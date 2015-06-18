Kamera odaklı yeni bir Lumia cihazına ait görüntüler sızdırıldı

Sızıntı dünyasından emekli olmuş olsa da Evleaks ya da eski editör Evan Blass nadiren önemli bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Son sızıntı kamera odaklı yeni bir Lumia akıllı telefonu ile ilgili.





Microsoft'un Nokia'yı satın almasından sonra ses getirecek bir Lumia cihazı olmadı. Son olarak Lumia 1020 ve Lumia 1520 modelleri iki yıl önce ekosistemin ses getiren iki cihazı olmuştu. Sızan görsel kamera odaklı yeni bir cihaza işaret ediyor.





Görselde Lumia 1020 modelinden hatırlayacağımız bulanık bir kamera tasarımı görünüyor. Ancak farklı olarak Xenon flaş yerine çift olduğu tahmin edilen bir LED flaş düzeni tercih edilmiş. Aslında benzer bir tasarım da 10MP arka kameralı Lumia 830 modelinde mevcuttu.





Microsoft'un kamera odaklı bir Lumia cihazı hazırladığı biliniyor ancak bu Lumia 1020 modelinin teknolojisini aynen miras alacak mı yoksa yeni geliştirmeler mi olacak bilinmiyor. Nokia zamanında PureView teknolojisini aşama aşama geliştireceğini ve Lumia 1020 sonrasında üçüncü nesil olacağını açıklamıştı. Ancak satın alım sonrasında stratejide değişiklik oldu mu merak konusu.





Microsoft en erken Windows 10 ile birlikte amiral gemisi Lumia cihazlarını piyasaya sürecek. Bunlar arasında Snapdragon 810 yongaseti, 2K ekran, 3GB RAM gibi özellikler taşıyanların yanında kamera konusunda da iddialı modeller olacağı tahmin ediliyor.

http://wmpoweruser.com/evleaks-tease-a-lumia-1020-successor/