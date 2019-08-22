Kamerası daha iyi Galaxy A50s ve Galaxy A30s duyuruldu

Yeni Galaxy A serisi ile özellikle Avrupa’da büyük iş yapan Samsung henüz yeni nesil modelleri duyurmadı ancak mevcut modelleri biraz daha elden geçirerek seriyi daha kalabalık hale getirmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy A50s ve A30s duyuruldu.

Samsung Galaxy A30s özellikleri

Galaxy A30s modeli genel anlamda orijinalden çok farklı değil. 6.4 inçlik Super AMOLED ekranda çözünürlüğün 1560x720 piksele gerilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca çentik de V şeklinde tasarlanmış.

2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7904 yonga setinin güç verdiği modelde bölgeye göre 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri olacak. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj desteğine sahip.

Ayrıca Bkz.

"Google AMP projesi avantaj mı dezavantaj mı?"

Farklılıklara gelecek olursak arka kısımda 25MP (F1.7) + 5MP + 8MP (Ultra Geniş) çözünürlüklerinde üçlü kamera paketi yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Orijinale göre ve segmentine göre önemli bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

Samsung Galaxy A50s özellikleri ve fiyatı

Galaxy A50s modelinde 6.4 inçlik 1080x2340 piksel çözünürlükte Infinity-U Super AMOLED ekran yerini koruyor. 10nm sürecinde geliştirilen 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 9610 modele güç veriyor. 4GB/6GB RAM yanında 64GB/128GB depolama seçenekleri mevcut.

Kamera tarafına gelecek olursak 48MP (F2.0) + 5MP + 8MP (Ultra Geniş) çözünürlüklerinde bir paket bizi karşılıyor. Özellikle ana kamera piksel birleştirme teknolojisi ile daha kaliteli çekimlere imza atıyor. Batarya ise 4000mAh kapasitede ve 15W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Yeni Galaxy A30s ve A50s modellerinin entegre parmak izi okuyucusunda ne kadar iyi performans göstereceği merak konusu. Orijinal seride ekrana entegre parmak izi okuyucu teknolojisi bir hayli eleştirilmişti. Henüz Galaxy A30s ve A50s için bir fiyat açıklanmadı ancak orijinal modellerin ülkemize girişi şu şekildeydi:

Samsung Galaxy A30 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.4 inç 1080x2340 piksel çözünürlükte Infinity-U Super AMOLED

Yonga seti: 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7904

RAM: 4GB

Depolama: 64GB depolama

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Arka kamera: 16MP (F1.7) + 5MP (F2.2)

Ön kamera: 16 MP

Parmak izi sensörü: Arka kısımda

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Giriş: USB Type-C

Batarya: 4.000 mAh hızlı şarj

Fiyat: 2299TL

Samsung Galaxy A50 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.4 inç 1080x2340 piksel çözünürlükte Infinity-U Super AMOLED

Yonga seti: 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 9610 10 nm

RAM: 6GB

Depolama: 64GB depolama

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Arka kamera: 25MP AF (F1.7) + 5MP FF (F2.2) + 8MP FF (F2.2)

Ön kamera: 25 MP

Parmak izi sensörü: Ekrana gömülü

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Giriş: USB Type-C

Batarya: 4.000 mAh hızlı şarj

Fiyat: 2849TL