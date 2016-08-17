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Japon teknoloji devleri Sony ve Panasonic Formula E ile ilgileniyor

Formula E cephesinde şu ara tek bir odak noktası mevcut, dokuz büyük şirket serinin 2018 yılı sezonunda için batarya geliştirme üretim hakkına sahip olmak için yarışıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Formula E her ne kadar henüz Formula 1 kadar büyük prestije sahip olmasada elektrikli yarış serisinin giderek artan popülaritesi inkar edilemez durumda. Artan bu popülarite karşısında elektronik devlerinden bazıları serinin batarya üretim hakkına sahip olmak için mücadele içerisine girmiş durumda. Bu büyük firmalardan ikisini Japon elektronik devleri Sony ve Panasonic oluşturuyor. Firmalar 2018 sezonunda kullanılacak bataryaların tasarlanma ve üretim haklarına sahip olmak için başvuruda bulunmuş durumda.
Motorsport.com kaynaklarına göre Sony'nin teklifi dahilinde McLaren Electronic Systems ile ortaklık da yer alıyor. Hatırlatma yapacak olursak; MEC Formula E'nin ilk sezonunda bütün takımlara motor sağlayan firma olmuştu. Japon firma halihazırda lityum-ion bataryalar üretiyor ve son yaptığı yatırımlarla elektrikli ve otonom araç piyasasında yer alma konusunda istekli adımlar atıyor. Panasonic cephesine bakacak olursak, firmanın serinin ilk sezonunda Dragon Racing ile yaptığı ortaklık sonucu bu alanda tecrübeli olduğu söylenebilir.
Sony ve Panasonic'in yanında batarya üretimi için teklifte bulunan diğer firmalara bakacak Red Bull Technologies, Renault, DS, Mahindra, Williams Advanced Engineering ve yılın ilk döneminde 1.1 milyar dolara batarya geliştiricisi SAFT'ı satın alan Total yer alıyor. Dokuzunca bir şirket daha ihalede yer alırken şirketin ismi bilinmiyor.
İhale sonucununun açıklanmasıyla ilgili net bir tarih yer almazken kararın ay sonuna doğru verileceği tahmin ediliyor.

http://www.motorsport.com/formula-e/news/global-electronic-giants-sony-panasonic-attracted-to-formula-e-807512/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Pil bölümünün bir kısmını satışa çıkaracaklar. Yarı iletkenin tamamını başka bir firmaya devretmek söz konusu değil.
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MKaan98 2 yıl
sony en son batarya bölümünü satmayı düşünmüyomuydu ? demek baktılar o bölümü sat bu bölümü sat en son bir playstationla kameraları kalacak adamlara tekrar pil üretme şevki geldi heralde
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yüksek kapasiteli o kadar çok madde var ki !
ama gel görki ot'a b.k'a patent davalarından kimse hiç bir halt edemez noktaya geldi ! her patent üretim aşamasına geçmemiş ürün için bile yıllarca yasal üretim hakkı koruması verdiği için firmalar birleşmeden hiç biri hiç bir halt yiyemez ! anca youtube videolarında ev yapımı süper bataryaları izleriz anca !
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