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Transformers filmi Bumblebee'nin çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı

Son yılların en başarılı film serilerinden Transformers'ın spin-off filmlerinden Bumblebee için hazırlıklar başladı. Filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yıl vizyona giren The Last Knight ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkan Transformers serisi, 5 filmin ardından nihayet ana seriden ayrılıp yeni bir yola yöneliyor. Transformers evreninde geçen yeni bir sinematik evren kurmak isteyen Paramount, bu yolda ilk somut adımları atmaya başladı.
İlk Transformers spin-off'u olan Bumblebee için hazırlıklar sürerken, film ile ilgili merak edilen detaylar açıklandı. Paramount bugün yayınladığı açıklamayla filmin çıkış tarihini ve oyuncu kadrosunu açıkladı. Daha önce gelen haberlerde Haziran 2018'de gösterime gireceği söylenen Bumblebee, 21 Aralık 2018'de vizyona girecek. Filmin o tarihte karşılaşacağı en önemli rakip aynı gün vizyona giren Aquaman olacak.
Geçtiğimiz yıl vizyona giren başarılı animasyon filmi Kubo and the Two Strings ile adını duyuran Travis Knight'ın yöneteceği filmin ana karakterini genç yıldız Hailee Steinfeld (True Girt, Edge of Seventeen) canlandıracak. Filmin başrollerinde Steinfeld'e John Cena, Pamela Aldon, Stephen Schenider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow ve Grace Dzienny eşlik edecek.
1987 yılında geçen film, autobotlar'ın sevilen üyelerinden Bumblebee'nin hikayesini anlatıyor. Saklanmak için Kaliforniya kıyısında ufak bir kasabaya sığınan Bumblebee'nin yolu, 18 yaşındaki Charlie (Steinfeld) ile kesişecek. Kötü şekilde hasar almış durumdaki VW Bug'ı bulan Charlie, kısa süre sonra bunun sıradan bir otomobil olmadığını anlayacak.

http://deadline.com/2017/07/transformers-spinoff-bumblebee-flies-to-december-2018-1202139401/ Yorum Yaz
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brshr 2 yıl en beğenilen
Gözler her zaman ki gibi Megan'ı arıyor.
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DH Misafiri 5 ay
ney 21 aralıkmı 17 aralıkta seyrettik bile filmi kaçak siteler sağolsun
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Koks34 2 yıl
unicron ve Thirteenin hikayesi varken bunu anlatmaları tek kelime ile saçmalık bumblebee kim yav prime bile değil hadi unicronu geçelim Orion paxın nasıl optimus olduğunu neden çekmemişler acaba
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hanox 2 yıl
Daha farklı karakterler gerek , eskileri heyecan uyandırmıyor.
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lido 2 yıl
son filmden sonra arkadaşlarla michael bay in kulaklarını çok çınlattık yeni yönetmen tüm serinin senaryosuna bi çeki düzen vermeli
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Glorfindel1907 2 yıl
Bumblebee'yi görünce gözler Shia ve meganı arıyor...
Pek beklentim yok açıkcası.
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drjacob 2 yıl
Megan Fox yok ise izlenmez
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OneLastKiss 2 yıl
3. filmden sonra nerede o eski transformers dedirttiler. Zirvede bırakmaları lazımdı.
Özellikle değiştirdikleri veya çıkardıkları oyuncular, ilk 3 filmdeki gibi filmi yansıtan özellikte değillerdi.
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ÖzdalDoğru 2 yıl
Tadında bırakmalarını tavsiye ederim.
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Ginga Bishounen 2 yıl
Ana seriye reboot şart.
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Parola_18 2 yıl
adamalar hem subminal mesajlarlar ile emperyal gücünü pekiştiriyor hemde çocuk zekası filmlerle malı götürüyor büyüksün abd
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