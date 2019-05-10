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Jeff Bezos yeni hedefini açıkladı: "Ay'a insan taşıyacağız"

Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, dün bir basın toplası düzenleyerek uydumuz Ay üzerindeki yeni planlarını açıkladı. İşte şirketin yeni nesil uzay aracı Blue Moon:
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Jeff Bezos'un popüler uzay şirketi Blue Origin, yeni hedefini Ay'a insan taşımak olarak belirledi. Dün (9 Mayıs) önemli bir basın toplantısı düzenleyen şirket, "Blue Moon" isimli uzay aracını ilk kez ortaya çıkardı. Dev bir iniş aracı olan Blue Moon, Ay'a astronot ve yük taşıma amacıyla kullanılacak.

Basın toplantısında tanıtımı gerçekleştiren Jeff Bezos, Blue Moon'un tam 6,5 tona kadar ağır yükü Ay yüzeyine yumuşak bir şekilde indirebileceğini söyledi. Bezos'un kullandığı ifadelere göre Blue Moon, aynı anda 4 farklı gözlem aracını Ay'a indirebilecek. Bu şekilde Ay'daki keşif ve kolonileşme çalışmalarının hızlandırılabileceği söyleniyor.


Blue Moon'un en enteresan noktalarından birisi ise kullandığı yakıt çeşiti olmuş. Jeff Bezos, uzay aracının tamamıyla sıvı hidrojen ve sıvı oksijenden gücünü alacağını söyledi. Ay'ın keşfi süreci için bu konunun öneminden bahseden Bezos,"Ay'ın kutup bölgelerinde yoğun su kütlelerinin olduğunu bugün net bir şekilde biliyoruz. Buralardaki su buzlarından hidrojen çıkarıp Blue Moon'un yakıt deposunu tekrar tekrar doldurabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Blue Moon uzay aracının 2024 itibarıyla Ay'a insan taşımak için hazır hale geleceği belirtiliyor. Bildiğiniz gibi Amerikan uzay ajansı NASA'nında aynı şekilde 2024 yılında Ay'a geri dönme hedefi var. Blue Moon'un bu anlamda NASA tarafından da kullanılabileceği düşünülüyor ancak Jeff Bezos bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Blue Moon, şirketin yeni nesil devasa roketi New Glenn ile birlikte uzaya gönderilebilecek. Şu anda geliştirme sürecinde bulunan New Glenn'in 2021 yılı gibi ilk test uçuşlarına başlaması bekleniyor. Falcon 9'un iki katı gücünde itici kuvvete sahip olan New Glenn, geçtiğimiz yıl ABD Hava Kuvvetleri'nden tam 500 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Ayrıca Bkz. "Jeff Bezos: "Güneş Sistemi'nde 1 trilyon insan yaşayacak""
Jeff Bezos, dünkü basın toplantısında ayrıca uzun vadeli uzay hedeflerinden de bahsetti. Daha önce kullandığı "Güneş Sistemi'nde 1 trilyon insan yaşayacak" söylemini yineleyen ünlü milyarder, bilim kurgu filmlerindeki "O'Neill Silindiri", yapay yer çekimli dev uzay istasyonları gibi konseptleri hayata geçirmeyi umduğunu söyledi. Bezos son olarak buradaki en önemli noktanın gelecek nesillere bir ilham kaynağı olmayı başarabilmek olduğunu ifade ediyor.

Uzay araştırmalarına çok büyük önem veren Jeff Bezos, 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin'i "üzerinde çalıştığım en önemli iş" olarak tanımlıyor. Bezos, geleceği değiştirebileceğine inandığı bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar doları aşan Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı doğrudan Blue Origin'e yatırıyor. 

https://www.theverge.com/2019/5/9/18550258/blue-origin-moon-lunar-lander-jeff-bezos-space Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 hf.
Duzculer ayin holografik falan filan oldugu uzerine iddia etmek icin giderler bence :) ... Devir artik algilarla insanlari manipule etme devri. Duz dunya holopgrafik ay gezegenler yok falan filan ALGISI ile ASIL kendilerini yalan uydurmaktalar. Temel seviyede bilgi eksiklikleri ile kendilerini zeki saniyorlar ama AKILLI degiller :) .
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clb12 1 hf. smart1978
smart1978
Duzculer ayin holografik falan filan oldugu uzerine iddia etmek icin giderler bence :) ... Devir artik algilarla insanlari manipule etme devri. Duz dunya holopgrafik ay gezegenler yok falan filan ALGISI ile ASIL kendilerini yalan uydurmaktalar. Temel seviyede bilgi eksiklikleri ile kendilerini zeki saniyorlar ama AKILLI degiller :) .

Keşke bir de türkçeyi öğrensen.
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