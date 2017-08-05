Kara Kule vizyona girdi; ilk yorumlar paylaşıldı

Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in popüler kitap serisinden sinemaya uyarlanan Kara Kule (The Dark Tower), dün vizyona girdi. Bu yazın en dikkat çekici yapımları arasında yer alan Kara Kule'nin gösterime girmesi ile birlikte film ile ilgili ilk yorumlar da paylaşıldı.

ABD'de bir grup sinema eleştirmeni, kısa bir süre önce düzenlenen özel gösterim ile Kara Kule'yi erkenden izleme şansı yakalamıştı. Ne var ki Sony eleştirmenlerin film hakkındaki yorumlarını paylaşmasını engelleyen ambargoyu filmin vizyona gireceği güne kadar kaldırmadı. Ambargonun son güne kadar kaldırılmaması, Sony'nin Kara Kule filmine pek güvenmediği yönünde bir algı yarattı.

Filmin vizyona girmesi ile birlikte gelen ilk yorumlar, bu endişelerin yerinde olduğunu gösteriyor. Zira Kara Kule ilgili ilk eleştiriler pek de iç açıcı değil. Son derece geniş bir evrende geçen ve zengin bir mitolojisi olan Kara Kule hikayesinin 95 dakikalık bir filme sıkıştırılması iyi bir filmin ortaya çıkmasını engellemiş gibi görünüyor.

Filmdeki başarılı aksiyon sahneleri ve başrolü üstlenen Idris Elba'nın performansı övgü toplasa da bunun dışında film ile ilgili gelen yorumlar büyük ölçüde olumsuz. Filme yöneltilen eleştirilerin başında; epik bir maceraya dönüştürülebilecek Kara Kule'nin ortalama bir fantastik-aksiyon filminden öteye geçememesi ve daha da önemlisi buna hiç yeltenmemiş olması geliyor.

Filmin bir aksiyon sahnesinden diğerine atlarken karakter gelişimine pek şans tanımaması ve sonuç olarak karakterlerin zayıf kalması da sıkça dile getirilen bir diğer eleştiri. Öte yandan filmin kitap serisinden bir hayli kopuk olması da serinin hayranlarını kızdırmış durumda.

Tam Boyutta Gör

Stephen King'in başyapıtı olarak nitelendirdiği Kara Kule serisi; fantezi, bilim-kurgu ve Western türlerini bir araya getiriyor. 1982 yılında yayınlanan Silahşor (The Gunslinger) ile başlayan ve toplamda 8 kitaptan oluşan Kara Kule serisinde, Silahşorlar olarak bilinen eski bir şövalye topluluğunun son üyesi olan Roland Deschain'in hikayesi anlatılıyor. Stephen King'in başyapıtı olarak nitelendirdiği Kara Kule serisi; fantezi, bilim-kurgu ve Western türlerini bir araya getiriyor. 1982 yılında yayınlanan Silahşor (The Gunslinger) ile başlayan ve toplamda 8 kitaptan oluşan Kara Kule serisinde, Silahşorlar olarak bilinen eski bir şövalye topluluğunun son üyesi olan Roland Deschain'in hikayesi anlatılıyor.

Bir yandan şeytani güçlere sahip Siyahlı Adam'ın peşinde olan Deschain, bir yandan da ölmekte olan dünyasını kurtaracağını umut ettiği efsanevi Kara Kule'yi arıyor.



Yönetmenliğini Nikolaj Arcel'in üstlendiği filmde Roland Deschain'i Idris Elba, Siyahlı Adam'ı ise Matthew McConaughey canlandırıyor. Filmin başrollerinde Elba ve McConaughey'e Tom Taylor, Katheryn Winnick, Abbey Lee ve Jackie Earle Haley eşlik ediyor.