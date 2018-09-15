Kalite güvence testlerini geçen LG artık Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi

Güney Kore merkezli ET News gazetesinin haberine göre 2018 model iPhone'ları birkaç gün önce duyuran Apple, ikinci OLED ekran tedarikçisi olarak LG Display'i seçti. ET News, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde LG tarafından üretilen son OLED panellerin Apple’ın sıkı kalite güvence testlerini geçtiğini belirtti.

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Daha önce Apple'ın ölçek ve kalite gereksinimlerini karşılayan tek OLED ekran üreticisi Samsung'du. Bu nedenle Güney Koreli şirket iPhone'larda kullanılan OLED panellerin tek tedarikçisi oldu.

Apple, LG kozu ile Samsung'u sıkıştıracak

Bununla birlikte Cupertinolu teknoloji devi LG Display'i aylardır potansiyel ikinci bir tedarikçi olarak görüyor. Hatta Apple, istikrarlı bir şekilde OLED ekran tedarik etmesi için LG'nin ekran üreten bölümüne 2.24 milyar dolar gibi büyük bir yatırım teklifi sunacak kadar ileriye gitti.

LG, üretimi artırdığında Apple bu kozu Samsung ile pazarlık yaparak OLED ekran birim fiyatını düşürmek için kullanacak. Analistlerin tahminine göre iPhone X’da kullanılan en pahalı bileşen o dönem birim fiyatı 65.50 dolar olan OLED ekrandı.

http://www.etnews.com/20180913000307?mc=em_006_00001