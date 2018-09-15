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Kalite güvence testlerini geçen LG artık Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi

Güney Kore kaynaklı yeni bir rapora göre LG tarafından üretilen son OLED paneller Apple’ın sıkı kalite güvence testlerini geçti. Böylece LG Display Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi oldu.
8 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli ET News gazetesinin haberine göre 2018 model iPhone'ları birkaç gün önce duyuran Apple, ikinci OLED ekran tedarikçisi olarak LG Display'i seçti. ET News, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde LG tarafından üretilen son OLED panellerin Apple’ın sıkı kalite güvence testlerini geçtiğini belirtti.
Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone'ları 3 boyutlu olarak birbirleriyle ve diğer modellerle karşılaştırın"
Daha önce Apple'ın ölçek ve kalite gereksinimlerini karşılayan tek OLED ekran üreticisi Samsung'du. Bu nedenle Güney Koreli şirket iPhone'larda kullanılan OLED panellerin tek tedarikçisi oldu.

Apple, LG kozu ile Samsung'u sıkıştıracak

Bununla birlikte Cupertinolu teknoloji devi LG Display'i aylardır potansiyel ikinci bir tedarikçi olarak görüyor. Hatta Apple, istikrarlı bir şekilde OLED ekran tedarik etmesi için LG'nin ekran üreten bölümüne 2.24 milyar dolar gibi büyük bir yatırım teklifi sunacak kadar ileriye gitti.
LG, üretimi artırdığında Apple bu kozu Samsung ile pazarlık yaparak OLED ekran birim fiyatını düşürmek için kullanacak. Analistlerin tahminine göre iPhone X’da kullanılan en pahalı bileşen o dönem birim fiyatı 65.50 dolar olan OLED ekrandı.

http://www.etnews.com/20180913000307?mc=em_006_00001 Yorum Yaz
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AriBBa 8 ay en beğenilen
Maliyeti 65$ olan ekranın değişim ücretinin ise 2500₺ olması da ayrı bir ironiymiş gerçekten
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theJuDGe_41 8 ay
Ekran yanığı hayırlı olsun
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interwap 8 ay
LG panel kullanan Macbooklarda ghost screen vardı.
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BlueDay_86 7 ay
Ne gerek vardı şimdi buna
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BekirHan 8 ay
Yalnış hatırlamıyorsam oled' in patenti LG deydi zaten değil mi?
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Tommy Shelby 8 ay
Lg panel evlerden ırak
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dr20mouse 8 ay
Ghost screenler hayırlı olsun üstüne de artık xs alırken fiyatına ekran değişim ücreti olan 2500 ? yi de dahil edelim.
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DaggeredByRuhtan 8 ay
sharp ta oled ekran üretecek ama sanırım daha zamanı var lg v30 oled ekrann da bir sıkıntı yok ki..
iler ki yıllarda belki sharptan oled ekran alır apple
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a_y_k_u_t 8 ay
Hayırlı olsun artık satılık iphone xs (samsung panel) diye ilanlar görürüz :d
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Sirchade 8 ay
Şimdi de xiaomiciler gibi apple kullanıcıları da lg ekran mı samsung ekran mı diye seri numarası kovalarlar
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AirSupport 8 ay
Ya OLED’de yanıklar garantiye girmiyordu Apple dünya para isteyecek şimdi herkesten değiştirmek için.
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smart1978 8 ay
iPhone XS Max Turkiye resmi fiyati suan 16 bin TL ( 1 TL dusun ama ) . Bu kadar para verip te Samsung panel yerine LG panelli Apple urunleri cikanlar iade edebilme imkani da bu haberle kalkmis olmakta. Isiniz sansa kalmis ...
Apple OLED den vagecse Micro LED ile ...
Ayrica 120 Hz li LCD li Iphone modelinin ekran renk derinligi acaba 10 bit mi yoksa OLED / AMOLED telefon ve tabletlerindeki gibi 8 bit lik ve pentile mi ?
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alemburda34 8 ay
Şu oled bi yayılmadı gitti.
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akıllı telefon, lg display ve
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