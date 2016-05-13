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Japonya'da elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı petrol istasyonlarını geçti

Nissan'ın yürüttüğü araştırmaya göre, Japonya'da elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 40.000'i aşarak, ülkede bulunan yaklaşık 35.000 akaryakıt istasyonu sayısını geride bıraktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,3b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Nissan tarafından yürütülen araştırmaya göre, Japonya'daki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı 40.000'i aşarak, ülkedeki yaklaşık 35.000 akaryakıt istasyonu sayısını geride bıraktı.
Ancak burada bir şeyi not olarak eklememiz gerekir: O da ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının hepsinin tüm halkın kullanımına açık değilken, akaryakıt istasyonlarının hepsinin bütün halka açık olduğu gerçeği.
Bu figürler ABD'deki rakamlarla karşılaştırıldığında konu ayrı bir önem kazanıyor çünkü ABD'de halihazırda yaklaşık 114.500 akaryakıt istasyonu bulunurken, ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı yalnızca 9.000 civarında. Ancak ABD'de özel şarj istasyonlarına ek olarak, yaklaşık 500 milyon adet duvar tipi prizin de bulunduğunu da belirtmek gerekir.
Konuyla ilgili olarak Nissan'ın maliye kurulu başkanı Joseph G. Peter, Bloomberg'le gerçekleştirdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanıyor: "Pazarın sürekli büyümesindeki önemli etkenlerden biri de şarj altyapılarının geliştirilmesi."
İngiliz gazetesi Guardian ise konu hakkında daha detaylı bir açıklama yapmış durumda:

"Prizli araçlar her geçen gün daha ulaşılabilir hale gelseler de potansiyel alıcılar bu araçları almaktan, evden uzak kalıp araçlarını şarj edememe durumuyla karşılaşma ihtimalinden dolayı vazgeçiyorlar. Bu, Japonya'da bir problem değil çünkü ülkede an itibariyle 6469 tane CHAdeMO hızlı şarj cihazı bulunmakta. Bu rakam Avrupa'da 3028'ken, ABD'de 1686 adet ile sınırlı. Daha düşük seviye şarj istasyonları da hesaba katıldığında, Japonya'daki şarj istasyonu sayısı 40.000'i aşmış durumda.
Burada eleştirilebilecek noktalar ise Nissan'ın sözünü ettiği rakamlara, hususi garajlarda bulunan şarj istasyonlarının da dahil edilmiş olması; bu tarz istasyonlar sadece garajların sahipleri tarafından kullanılmakta. Ayrıca petrol istasyonlarında birden fazla pompa bulunduğu göz önüne alınırsa, akaryakıt istasyonlarının, elektrikli araç şarj istasyonlarının aksine, bir seferde birden fazla araç sahibine ve gün içinde daha fazla kullanıcıya hizmet verebilmesi gerçeği de değinilmesi gereken önemli bir nokta.
Ancak endüstri uzmanları, Airbnb'nin şarj istasyonu versiyonunun ortaya çıkması ve hususi şarj istasyonu sahiplerinin mülklerini başkalarıyla paylaşması ile birlikte elektrik şarj istasyonlarının sadece bir kullanıcıya hizmet verme durumunun değişeceğini tahmin ediyorlar."
Bunlara ek olarak, her an bir otomobil üreticisinin Tesla'yı örnek alarak kendi istasyonlarını kurmaya başlayabileceği ve böyle bir girişimin mevcut şarj istasyonlarının sayısına büyük katkıda bulunacağını da unutmamak gerekir. 

http://cleantechnica.com/2016/05/12/electric-car-charging-sites-gas-stations-japan/ Yorum Yaz
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Akbell 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de elektrikli araçlar yaygınlaşınca halkını çok seven yüce hükümetimizin yapacağı başlıca iki sevgi göstergesi:
Özel Tüketim Vergisi aracın kWh'ına göre hesaplanacak, yine fahiş şekilde ÖTV olacak ve belki de şimdi fiyatlardan bile fazlaya araba satılacak.
MTV yerine ETV ( Elektrikli Taşıt Vergisi ) gelecek.
Artık bir ihtiyaç haline gelen araçlardan alınan bu vergiler yüzünden bu yaşımda sinirleniyorum. İlerde araba alırken ne hale gelirim kim bilir.
Türkiye'de elektrikli araçlar yaygınlaşınca halkını çok seven yüce hükümetimizin yapacağı başlıca iki sevgi göstergesi:Özel Tüketim Vergisi aracın kWh'ına ...
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Firaristt 3 yıl Kefelon
Türkiye'de elektrikli araçlar çok çok çok hızlı yaygınlaşabilir. 1 Vergilendirme, 2 fiyat düzenlemesi, 3 şarj istasyonlarına yatırımın teşvik edilmesi. Evet, şu anki ekonomik yapıyı değiştirmek gerekiyor zira devlet araba, ev satışlarından, elektronikten, akaryakıttan insafsızca vergi alıyor.(Bknz:%18 KDV +%45+ ÖTV +%65 akaryakıt, MTV, ÖTV...) Devlet diyecek ki %18 KDV harici bu araçların satışından vergi almayacağım, Döviz kurunu da doğrudan Merkez Bankası kuruyla veya daha düşükten kullanacaksın, %20'den fazla da kar koyamazsın. Tesla gibi araçlar erişilebilir, hatta ucuz hale gelir. Her akaryakıt istasyonuna da 5 tane şarj istasyonunu zorunlu yaparsın, her sokağa da en azından 1'er tane şarj istasyonu koyarsın, her otoparka en az 3-5 tane şarj istasyonunu zorunlu yaparsın. 200 bini millet BMW 3'ün en boşuna vereceğine 100bini Tesla Model S'e versin, kullanırken de daha ekonomik olsun. Aslında boşuna yazıyoruz. Bir hurma ile günü geçiren peygamberimiz... diye konuşan adamlar zırhlı, en dolusundan Mercedes S Classlara biniyor, köşklerine özel yakuzi koyduruyorken, devletin en sağlam gelir kaynağını böyle bir değişimle halka gerçekten hizmet etmek için değiştirmesi... Yok ya, bu kafayla ülkedeki bütün potansiyel ya boşa, ya yurtdışına gidiyor. Arabayı getireni bir defa devlet öpüyor, satarken getiren öpüyor, kullanırken devlet öpmeye devam ediyor, servise gidince servis öpüyor...
Türkiye'de elektrikli araçlar çok çok çok hızlı yaygınlaşabilir. 1 Vergilendirme, 2 fiyat düzenlemesi, 3 şarj istasyonlarına yatırımın teşvik edilmesi. Evet, ş...
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sarı arıza lambası 3 yıl benhuraxu
benhuraxu
Kefelon
Ben gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için çözümü söyleyeyim;
Gerekli elektrik alt yapısının bulunduğu yerlerde ev, dükkan veya arsa sahiplerine şarj istasyonu girişimi için izin verilebilir. Yani belli bir miktar para yatırıldıktan sonra isteyenin evinin önüne şarj istasyonu koyup (zaten küçücük alan kaplıyorlar) o istasyonu işletmesi sağlanabilir. Kullanan kişinin şarj için yatırdığı paranın belli yüzdesini kurulumu ve diğer detayları sağlayan şirket alır geri kalanı da yeri sağlayan kişinin hesabına gönderirsin.
Yani kısaca şarj istasyonu işini karlı bir yatırım haline getirip çok daha hızlı artmalarını sağlayabilirler...

Bu, işi çok hızlandırır ama tehlikeli bir iş. Bunu denetlemek gerekir, yoksa feci şeyler olabilir. Mesela birinin bahçesinden petrol çıkardığını düşün, petrol cikan yerden yangin da cima ihtimali az mı

İyi saçmalamışsın.
benhuraxuKefelonBen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için çözümü söyleyeyim;Gerekli elektrik alt yapısının bulund...
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Tensi 3 yıl
Firaristt
Türkiyede elektrikli araçlar çok çok çok hızlı yaygınlaşabilir. 1 Vergilendirme, 2 fiyat düzenlemesi, 3 şarj istasyonlarına yatırımın teşvik edilmesi. Evet, şu anki ekonomik yapıyı değiştirmek gerekiyor zira devlet araba, ev satışlarından, elektronikten, akaryakıttan insafsızca vergi alıyor.(Bknz:%18 KDV +%45+ ÖTV +%65 akaryakıt, MTV, ÖTV...) Devlet diyecek ki %18 KDV harici bu araçların satışından vergi almayacağım, Döviz kurunu da doğrudan Merkez Bankası kuruyla veya daha düşükten kullanacaksın, %20den fazla da kar koyamazsın. Tesla gibi araçlar erişilebilir, hatta ucuz hale gelir. Her akaryakıt istasyonuna da 5 tane şarj istasyonunu zorunlu yaparsın, her sokağa da en azından 1er tane şarj istasyonu koyarsın, her otoparka en az 3-5 tane şarj istasyonunu zorunlu yaparsın. 200 bini millet BMW 3ün en boşuna vereceğine 100bini Tesla Model Se versin, kullanırken de daha ekonomik olsun. Aslında boşuna yazıyoruz. Bir hurma ile günü geçiren peygamberimiz... diye konuşan adamlar zırhlı, en dolusundan Mercedes S Classlara biniyor, köşklerine özel yakuzi koyduruyorken, devletin en sağlam gelir kaynağını böyle bir değişimle halka gerçekten hizmet etmek için değiştirmesi... Yok ya, bu kafayla ülkedeki bütün potansiyel ya boşa, ya yurtdışına gidiyor. Arabayı getireni bir defa devlet öpüyor, satarken getiren öpüyor, kullanırken devlet öpmeye devam ediyor, servise gidince servis öpüyor...

Yayginlastigi anda devlet vergiyi kat kat gecirir. Yedigin ekmekten, ictigin sudan, bebeginin mamasindan vergi alan devlet elmastan almiyor. Kursunsuz benzin standart hale gelene kadar bu yakiti luks gosterip fazla vergi alarak soydular insanlari yillarca. Benim 250cc ve 5 yasindaki motorsikletimden 89 TL vergi istiyor. Bir tanidigimda yarim asirlik antika motorsiklet var. 600cc, en son 55.000 US$ teklif ettiler, gulup gecti. O adam 42 TL vergi verdi. Devlet isadamindan vergi alamadigi (daha dogrusu butun isadamlari milletvekili oldugu icin vergi vermemek uzere kanun cikartiyorlar) icin dolayli vergi olarak dargelirliye dayiyor seyini. Sirtini yani. Iktidar istedigi kadar adalet, din iman yalanlari ile halki kandirsin devlet ayni devlet. Degisen sadece vatandasi soyanlari kullandigi uslup. Eskiden vatan-millet-sakarya derlerdi. Simdi din-iman ile soyuyorlar.
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abrenax 3 yıl
Bu,yıllar önce gerçekleşen bir durumdu zaten.
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wwide1543 3 yıl
her açılan konuyu hemen siyasete nasıl bağlıyorsunuz arkadaş anlamıyorum ya kabak tadı verdiniz artık. Hükümet kadar başınıza taş düşsün.
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xfkp 3 yıl
Bundan da kayıp kaçak vergisi alırlar
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Göleli_At_Hırsızı 3 yıl
Gelişmemiş 3.dünya ülkesinde yaşayanlar kendilerini şişirilmiş pembe imparatorlukta gördükleri için bizde niye yok diye boşuna hayıflanıyor.

Burası yokluklar ülkesi burada ancak olmayan şeyler varmış ve olacakmış gibi gösterilir. Elektrikli araç belki 20 sene sonra bizde yaygınlaşır.
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MoTW 3 yıl
keremuzala
Orijinalden alıntı: MoTWYakında gelişmiş ülkeler bir daha yakalanamaz şekilde öne geçecekler, arayı çok açacaklar. Bu elektrikli arabaların geleceğin teknolojisi olduğu en az beş yıldır belliydi. Neden bunda da geç kalındı? Devleti sadece iş bilmez, yancı yalaka, onun bunun akrabası, bütün işi gücü Mercedesine inip binmek, poz vermek olan godaman adamlar mı yönetiyor acaba?
Kardeşim sana Who killed the electric cars (Elektrikli Arabayı Kim Öldürdü) belgeselini izlemeni tavsiye ederim.

Elektrikli arabaların asırlık iş olduğunu biliyorum. Kastım artık petrol treninden inme zamanının geldiğinin açığa çıkması bi beş yıl oldu (Teslalar falan). Belgeseli izleyeceğim.
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MoTW 3 yıl
Yakında gelişmiş ülkeler bir daha yakalanamaz şekilde öne geçecekler, arayı çok açacaklar. Bu elektrikli arabaların geleceğin teknolojisi olduğu en az beş yıldır belliydi. Neden bunda da geç kalındı? Devleti sadece iş bilmez, yancı yalaka, onun bunun akrabası, bütün işi gücü Mercedesine inip binmek, poz vermek olan godaman adamlar mı yönetiyor acaba?
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keremuzala 3 yıl MoTW
MoTW
Yakında gelişmiş ülkeler bir daha yakalanamaz şekilde öne geçecekler, arayı çok açacaklar. Bu elektrikli arabaların geleceğin teknolojisi olduğu en az beş yıldır belliydi. Neden bunda da geç kalındı? Devleti sadece iş bilmez, yancı yalaka, onun bunun akrabası, bütün işi gücü Mercedesine inip binmek, poz vermek olan godaman adamlar mı yönetiyor acaba?

Kardeşim sana "Who killed the electric cars" (Elektrikli Arabayı Kim Öldürdü) belgeselini izlemeni tavsiye ederim.
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netstat 3 yıl
Bu adamlar harbiden akilli
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tobepeople 3 yıl
Devlet isterse elektrikli şarj istasyonlarını tabii ki devreye sokar ancak yaptıktan sonra diyeceği şey de bariz belli evlerde normalde 100 kw toplam elektrik harcanır yani ben 110 harcıyorum mesela devlet diyecek ki kota sistemi getiriyorum 100 kw'ı geçince her kw için 2 katı ödersiniz yani benzini 5 liraya alan ülkemde neyin kafasını yaşıyorsunuz bunu da benzin gibi zamlı yapacaklar ayrıca şarj istasyonlarından normal bedelin direk 2 katı alınacak yani ülke vergi ile dönüyor her halta diğer ülkelerdekinin kat ve kat fazlası ödediğimiz halde aldığımız ücrete de yansımıyor şimdiye kadar böyle sürmüş yani bu başa kim gelire gelsin artık bundan sonra da daha vahim olacağının kanıtı...
Olması gereken bence başkanlık sistemi olması ve milletvekili olmak için 120 iq seviyesi zorunluluğu ve bunun testinin de kesinlikle rüşvet işlemeyeceği şekilde yapılması gerekiyor bakın görün o zaman nasıl da ülke eski şanlı zmanlarına kısa zamanda kavuşuyor.
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aspirin_00 3 yıl
10 dk lık şarj ne kadar getirir :D
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Hdplus 3 yıl
Gün gelir devlet tüketicileri bu konuda da öpebileceğini anlarsa, işte o gün tüm dünyaya rakip oluruz.
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