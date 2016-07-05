JUNO YÖRÜNGEDE!: İşte NASA'nın canlı yayını

Güncelleme 07.11: Juno Jüpiter'in yörüngesine yerleşti. Detaylar ilerleyen saatlerde gelecek.

Güncelleme 08.00: NASA bir basın toplantısı düzenliyor. Aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz. Güncelleme 23.47: Juno'nun Jüpiter yolculuğu ve bundan sonra yaşanacaklara dair tüm detayları aşağıdaki haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Bkz. "Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey"

Ayrıca Bkz.

"Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edin"

Yılın en büyük uzay olayına artık yalnızca saatler kaldı. NASA'nın uzay aracı Juno, Bugün 06.18'de Jüpiter'in yörüngesine girmek için son kez motorlarını çalıştıracak. Yörüngeye giriş işlemleri başarıyla sonuçlandığı takdirde Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'i daha önce hiç olmadığı kadar yakından ve daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde gözlemleyecek.

Tarihin en hızlı insan yapımı aracı olacak



Her geçen saniye Jüpiter'e biraz daha yaklaşan Juno'nun hızı, dev gezegenin muazzam yer çekimi nedeniyle inanılmaz bir şekilde artış gösteriyor. Yörüngeye girmeden hemen önce saatte 266.000 km hızlara kadar ulaşacak olan araç tarihin en hızlısı olma rekorunu da elde edecek (Sadece 9 dakikada Dünya'yı turlayabilir). Aracın bu inanılmaz hızı 06.18'de yörüngeye yerleşmeden önce motorlarını çalıştırmasıyla beraber düşüş gösterecek.



Yörüngeye girme işlemleri 35 dakika sürecek



1600 kilogramlık kütleye sahip olan dev uzay aracı ses hızının yaklaşık 215 katı kadar yüksek bir hızda hareket ediyor. Yörüngeye girmeden önce bu hızı düşürmek zorunda olan Juno 06.18'de başlamak üzere ana motorlarını tam 35 dakika boyunca çalıştıracak. Bu sırada toplam 7900 kilogramlık yakıt harcayacak olan Juno her şey yolunda gittiği takdirde 20 aylık Jüpiter görevine de başlamış olacak.



"Juno yörüngeye başarıyla yerleşebildi mi?" sorusunun cevabını alabilmek için de bir süre beklememiz gerekiyor. Zira Jüpiter'den gönderilen bilgilerin Yeryüzü'ne ulaşması tam 48 dakika sürüyor. Juno'nun da 07.16'da sinyalleri göndermeye başlayacağını düşünürsek TSİ 08.00-09.00 gibi kesin sonucu öğrenmiş olacağız.



Enteresan bir yörüngede hareket edecek



Önümüzdeki 20 ay boyunca toplam 37 kez Jüpiter'in etrafında dönecek olan Juno çok enteresan bir yörüngede hareket edecek. Aşağıda görmüş olduğunuz yörünge NASA'lı bilim insanları tarafından Jüpiter'in güçlü manyetik alanı ve ekstrem düzeylerdeki radyasyonunun etkilerini minimize etmek için özellikle hazırlandı. Kutup bölgelerinde Jüpiter yüzeyine 5000 kilometre kadar yaklaşacak olan Juno, yörüngenin uzak kısımlarındaysa Europa, Callisto gibi Jüpiter uydularından daha uzak bölgelerde bulunacak.



Juno'nun Jüpiter etrafındanki ilk iki tam dönüşü toplam 52 gün sürecek. Önümüzdeki ekim ayında motorlarını ikinci defa çalıştıracak olan uzay aracı bu işlemin ardından 14 günlük dönüşlerine başlamış olacak. Juno Jüpiter'i 37 defa turladıktan sonra dramatik bir sonla karşılaşacak ve Gaz Devi'nin atmosferine doğru iniş yapacak.



Tam Boyutta Gör NASA'nın tek bir şansı var



06.18'de başlayacak olan yörüngeye girme işlemlerinde herhangi bir aksiliğin geri dönüşü de olmayacak. Toplam 1.13 milyar dolara mal olan Juno yörüngeye yerleşemediği takdirde başıboş bir şekilde uzayın derinliklerine doğru yolculuk edecek. Yani NASA yalnızca tek bir şansa sahip.



Juno'nun yörüngeye yerleşmesini büyük bir sabırsızlıkla beklemeye devam eden NASA da bu tarihi güne özel bir canlı yayın düzenliyor. Görevin son durumu hakkında güncel bilgiler alabileceğimiz yayında elbette Juno'dan herhangi bir görsel görme şansımız olmayacak. Canlı yayını aşağıdaki pencereden takip edebileceğiniz gibi

Her geçen saniye Jüpiter'e biraz daha yaklaşan Juno'nun hızı, dev gezegenin muazzam yer çekimi nedeniyle inanılmaz bir şekilde artış gösteriyor. Yörüngeye girmeden hemen önce saatte 266.000 km hızlara kadar ulaşacak olan araç tarihin en hızlısı olma rekorunu da elde edecek (Sadece 9 dakikada Dünya'yı turlayabilir). Aracın bu inanılmaz hızı 06.18'de yörüngeye yerleşmeden önce motorlarını çalıştırmasıyla beraber düşüş gösterecek.1600 kilogramlık kütleye sahip olan dev uzay aracı ses hızının yaklaşık 215 katı kadar yüksek bir hızda hareket ediyor. Yörüngeye girmeden önce bu hızı düşürmek zorunda olan Juno 06.18'de başlamak üzere ana motorlarını tam 35 dakika boyunca çalıştıracak. Bu sırada toplam 7900 kilogramlık yakıt harcayacak olan Juno her şey yolunda gittiği takdirde 20 aylık Jüpiter görevine de başlamış olacak."Juno yörüngeye başarıyla yerleşebildi mi?" sorusunun cevabını alabilmek için de bir süre beklememiz gerekiyor. Zira Jüpiter'den gönderilen bilgilerin Yeryüzü'ne ulaşması tam 48 dakika sürüyor. Juno'nun da 07.16'da sinyalleri göndermeye başlayacağını düşünürsek TSİ 08.00-09.00 gibi kesin sonucu öğrenmiş olacağız.Önümüzdeki 20 ay boyunca toplam 37 kez Jüpiter'in etrafında dönecek olan Juno çok enteresan bir yörüngede hareket edecek. Aşağıda görmüş olduğunuz yörünge NASA'lı bilim insanları tarafından Jüpiter'in güçlü manyetik alanı ve ekstrem düzeylerdeki radyasyonunun etkilerini minimize etmek için özellikle hazırlandı. Kutup bölgelerinde Jüpiter yüzeyine 5000 kilometre kadar yaklaşacak olan Juno, yörüngenin uzak kısımlarındaysa Europa, Callisto gibi Jüpiter uydularından daha uzak bölgelerde bulunacak.Juno'nun Jüpiter etrafındanki ilk iki tam dönüşü toplam 52 gün sürecek. Önümüzdeki ekim ayında motorlarını ikinci defa çalıştıracak olan uzay aracı bu işlemin ardından 14 günlük dönüşlerine başlamış olacak. Juno Jüpiter'i 37 defa turladıktan sonra dramatik bir sonla karşılaşacak ve Gaz Devi'nin atmosferine doğru iniş yapacak.06.18'de başlayacak olan yörüngeye girme işlemlerinde herhangi bir aksiliğin geri dönüşü de olmayacak. Toplam 1.13 milyar dolara mal olan Juno yörüngeye yerleşemediği takdirde başıboş bir şekilde uzayın derinliklerine doğru yolculuk edecek. Yani NASA yalnızca tek bir şansa sahip.Juno'nun yörüngeye yerleşmesini büyük bir sabırsızlıkla beklemeye devam eden NASA da bu tarihi güne özel bir canlı yayın düzenliyor. Görevin son durumu hakkında güncel bilgiler alabileceğimiz yayında elbette Juno'dan herhangi bir görsel görme şansımız olmayacak. Canlı yayını aşağıdaki pencereden takip edebileceğiniz gibi buraya tıklayarak NASA'nın resmi sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz. Juno özel yayının 5.30'da açılmasını bekliyoruz.