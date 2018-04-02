Kaçakçılar drone kullanarak Çin’e 80 milyon dolar değerinde iPhone soktu

Kaçakçılar "mesleklerini" icra etmek için neredeyse tüm teknolojik araçlardan faydalanıyor. Çin'deki bir grup kaçakçı drone kullanarak Hong Kong’dan Çin’in Shenzhen şehrine yaklaşık 80 milyon dolar değerinde iPhone'u gizlice sokmayı başardı. Operasyon, Shenzhen'deki gümrük memurlarının şebekeyi çökertmesiyle ortaya çıktı.

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Ülkedeki yetkililer, drone kullanarak Hong Kong ve Çin arasına 200 metre uzunluğunda iki kablo çeken 26 şüpheliyi tutukladı. Çetenin, sınırın iki tarafındaki yüksek binalar arasında "uçan hat" kurarak 79.8 milyon dolar değerinde iPhone kaçırdıkları tespit edildi. Akıllı telefonları taşıyan çantalar bu kablolara bağlanıp Shenzhen'e çekiliyordu.

Sınırın üzerinden hat çektiler

Gece yarısından sonra operasyona başlayan kaçakçıların, 10'lu paketler halindeki iPhone'ları bir çeşit makara sistemiyle uçan hat üzerinden ülkeye sokmaya başladıkları belirtiliyor. Bu yöntemle gecede 15 bin iPhone'u Çin'e sokmayı başaran şebeke sonunda yakayı ele vermekten kurtulamadı.

gümrük memurları üzerine sardığı 102 adet iPhone'u ülkeye sokmaya çalışan bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Çin'de iPhone kaçakçılığı sıklıkla karşılaşılan bir durum. Daha önce de Çinliüzerine sardığıülkeye sokmaya çalışan bir kadını tutuklamış ve bu kaçakçılık girişimi desonuçlanmıştı.

http://www.bgr.in/news/apple-iphone-china-busts-gang-using-drones-to-smuggle-usd-80-million-worth-premium-phones/