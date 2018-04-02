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Kaçakçılar drone kullanarak Çin’e 80 milyon dolar değerinde iPhone soktu

Teknolojinin tüm olanaklarından faydalanan kaçakçılar bu kez drone kullanarak Hong Kong’dan Çin’e 80 milyon dolar değerinde iPhone'u gizlice sokmayı başardı. Şebekenin dahiyane planı haberimizde...
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kaçakçılar "mesleklerini" icra etmek için neredeyse tüm teknolojik araçlardan faydalanıyor. Çin'deki bir grup kaçakçı drone kullanarak Hong Kong’dan Çin’in Shenzhen şehrine yaklaşık 80 milyon dolar değerinde iPhone'u gizlice sokmayı başardı. Operasyon, Shenzhen'deki gümrük memurlarının şebekeyi çökertmesiyle ortaya çıktı.
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Ülkedeki yetkililer, drone kullanarak Hong Kong ve Çin arasına 200 metre uzunluğunda iki kablo çeken 26 şüpheliyi tutukladı. Çetenin, sınırın iki tarafındaki yüksek binalar arasında "uçan hat" kurarak 79.8 milyon dolar değerinde iPhone kaçırdıkları tespit edildi. Akıllı telefonları taşıyan çantalar bu kablolara bağlanıp Shenzhen'e çekiliyordu.

Sınırın üzerinden hat çektiler

Gece yarısından sonra operasyona başlayan kaçakçıların, 10'lu paketler halindeki iPhone'ları bir çeşit makara sistemiyle uçan hat üzerinden ülkeye sokmaya başladıkları belirtiliyor. Bu yöntemle gecede 15 bin iPhone'u Çin'e sokmayı başaran şebeke sonunda yakayı ele vermekten kurtulamadı.
Kaçakçılar drone kullanarak Çin’e 80 milyon dolar değerinde iPhone soktu
Çin'de iPhone kaçakçılığı sıklıkla karşılaşılan bir durum. Daha önce de Çinli gümrük memurları üzerine sardığı 102 adet iPhone'u ülkeye sokmaya çalışan bir kadını tutuklamış ve bu kaçakçılık girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

http://www.bgr.in/news/apple-iphone-china-busts-gang-using-drones-to-smuggle-usd-80-million-worth-premium-phones/ Yorum Yaz
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interwap 1 yıl en beğenilen
Adamların kaçakçılarında bile kafa zehir.
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Guest-1E8C38219 1 yıl bluemersini
bluemersini
devletine emeğinin bir kısmını çok görme merakı sadece bizde yokmuş demek ki
üstelik bi de risk alıyor sanki operatör o telefonun kaçak olduğunu anlamayıp
devlete haber vermicek, hem ikiyüzlü hem de saf
(telefonu kaçak alanlar için söylüyorum)

"devletine emeğinin bir kısmını çok görme merakı sadece bizde yokmuş demek ki" derken? Aynısından bir tanede devlete alıyoruz biz
bluemersinidevletine emeğinin bir kısmını çok görme merakı sadece bizde yokmuş demek kiüstelik bi de risk alıyor sanki operatör o telefon...
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Sturmbannführer 1 yıl
Teknolojinin faydaları
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Tensi 1 yıl
Bizdeki durum cok daha vahim. Acin Facebook'u adamlar kacak telefon oldugunu soyleyerek satis yapiyorlar. Kendi telefon numaralarini da vererek. Konuma baktiginda G. Dogu - Adana - Mersin - Hatay yoresi. Orada PKK disinda kacakcilik yapmakta mumkun degil. Yuce devletimiz bu tur konulari halk bize iletsin diye empati kurmaya calisacagina otu boku yasaklamak icin kafa patlatiyor. Yasakladin, biz gormedik. Yasakladin da ne oldu? Burada adini zor yazan koyun okusa ne olur okumasa ne olur. Umarim bundan teknoloji ozurluleri kastettigimi, siyasi bir kesimi hedef almadigimi anlar troller. Zaten okudugunu anlamiyor ki herifler. O yazilarin asil hedefi Hans, Yorgo, Johnny. Onlar seni kotu bilsin diye yaziliyor. O adamlarin gormesini engelleyebiliyor musun? Bu 1500 yil oncenin kafasiyla burnumuz boktan kurtulmaz.
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rCoder 1 yıl
Çin'den üretilen şeyi neden kaçak olrak Çin'e sokuyorlar, tam tersi olmasın ?
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Tensi 1 yıl rCoder
Serbest Bölgeler'de uretilen urunlerin yurticine sokulmasi, satilmasi ve dagitilmasi yasaktir. Biz de boyle ise onlarda cok daha serttir kanunlar. Hem de kagit uzerinde kalmiyor, pratikte de uygulaniyordur.
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PeTeRPaNN 1 yıl
Droneshipping 😂
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JQKER 1 yıl
kaçakçılığı drone ile yapmamışla , drone ile halat çekmişler o halat üzerinden telefonları geçirmişler.
asıl dikkatimi çeken ise mesafenin 200 metre olması. çok kısa bir mesafe değil mi bu?
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Elguug 1 yıl
Iste bunlar hep dropshipping.. :)
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mementopolis 1 yıl
Dünya Düz :D
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alemburda34 1 yıl
Kaçakçılıkları bile teknolojik :D
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10ff 1 yıl
Bizde olsa drone 'u durdurup vergi keserler...
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gurkanse 1 yıl 10ff
bence drone a el koyar vermezler üstüne konarlar
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emre1393 1 yıl
biz de bulgaristandan falan mı drone ile telefon yollasak acaba
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