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John Wick 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı

John Wick: Chapter 3 henüz yeni vizyona girdi ancak yapımcı firma Lionsgate, yeni bir film üzerinde çalışmalara şimdiden başlamış durumda. John Wick 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
10,7b
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24
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son yılların en başarılı aksiyon serilerinden olan John Wick, dördüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Yapımcı stüdyo Lionsgate, bugün yaptığı resmi bir duyuruyla John Wick 4'ün vizyon tarihini açıkladı. John Wick: Chapter 4, 21 Mayıs 2021'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ayrıca Bkz. "John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı"
John Wick serisi Lionsgate'in son yıllardaki en başarılı ürünlerinden birisi oldu. Serinin her yeni filmi gişe hasılatı anlamında bir önceki filmin epey üzerine çıkmayı başardı. 20 milyon dolar bütçeyle hazırlanan John Wick (2014), dünya genelinde 88 milyon dolar hasılat elde etmişti. John Wick: Chapter 2 (2017) ise bu rakamı tam ikiye katlayarak 171 milyon dolar hasılata ulaşmayı başarmıştı.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un da dünya genelinde en az 250 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyor. Gişedeki ilk hafta sonunda oldukça başarılı bir iş çıkaran John Wick: Chapter 3, şimdiden Pazar günü itibarıyla 93 milyon dolar hasılata ulaştı. Filmin bütçesi ise yaklaşık 50 milyon dolardı. Yani Lionsgate, sadece birkaç gün içerisinde harcadığı paranın karşılığını almayı başardı.

John Wick: Chapter 4'ün yine Chad Stahelski tarafından yönetilmesi bekleniyor. Keanu Reeves de elbette başrolde yer alacak. Bakalım John Wick: Chapter 4, önceki filmlerin üzerine çıkmayı başarabilecek mi. 

https://screenrant.com/john-wick-4-release-date-2021/ Yorum Yaz
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ensei 2 hf. en beğenilen
Habere baktık spoiler yedik. John reis 3. bölümde de ölmemiş 4 geleceğine göre:))
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insanikamil 2 hf.
daha gitmeden zaten yemediğim spoiler kalmamıştı bunu da öğrendim iyi oldu.
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haklısın toprAAm 2 hf.
Ve bu A-D-A-M 54 yaşında
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dreamblue35 2 hf. haklısın toprAAm
aynı şekilde görevimiz tehlike serisini devam ettiren tom cruise var adam da 57 yaşında ;)
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melih_ 2 hf.
Ben bu filmde(daha doğrusu seride); filmin aksiyon sahnelerinde ilk önce vücuda sonra kafaya kurşun sıkılmasına "hastayım."
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ensei 2 hf. melih_
melih_
Ben bu filmde(daha doğrusu seride); filmin aksiyon sahnelerinde ilk önce vücuda sonra kafaya kurşun sıkılmasına "hastayım."

Hahaha dikişini çift atmak denir hocamm
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CemalSanane 2 hf.
Sağmaya devam
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ramis78 2 hf.
çok kazanıyorlarmış gitmeyip korsan izleyeceğim :D
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melih_ 2 hf.
Devam filmi neden çekilmesin ki? Seyrediliyorsa talep ediliyorsa yapımcılar da yapmak istiyorlarsa olabilir tabi. Devam filimlerini severim yeter ki aynı dublaj sanatçıları seslendirsinler :)
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danger1513 2 hf.
3. Filmde bitmeliydi herşey içine s*çana kadar devam.
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melih_ 2 hf.
Hikaye biraz saçma başlamıştı (köpek öldürülüyor intikam için harekete geçiliyor)
Ancak devam yani seri filmleri özellikle de aksiyon eksikliği vardı bence.
Keanu Revers'in geri dönüşü hoşuma gitti. Aktörü severim. Sönüp gitmesini istemezdim.
Seriye devam Keanu reis...
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Piêr Dé Sans 2 hf. melih_
Cidden olayın köpek olduğunu mu düşündün filmde. Yazık olmuş. Tekrar izle bence.
Olay köpek değil. Uğruna bütün hayatını kenara koyup, yaptığı işi bırakıp, normal hayata dönmeye çalıştığı kadından kalan tek hatıra, onu hatırlatan, hatıralarını yaşatan tek canlı o köpek. Adamın bu kadar sevdiği birisini kaybettiği gün karısından gelen bu hediyeyi kaybetmesi yıkım oluyor. Bu da onun üzerine intikam alıyor. Mesele köpek değil yani.
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IceRulez 2 hf.
Filmin adını değiştirsinler artık. John alemdar ile wike wike olmalı.
Hiç beğenmedim parabellum'u 10 üzerinden 2 veriyorum.
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solidsnake99 2 hf.
içine edene kadar devam edecekler galiba
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