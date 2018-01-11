Karadeniz’de dalga enerjisinden elektrik üretilmeye çalışılacak

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Denizlerde ve okyanuslarda dalgalardan elektrik enerjisi üretilmesi uzunca yıllardır üzerinde çalışılan bir konu. Küresel ölçekte başarılı projeye dönüşmüş birçok örnek de mevcut. Gelgit enerjisini hesaba katmadan değerlendirecek olursak bugün İngiltere’de 2.4MW (Orkney), Portekiz’de 2.25MW (Agucadoura), İspanya’da 300KW (Mutriku Breakwater) kapasiteli istasyonlar ve dalga tarlaları mevcut.





Dalga boyları ve türleri nedeni ile bir standardizasyonu olamayan dalga enerjisi konusunda KTÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği “Dalgadan Enerjiye” konulu bir proje hazırladı. Karadeniz kıyılarındaki dalga boylarına göre kurulacak türbinler ile enerji üretilmesine dönük 13 proje hazırlandı. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi bütçesinden de desteklenen çalışmalar neticesinde dalga enerjisi konusunda da bilgi birikimi elde edilmiş olacak.

1 milyon 350 bin lira bütçeli çalışma, dalga kıranların uç kısımlarındaki ölçümler neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda dalga kıranlara ve balıkçı barınaklarının sırt kısımlarına yerleştirilecek sistemler üzerinden yürütülecek.





Gelecek Adına Önem Taşıyor

İlk etapta deneysel olarak balıkçı kulübelerindeki elektrikli cihazların çalışmasını sağlayabilecek kapasitede elektrik üretecek olan sistemlere ilişkin iki doktora tezi tamamlanmış ve laboratuvar ortamında başarılı sonuçlar elde edilmiş. Proje düzensiz dalgalarda başarılı olabilecek niteliklerde Karadeniz’e uygun olarak ele alınıyor.





Elbette ki tüm bunlar henüz emekleme aşamasındaki işler ve dalga enerjisinden büyük ölçeklerde faydalanma amacı gütmüyor ancak tüm dünyada olduğu gibi üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde böylesi çalışmaların yapılması, gelecekte ulaşılacak daha geniş ölçekli çalışmalara kapı aralaması adına önem taşıyor.