Japonya'da elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı petrol istasyonlarını geçti

Nissan tarafından yürütülen araştırmaya göre, Japonya'daki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı 40.000'i aşarak, ülkedeki yaklaşık 35.000 akaryakıt istasyonu sayısını geride bıraktı.

Ancak burada bir şeyi not olarak eklememiz gerekir: O da ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının hepsinin tüm halkın kullanımına açık değilken, akaryakıt istasyonlarının hepsinin bütün halka açık olduğu gerçeği.

Bu figürler ABD'deki rakamlarla karşılaştırıldığında konu ayrı bir önem kazanıyor çünkü ABD'de halihazırda yaklaşık 114.500 akaryakıt istasyonu bulunurken, ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı yalnızca 9.000 civarında. Ancak ABD'de özel şarj istasyonlarına ek olarak, yaklaşık 500 milyon adet duvar tipi prizin de bulunduğunu da belirtmek gerekir.

Konuyla ilgili olarak Nissan'ın maliye kurulu başkanı Joseph G. Peter, Bloomberg'le gerçekleştirdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanıyor: "Pazarın sürekli büyümesindeki önemli etkenlerden biri de şarj altyapılarının geliştirilmesi."

İngiliz gazetesi Guardian ise konu hakkında daha detaylı bir açıklama yapmış durumda:



"Prizli araçlar her geçen gün daha ulaşılabilir hale gelseler de potansiyel alıcılar bu araçları almaktan, evden uzak kalıp araçlarını şarj edememe durumuyla karşılaşma ihtimalinden dolayı vazgeçiyorlar. Bu, Japonya'da bir problem değil çünkü ülkede an itibariyle 6469 tane CHAdeMO hızlı şarj cihazı bulunmakta. Bu rakam Avrupa'da 3028'ken, ABD'de 1686 adet ile sınırlı. Daha düşük seviye şarj istasyonları da hesaba katıldığında, Japonya'daki şarj istasyonu sayısı 40.000'i aşmış durumda.

Burada eleştirilebilecek noktalar ise Nissan'ın sözünü ettiği rakamlara, hususi garajlarda bulunan şarj istasyonlarının da dahil edilmiş olması; bu tarz istasyonlar sadece garajların sahipleri tarafından kullanılmakta. Ayrıca petrol istasyonlarında birden fazla pompa bulunduğu göz önüne alınırsa, akaryakıt istasyonlarının, elektrikli araç şarj istasyonlarının aksine, bir seferde birden fazla araç sahibine ve gün içinde daha fazla kullanıcıya hizmet verebilmesi gerçeği de değinilmesi gereken önemli bir nokta.

Ancak endüstri uzmanları, Airbnb'nin şarj istasyonu versiyonunun ortaya çıkması ve hususi şarj istasyonu sahiplerinin mülklerini başkalarıyla paylaşması ile birlikte elektrik şarj istasyonlarının sadece bir kullanıcıya hizmet verme durumunun değişeceğini tahmin ediyorlar."

Bunlara ek olarak, her an bir otomobil üreticisinin Tesla'yı örnek alarak kendi istasyonlarını kurmaya başlayabileceği ve böyle bir girişimin mevcut şarj istasyonlarının sayısına büyük katkıda bulunacağını da unutmamak gerekir.

http://cleantechnica.com/2016/05/12/electric-car-charging-sites-gas-stations-japan/