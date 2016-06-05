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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kara muharebe robotu Dogo

İsrailli firma General Robotics'in geliştirdiği kara muharebe robotu olan Dogo, kompakt yapısı, tasarımı ve sunduğu imkanlarla kesinlikle gelecek vadeden bir robot.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,9b
1
13
Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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İsrailli şirket General Robotics tarafından üretilen Dogo isimli robot, kapalı ve açık mekanlarda kullanmak için tasarlanmış ve merdiven gibi engellerden rahatlıkla tırmanabiliyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen robot içinde bir de tanıdık bir tabanca ihtiva ediyor: 9mm’lik Glock 26.
Dogo daha önce de bahsettiğimiz üzere uzaktan kumandalı bir araç ve özel bir setle kontrol ediliyor. Kumanda setinde canlı video yayın özelliği, konuşma ve duyma imkanı ve silahı ateşleme olanağı bulunuyor. Dogo, üzerine yerleştirilmiş olan mikrofon ve hoparlör ile güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında diyalog kurulabilmesine ve pazarlık yapılabilmesine de imkan sağlıyor. Yaklaşık 11 kilogramlık ağırlığa sahip olan dogo, 6 km/s’lik maksimum hıza ulaşabiliyor ve aynı zamanda 360 derece görüş imkanı sağlayan sekiz tane kameraya ev sahipliği yapıyor. Bir ışıklandırma sistemi de bulunan Dogo, arabaların altından da rahatlıkla geçebiliyor. Dogo aynı zamanda silahsız olarak da satın alınabiliyor.
Dogo ilk kara muharebe robotu olma özelliğini taşımıyor ancak küçüklüğü ve tasarımıyla diğer robotlardan ayrılıyor. Akıllı elektrikli süpürge Roomba kadar büyüklüğe sahip olan robot bu özellikleriyle kesinlikle gelecek vadediyor.
 

http://www.popsci.com/new-scout-robot-is-black-rectangle-death Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 3 yıl en beğenilen
İnsan bunları görünce doğudaki piç sürülerine verdiğimiz şehitler daha da içimizi yakıyor. Yani şu teknoloji devrinde eşşek ziken şerefsizlere asker heba etmek ne demek ya. Şu robotları ya da benzerlerini yapmak devlet için o kadar kolay ki lafı bile edilmez. Ama tabi biraz para lazım bu işe orası sakat. Şimdi bayram da geliyor, haşmetli padişahımızın ihtişamlı sarayının bakım masrafları için falan baya çalışmamız gerekecek. Askerlerin hayatı gibi önemsiz meseleler bekleyebilir.
İnsan bunları görünce doğudaki piç sürülerine verdiğimiz şehitler daha da içimizi yakıyor. Yani şu teknoloji devrinde eşşek ziken şerefsizlere asker heba etmek...
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forumlarabak 3 yıl
Nusaybin'e salacan bunları.
Yanıtla +19
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brshr 3 yıl
bunlar basit şeyler. Öyle teknoloji falan da gerektirmiyor azcık kafa lazım kafa. Ha uzaktan kumandalı araba ha bu. Zaten ikinci dünya savasında hitler tarafından bunların benzeri, sadece daha büyüklerdi, kullanıldı. Kafa da büyütmemek lazım.
bunlar basit şeyler. Öyle teknoloji falan da gerektirmiyor azcık kafa lazım kafa. Ha uzaktan kumandalı araba ha bu. Zaten ikinci dünya savasında hitler tarafınd...
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DH Misafiri 3 yıl
Bir tane dron al daha çok işe yara bundan..
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fatihcanery 3 yıl
bıdı bıdı yapan şahıslar zamanında türkiye ne üretti konuşuyorsunuz,hepimize yazıklar olsun.düştüğümüz durum içler acısı ben dahil herkes,bu ülke bu potansiyelle dünyaya kök söktürmesi gerekirken nelerle uğraşıyor ... birilerini eleştirmeden ilk önce kendimizi düzeltmeliyiz
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brshr 3 yıl
bunlar basit şeyler. Öyle teknoloji falan da gerektirmiyor azcık kafa lazım kafa. Ha uzaktan kumandalı araba ha bu. Zaten ikinci dünya savasında hitler tarafından bunların benzeri, sadece daha büyüklerdi, kullanıldı. Kafa da büyütmemek lazım.
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LORDTEK 3 yıl
Gaza gelmeyin lan
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DgnByz 3 yıl
Genel olarak karşı saldırıya, özellikle mermiye/patlayıcıya falan ne kadar dayanıklı acaba. Genel olarak beğendim, alınır :)
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ozkn_s 3 yıl
Öncelikle tüm donanım haber ekibinin sonra değerli donanım haber üyelerinin ramazan ayı mubarek olsun.

Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.

On bir ayın sultanı kapıda.
Bu ay bütün gönüller ibadetten yana,
bütün yürekler aynı çatı altında.
Hz.Muhammed (s.a.v) bu ay sizin kapınızda.
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kımyasal 3 yıl
İlerleyen zamanlarda Atlas robotları gibi sistemler tam olarak hazır hale geldiğinde,ülkelerin güvenlik güçleri revize edilip robot sistemlere geçiş sağlanacaktır.Robotlar,Dronlar ve bu zımbrıtılar etrafımızda dolaşacak.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
İnsan bunları görünce doğudaki piç sürülerine verdiğimiz şehitler daha da içimizi yakıyor. Yani şu teknoloji devrinde eşşek ziken şerefsizlere asker heba etmek ne demek ya. Şu robotları ya da benzerlerini yapmak devlet için o kadar kolay ki lafı bile edilmez. Ama tabi biraz para lazım bu işe orası sakat. Şimdi bayram da geliyor, haşmetli padişahımızın ihtişamlı sarayının bakım masrafları için falan baya çalışmamız gerekecek. Askerlerin hayatı gibi önemsiz meseleler bekleyebilir.
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profecco 3 yıl
Robot icat oldu mertlik bozuldu :)
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Captain_Ivy 3 yıl
Ağrılığına göre iyi
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spencermila 3 yıl
acaba normal sıradan birileri nekadarsa ala biliyormu acaba merak edi verdim
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forumlarabak 3 yıl
Nusaybin'e salacan bunları.
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robot, dogo ve
9 etiket daha israil kara muharebe robotu glock 26 general robotics uzaktan kumandalı robot roomba Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Popüler
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