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Kamera odaklı yeni bir Lumia cihazına ait görüntüler sızdırıldı

3 yıl
2,4b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kamera odaklı yeni bir Lumia cihazına ait görüntüler sızdırıldı

Sızıntı dünyasından emekli olmuş olsa da Evleaks ya da eski editör Evan Blass nadiren önemli bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Son sızıntı kamera odaklı yeni bir Lumia akıllı telefonu ile ilgili. 

Microsoft'un Nokia'yı satın almasından sonra ses getirecek bir Lumia cihazı olmadı. Son olarak Lumia 1020 ve Lumia 1520 modelleri iki yıl önce ekosistemin ses getiren iki cihazı olmuştu. Sızan görsel kamera odaklı yeni bir cihaza işaret ediyor. 

Görselde Lumia 1020 modelinden hatırlayacağımız bulanık bir kamera tasarımı görünüyor. Ancak farklı olarak Xenon flaş yerine çift olduğu tahmin edilen bir LED flaş düzeni tercih edilmiş. Aslında benzer bir tasarım da 10MP arka kameralı Lumia 830 modelinde mevcuttu. 

Microsoft'un kamera odaklı bir Lumia cihazı hazırladığı biliniyor ancak bu Lumia 1020 modelinin teknolojisini aynen miras alacak mı yoksa yeni geliştirmeler mi olacak bilinmiyor. Nokia zamanında PureView teknolojisini aşama aşama geliştireceğini ve Lumia 1020 sonrasında üçüncü nesil olacağını açıklamıştı. Ancak satın alım sonrasında stratejide değişiklik oldu mu merak konusu.

Microsoft en erken Windows 10 ile birlikte amiral gemisi Lumia cihazlarını piyasaya sürecek. Bunlar arasında Snapdragon 810 yongaseti, 2K ekran, 3GB RAM gibi özellikler taşıyanların yanında kamera konusunda da iddialı modeller olacağı tahmin ediliyor.  

http://wmpoweruser.com/evleaks-tease-a-lumia-1020-successor/ Yorum Yaz
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ultiMance 3 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi
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Sensör ve mercek farkı
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ultiMance 3 yıl
Cihazın beklenen özellikleri. Xenon olup olmaması önemli değil bence.

gsmarena.com/...
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karapatlican 3 yıl ultiMance
Yazılana göre sensor boyu 808 ile aynı, o halde 50 mp inandırıcı değil. Diyafram belli değil. Bu fotoğraf eski prototip olan Mclaren'e ait. Umarım o sensörde ve daha büyük diyaframda yeni bir Lumia çıkar da biz de karşılaştırma yapabiliriz.
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ø 3 yıl
Piyasada yeni ve güçlü bir seçenek ortaya çıkıyor. iOS'a parası yetmeyenler Android çukuruna düşmemiş olacak böylece.
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wolfestein 3 yıl
Anca bi kamerası var sonrası tırt
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lido 3 yıl
xenon olaydı iyiydi
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Mr. Jingles 3 yıl
Xenon yoksa hiç kamera odaklı demesin. 6 yıldır xenon flaşlı cihaz kullanıyorum. Üç buçuk yıla yakın N82, üç yıldır da 808 PureView kullanıyorum. Xenon yoksa kamera odaklı demesin komik geliyor.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Xenon yoksa hiç kamera odaklı demesin. 6 yıldır xenon flaşlı cihaz kullanıyorum. Üç buçuk yıla yakın N82, üç yıldır da 808 PureView kullanıyorum. Xenon yoksa kamera odaklı demesin komik geliyor.

Artık yeni güçlü ledler ve ois kamera desteğiyle karanlık ortamlarda aydınlık fotoğraflar çekilebiliyor. Eskiden n82 kullanıyordum şimdi ise L920 kullanıyorum. L920 ile gece çekim performansım n82 ye göre daha iyi durumda : )

TAbi hızlıca dönen pervane veya akan suyu durdurmak istediğinizde yine xenon lazım oluyor led lamba kurtarmıyor.
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tropeus77 3 yıl
Yandex
Microsoft hala Nokia kafasında devam ediyor. Her gün yeni model çıkartıyorlar fakat işletim sisteminde hiç gelişme yok.

nasıl gelişme yok 10 u çıkartıyor.. gerçi neyi çıkarsa seni memnun edemezler orası ayrı..
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aycibin 3 yıl
Xenon yok bunda nasil kamera odakli oluyor?1020'de bile xenon+led vardi

Google'da lumia 1030 yazin tonla bulanik olmayan resmi geliyor
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mkyb 3 yıl
Microsoft hala Nokia kafasında devam ediyor. Her gün yeni model çıkartıyorlar fakat işletim sisteminde hiç gelişme yok.
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jumuu 3 yıl mkyb
Gelişme olmadığına eminmisin? W10 mobile geliştirme aşamasında ve isteyenler indirerek kullanabiliyor. 8.1'le arasındaki fark daha geliştirme aşamasındayken bile çok. Tam sürümde bu fark daha da fazla olacak. Eğer android ve ios göre gelişme yok diyorsan, bu çok alakasız olur keza geliştirme demek önceki sürümlerle alakalı olan bi laftır. W10 mobile'da 8.1'e göre de oldukça fazla gelişmişlik var. Yani bilgin hatalı. Geliştirme var
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Elsa 3 yıl mkyb
Yandex
Microsoft hala Nokia kafasında devam ediyor. Her gün yeni model çıkartıyorlar fakat işletim sisteminde hiç gelişme yok.

Windows 10 Android Lollipop ile kapışacak seviyede yeni API içeriyor ve neredeyse hiç bir eksiği kalmadı, geriye kalan cihaza özel özelleştirme.

Ayrıca kameranın güçlü 2LED, ortada 1 adet renk spektrumu (G4'teki) ve 60MP kamera taşıması bekleniyor.
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kadirirdem 3 yıl
s810 varsa sıkıntı...
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0MG90 3 yıl
Alın kamera
i.hizliresim.com/...
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