan da 38e çıktı.
Ogün bugündur her ay arttı fiyatlar.

Şimdiki durumdan bahsetmeme gerek yok sanırım
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 3 yıl
eski kasalar cok seri cok hızlı,pedallar hemen tepki veriyor alışık olmadık bir şekilde...
kadın arabası,kadın rengi vs.bilumum benzetmeler sadece Türk kafasına özgü,gayet yenilikçi,spor seri arabalar üretiyor Hyundai.
TR ye yaptıkları yatırım için bile alınır desteklenir Hyundai,wv grubu,opel grubu ve diğer sermayeler ülkenin sırtından kaymagını yediği halde yatırım hiç bir şekilde yapmadı!..
elektrikli araç tarafında sessiz kalmasını eleştirmek isterim, rastladığım bildiğim henüz bir çalışmasına denk gelmedim.
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kadirirdem 3 yıl
güzel araba olmuş kibar
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mskblt 3 yıl
+Yeni araba aldım knk
-Ne aldın knk
+Ayten
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xxxx1 3 yıl
eski kasalar cok seri cok hızlı,pedallar hemen tepki veriyor alışık olmadık bir şekilde...
kadın arabası,kadın rengi vs.bilumum benzetmeler sadece Türk kafasına özgü,gayet yenilikçi,spor seri arabalar üretiyor Hyundai.
TR ye yaptıkları yatırım için bile alınır desteklenir Hyundai,wv grubu,opel grubu ve diğer sermayeler ülkenin sırtından kaymagını yediği halde yatırım hiç bir şekilde yapmadı!..
elektrikli araç tarafında sessiz kalmasını eleştirmek isterim, rastladığım bildiğim henüz bir çalışmasına denk gelmedim.
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Carsever 3 yıl
Yakıt tuketimi 20 km hız ortalamalarımda ve altında 8 ile 10 arası yakıyor.
Bunu insanlar neye göre çok diyor anlamıyorum.
Aynı kosullarda kullanılan; (4 km git, 4 km gel, istanbul sehirici) Golf TDI DSG BT 7.5, A180 DCI DCT 8 yakıyor.

Asıl çok yakan onlar bence, cünkü fabrika verileri 5 in altında.
i10 zaten 7.5 gibi bi fabrika verisi var, o koşullarda 4 ileri otomatik benzinli bir aracın 8/10 litre yakması gayet normal.
Uzun yolda zaten 5/5.5 yakıyor.
Yanıtla +14
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SelamiŞahin 3 yıl
Bu araba güzel olmuş. Bayan olsam alırdım.

Şöyle ağır abilere bir D segmenti araban yok mu hyundai ayıp ediyorsun valla. Getir Sonata'yı korkma artık satacak diyorum inan bana.
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Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl SelamiŞahin
Malafat Rosto
Bu araba güzel olmuş. Bayan olsam alırdım.

Şöyle ağır abilere bir D segmenti araban yok mu hyundai ayıp ediyorsun valla. Getir Sonata'yı korkma artık satacak diyorum inan bana.

Hocam İ40 var ancak dizel otomatik sadece 1.7 Dizel motorunda var . O da vergi diliminden uçuyor . Türkiye 'ye özel 1.6 Dizel otomatik tam dolu model getirirler mi bilmiyorum . Bir de E segmentinde Genesis var . 10 numara araç o da
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DraGonS 3 yıl en beğenilen
Hyundai ve Toyota'nın Türkiye'ye yaptığı yatırım cidden çok fazla. Helal olsun hepsine.
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teneke1236737 3 yıl
Rakiplerine gore güvenlik öne cikmis.Ayrıca iç ve diş tasarim
gayet hoş olmuş.
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