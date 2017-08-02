Transformers filmi Bumblebee'nin çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı

Bu yıl vizyona giren The Last Knight ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkan Transformers serisi, 5 filmin ardından nihayet ana seriden ayrılıp yeni bir yola yöneliyor. Transformers evreninde geçen yeni bir sinematik evren kurmak isteyen Paramount, bu yolda ilk somut adımları atmaya başladı.

İlk Transformers spin-off'u olan Bumblebee için hazırlıklar sürerken, film ile ilgili merak edilen detaylar açıklandı. Paramount bugün yayınladığı açıklamayla filmin çıkış tarihini ve oyuncu kadrosunu açıkladı. Daha önce gelen haberlerde Haziran 2018'de gösterime gireceği söylenen Bumblebee, 21 Aralık 2018'de vizyona girecek. Filmin o tarihte karşılaşacağı en önemli rakip aynı gün vizyona giren Aquaman olacak.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren başarılı animasyon filmi Kubo and the Two Strings ile adını duyuran Travis Knight'ın yöneteceği filmin ana karakterini genç yıldız Hailee Steinfeld (True Girt, Edge of Seventeen) canlandıracak. Filmin başrollerinde Steinfeld'e John Cena, Pamela Aldon, Stephen Schenider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow ve Grace Dzienny eşlik edecek.

1987 yılında geçen film, autobotlar'ın sevilen üyelerinden Bumblebee'nin hikayesini anlatıyor. Saklanmak için Kaliforniya kıyısında ufak bir kasabaya sığınan Bumblebee'nin yolu, 18 yaşındaki Charlie (Steinfeld) ile kesişecek. Kötü şekilde hasar almış durumdaki VW Bug'ı bulan Charlie, kısa süre sonra bunun sıradan bir otomobil olmadığını anlayacak.

http://deadline.com/2017/07/transformers-spinoff-bumblebee-flies-to-december-2018-1202139401/