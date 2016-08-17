Japon teknoloji devleri Sony ve Panasonic Formula E ile ilgileniyor

Formula E her ne kadar henüz Formula 1 kadar büyük prestije sahip olmasada elektrikli yarış serisinin giderek artan popülaritesi inkar edilemez durumda. Artan bu popülarite karşısında elektronik devlerinden bazıları serinin batarya üretim hakkına sahip olmak için mücadele içerisine girmiş durumda. Bu büyük firmalardan ikisini Japon elektronik devleri Sony ve Panasonic oluşturuyor. Firmalar 2018 sezonunda kullanılacak bataryaların tasarlanma ve üretim haklarına sahip olmak için başvuruda bulunmuş durumda.

Motorsport.com kaynaklarına göre Sony'nin teklifi dahilinde McLaren Electronic Systems ile ortaklık da yer alıyor. Hatırlatma yapacak olursak; MEC Formula E'nin ilk sezonunda bütün takımlara motor sağlayan firma olmuştu. Japon firma halihazırda lityum-ion bataryalar üretiyor ve son yaptığı yatırımlarla elektrikli ve otonom araç piyasasında yer alma konusunda istekli adımlar atıyor. Panasonic cephesine bakacak olursak, firmanın serinin ilk sezonunda Dragon Racing ile yaptığı ortaklık sonucu bu alanda tecrübeli olduğu söylenebilir.

Sony ve Panasonic'in yanında batarya üretimi için teklifte bulunan diğer firmalara bakacak Red Bull Technologies, Renault, DS, Mahindra, Williams Advanced Engineering ve yılın ilk döneminde 1.1 milyar dolara batarya geliştiricisi SAFT'ı satın alan Total yer alıyor. Dokuzunca bir şirket daha ihalede yer alırken şirketin ismi bilinmiyor.

İhale sonucununun açıklanmasıyla ilgili net bir tarih yer almazken kararın ay sonuna doğru verileceği tahmin ediliyor.

http://www.motorsport.com/formula-e/news/global-electronic-giants-sony-panasonic-attracted-to-formula-e-807512/