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Kara Kule vizyona girdi; ilk yorumlar paylaşıldı

Stephen King'in sevilen kitap serisinden sinemaya uyarlanan Kara Kule (The Dark Tower) vizyona girdi. Fantezi ve Western türlerini harmanlayan film ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,6b
1
38
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in popüler kitap serisinden sinemaya uyarlanan Kara Kule (The Dark Tower), dün vizyona girdi. Bu yazın en dikkat çekici yapımları arasında yer alan Kara Kule'nin gösterime girmesi ile birlikte film ile ilgili ilk yorumlar da paylaşıldı.
ABD'de bir grup sinema eleştirmeni, kısa bir süre önce düzenlenen özel gösterim ile Kara Kule'yi erkenden izleme şansı yakalamıştı. Ne var ki Sony eleştirmenlerin film hakkındaki yorumlarını paylaşmasını engelleyen ambargoyu filmin vizyona gireceği güne kadar kaldırmadı. Ambargonun son güne kadar kaldırılmaması, Sony'nin Kara Kule filmine pek güvenmediği yönünde bir algı yarattı.
Filmin vizyona girmesi ile birlikte gelen ilk yorumlar, bu endişelerin yerinde olduğunu gösteriyor. Zira Kara Kule ilgili ilk eleştiriler pek de iç açıcı değil. Son derece geniş bir evrende geçen ve zengin bir mitolojisi olan Kara Kule hikayesinin 95 dakikalık bir filme sıkıştırılması iyi bir filmin ortaya çıkmasını engellemiş gibi görünüyor.
Filmdeki başarılı aksiyon sahneleri ve başrolü üstlenen Idris Elba'nın performansı övgü toplasa da bunun dışında film ile ilgili gelen yorumlar büyük ölçüde olumsuz. Filme yöneltilen eleştirilerin başında; epik bir maceraya dönüştürülebilecek Kara Kule'nin ortalama bir fantastik-aksiyon filminden öteye geçememesi ve daha da önemlisi buna hiç yeltenmemiş olması geliyor.
Filmin bir aksiyon sahnesinden diğerine atlarken karakter gelişimine pek şans tanımaması ve sonuç olarak karakterlerin zayıf kalması da sıkça dile getirilen bir diğer eleştiri. Öte yandan filmin kitap serisinden bir hayli kopuk olması da serinin hayranlarını kızdırmış durumda.
 
Kara Kule vizyona girdi; ilk yorumlar paylaşıldı
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Stephen King'in başyapıtı olarak nitelendirdiği Kara Kule serisi; fantezi, bilim-kurgu ve Western türlerini bir araya getiriyor. 1982 yılında yayınlanan Silahşor (The Gunslinger) ile başlayan ve toplamda 8 kitaptan oluşan Kara Kule serisinde, Silahşorlar olarak bilinen eski bir şövalye topluluğunun son üyesi olan Roland Deschain'in hikayesi anlatılıyor.
Bir yandan şeytani güçlere sahip Siyahlı Adam'ın peşinde olan Deschain, bir yandan da ölmekte olan dünyasını kurtaracağını umut ettiği efsanevi Kara Kule'yi arıyor.

Yönetmenliğini Nikolaj Arcel'in üstlendiği filmde Roland Deschain'i Idris Elba, Siyahlı Adam'ı ise Matthew McConaughey canlandırıyor. Filmin başrollerinde Elba ve McConaughey'e Tom Taylor, Katheryn Winnick, Abbey Lee ve Jackie Earle Haley eşlik ediyor.

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eric13 2 yıl en beğenilen
Rotten Tomatoes da yuzde 19 da suan. Birak ic acici olmasini bence felakete dogru gitmis affsfd
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KaleyDeskop 2 yıl
kötü kötü berbat.
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yusuf712 2 yıl
Kötü berbat yazanlar neye göre kötü onuda söylesinlerde bilelim.

Şahsen uzun zamandır marvel evreni dışındaki yapımlardan; düzgün,izlenebilecek seviyede olan, aksiyon içeren modernize dünyada geçen fantastik film görmedim.Fragmana göre konuşuyorum gayet iyi görünüyor.

Matthew McConaughey ve Idris Elba zaten verilen rolün hakkını veren çok kaliteli oyuncular.
Kötü berbat yazanlar neye göre kötü onuda söylesinlerde bilelim.Şahsen uzun zamandır marvel evreni dışındaki yapımlardan; düzgün,izlenebilecek seviye...
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Atmin 6 ay
Berbat olmuş diyenlere bakmayın açın izleyin güzel film.Yok kitabını okumayan kara kuleyi anlamazmız yok kötü olmuş.Filim güzel dikkatli izleyen anlar herşeyi ben beğenmiştim.
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sinsiherif 6 ay
Berbat bir film olmuş. Sir stephen king, böyle berbat bir filme nasıl izin verebildiniz? Çok ucuz bir yapım. Buram buram popülarizm kokuyor. Hele o berbat sonuna ne demeli... adamlar kesip atmış tüm seriyi
. Keşke izlemeseydim.
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Rivylt- 2 yıl
Kesinlikle başarılı bir senaryoyu b*k ettikleri kanaatindeyim.
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Lionel Fusco 2 yıl
Filmin abartıldığı kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Artık insanlar beğendiği filme 10, beğenmediğine 1 veriyor. Aradaki puanların hiç önemi kalmamış gibi. Bence ortalam bir filmdi. Kitap uyarlaması olarak bakılırsa, kitaba uygun olmadığı için kötü diyebiliriz. Yine de 19 falan çok düşük. Bu yıl aynısı Mumya filmine de yapıldı.
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Deníz 2 yıl
Vasatın üstüydü bana göre
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Guest-73A8A7D1E 2 yıl
Zaten bu film Kara Kule olarak izlenemez, yönetmenin Kara Kule yorumu olarak düşünülebilir en fazla. Örneğin Yüzüklerin Efendisi böyle değildi, kitabı temsil edebilme başarısını yakalayan bir film olmuştu.
Bu film kötü değil, izlenebilir ama Kara Kule'den çok; Kara Kule'den ilham almış bir yönetmenin yorumu diye görmek lazım.
Oyuncular ve haliyle oyunculuklar güzeldi ama biraz oldu bitti bir içerikle yüzleşiyorsunuz. Yani yarım saat kadarlık bir uzama pahasına karakterler kendilerini çok daha iyi hissettirebilirlerdi. Silahlı sahnelerdeki bir iki kareografi müthişti hakkını vermek lazım, özellikle de sonuncusu..
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axaxa 2 yıl
Geçen gittim beğenmedim açıkcası. Çok aceleye gelmiş gibi.
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Quard 2 yıl
Fragmanı beğendim ama serili olmalı.
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DH Misafiri 2 yıl
Kitap ile film siyah ile beyaz kadar farklı... İzlemediyseniz sakın gitmeyin.. Hüsrannnna uğrarsınız..
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DH Misafiri 2 yıl
Yönetmen kitabı neresi ile okumuş bi açıklasın lüten ???
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