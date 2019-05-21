John Wick 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı

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"John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı"

Son yılların en başarılı aksiyon serilerinden olan, dördüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Yapımcı stüdyo Lionsgate, bugün yaptığı resmi bir duyuruyla John Wick 4'ün vizyon tarihini açıkladı. John Wick: Chapter 4,sinemaseverlerle buluşacak.John Wick serisi Lionsgate'in son yıllardaki en başarılı ürünlerinden birisi oldu. Serinin her yeni filmi gişe hasılatı anlamında bir önceki filmin epey üzerine çıkmayı başardı. 20 milyon dolar bütçeyle hazırlanan, dünya genelinde 88 milyon dolar hasılat elde etmişti.ise bu rakamı tam ikiye katlayarak 171 milyon dolar hasılata ulaşmayı başarmıştı.'un da dünya genelinde en azhasılat elde etmesi bekleniyor. Gişedeki ilk hafta sonunda oldukça başarılı bir iş çıkaran John Wick: Chapter 3, şimdiden Pazar günü itibarıylahasılata ulaştı. Filmin bütçesi ise yaklaşık 50 milyon dolardı. Yani Lionsgate, sadece birkaç gün içerisinde harcadığı paranın karşılığını almayı başardı.John Wick: Chapter 4'ün yinetarafından yönetilmesi bekleniyor. Keanu Reeves de elbette başrolde yer alacak. Bakalım John Wick: Chapter 4, önceki filmlerin üzerine çıkmayı başarabilecek mi.