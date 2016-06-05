Kara muharebe robotu Dogo

İsrailli şirket General Robotics tarafından üretilen Dogo isimli robot, kapalı ve açık mekanlarda kullanmak için tasarlanmış ve merdiven gibi engellerden rahatlıkla tırmanabiliyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen robot içinde bir de tanıdık bir tabanca ihtiva ediyor: 9mm’lik Glock 26.

Dogo daha önce de bahsettiğimiz üzere uzaktan kumandalı bir araç ve özel bir setle kontrol ediliyor. Kumanda setinde canlı video yayın özelliği, konuşma ve duyma imkanı ve silahı ateşleme olanağı bulunuyor. Dogo, üzerine yerleştirilmiş olan mikrofon ve hoparlör ile güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında diyalog kurulabilmesine ve pazarlık yapılabilmesine de imkan sağlıyor. Yaklaşık 11 kilogramlık ağırlığa sahip olan dogo, 6 km/s’lik maksimum hıza ulaşabiliyor ve aynı zamanda 360 derece görüş imkanı sağlayan sekiz tane kameraya ev sahipliği yapıyor. Bir ışıklandırma sistemi de bulunan Dogo, arabaların altından da rahatlıkla geçebiliyor. Dogo aynı zamanda silahsız olarak da satın alınabiliyor.

Dogo ilk kara muharebe robotu olma özelliğini taşımıyor ancak küçüklüğü ve tasarımıyla diğer robotlardan ayrılıyor. Akıllı elektrikli süpürge Roomba kadar büyüklüğe sahip olan robot bu özellikleriyle kesinlikle gelecek vadediyor.

http://www.popsci.com/new-scout-robot-is-black-rectangle-death