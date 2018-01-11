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Karadeniz’de dalga enerjisinden elektrik üretilmeye çalışılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bir çalışma ile hayata geçirilmeye hazırlanan proje doğrultusunda Karadeniz’in hırçın dalgalarından elektrik üretilmesi planlanıyor.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Karadeniz’de dalga enerjisinden elektrik üretilmeye çalışılacak
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Denizlerde ve okyanuslarda dalgalardan elektrik enerjisi üretilmesi uzunca yıllardır üzerinde çalışılan bir konu. Küresel ölçekte başarılı projeye dönüşmüş birçok örnek de mevcut. Gelgit enerjisini hesaba katmadan değerlendirecek olursak bugün İngiltere’de 2.4MW (Orkney), Portekiz’de 2.25MW (Agucadoura), İspanya’da 300KW (Mutriku Breakwater) kapasiteli istasyonlar ve dalga tarlaları mevcut.


Dalga boyları ve türleri nedeni ile bir standardizasyonu olamayan dalga enerjisi konusunda KTÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği “Dalgadan Enerjiye” konulu bir proje hazırladı. Karadeniz kıyılarındaki dalga boylarına göre kurulacak türbinler ile enerji üretilmesine dönük 13 proje hazırlandı. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi bütçesinden de desteklenen çalışmalar neticesinde dalga enerjisi konusunda da bilgi birikimi elde edilmiş olacak.

1 milyon 350 bin lira bütçeli çalışma, dalga kıranların uç kısımlarındaki ölçümler neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda dalga kıranlara ve balıkçı barınaklarının sırt kısımlarına yerleştirilecek sistemler üzerinden yürütülecek.


Gelecek Adına Önem Taşıyor

İlk etapta deneysel olarak balıkçı kulübelerindeki elektrikli cihazların çalışmasını sağlayabilecek kapasitede elektrik üretecek olan sistemlere ilişkin iki doktora tezi tamamlanmış ve laboratuvar ortamında başarılı sonuçlar elde edilmiş. Proje düzensiz dalgalarda başarılı olabilecek niteliklerde Karadeniz’e uygun olarak ele alınıyor.


Elbette ki tüm bunlar henüz emekleme aşamasındaki işler ve dalga enerjisinden büyük ölçeklerde faydalanma amacı gütmüyor ancak tüm dünyada olduğu gibi üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde böylesi çalışmaların yapılması, gelecekte ulaşılacak daha geniş ölçekli çalışmalara kapı aralaması adına önem taşıyor.


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tahir40 1 yıl en beğenilen
Çalışmaların sonunu görür gibiyim. 1 milyon 350 bin lira bütçeyi harcayıp; "Çalışmalar sonucunda Porketizde'ki sistemi satın almaya karar verilmiştir."
2 Yanıt Yanıtla +29
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gun 1 yıl tahir40
Haberi okusaydınız düzenli olmayan Karadeniz’e özel geliştirildi deniyor. Okyanus gibi düzenli dalga tipi olan Portekiz’inki bize yaramaz.
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nk061 1 yıl
Ülkenin ve tabii ki forumun gereksiz muhalifleri hemen damlamış ve eleştirmiş.
Yahu


Ne diyeceğimi bilmiyorum.
Hükümet çok afedersiniz osursa "yakında bağırsaklar iflas edecek, osurmasın" diyeceksiniz.


Ülkenin ve tabii ki forumun gereksiz muhalifleri hemen damlamış ve eleştirmiş.YahuNe diyeceğimi bilmiyorum.Hükümet çok af...
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1 Avatar
scooting2563 1 yıl
hamsinin kilosu 15 tl ,diğer balıkları saymıyorum bile. bu proje gelirse 1 kilo balıkla 1 kilo pastırma aynı fiyat olacak.buradaki amaç balığın süper lüks yiyecek olması sağlamaktan başka bir işe yaramaz
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DH Misafiri 1 yıl
Bu dalga enerjisinden elektrik üretme projesi Zonguldak sahiline kurulacak. 1 senedir sahilde uygun olan yerde çalışmalar sürüyor.
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vollkan59 1 yıl
Böyle haberlerde boğulmak ister olduk, şu sözde ülke gündemi olan konulara bakınca... Hayırlısı olsun, çok daha fazlasını bekliyoruz.
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alp0007 1 yıl
Güven yok.
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faniseyler 1 yıl
Çırpınırdı karadeniz
Bakıp türk'ün bayrağına
Ahhh ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver türk'ün bayrağına
Türkistandan esen yeller
Şimdi sana selam söyler
Vefalı türk geldi yine
Selam sana türk'ün bayrağına
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Çırpınırdı Karadeniz - Mehteran
Çırpınırdı karadeniz
Bakıp türk'ün bayrağına
Ahhh ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver türk'ün bayrağına
Türkistandan esen yeller
Şimdi sana selam söyler
Vefalı türk geldi yine
Selam sana türk'ün bayrağına
Kafkaslardan aşacağız
Türk'lüğe san katacağız
Türk'ün şanlı bayrağına
Turanele aşacağız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
more34 1 yıl
su akar Türk bakar
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ceo-tr 1 yıl
Üniversitelerimizden beklenen haberler bunlar. yurt dışından üniversitelerden gelip, bizim üniversitelerin araştırmalarını incelediği günleri de görebilecekmiyiz acaba?
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kadirirdem 1 yıl
Bu güzel haber inşallah güzel şeyler olur.
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nk061 1 yıl
Ülkenin ve tabii ki forumun gereksiz muhalifleri hemen damlamış ve eleştirmiş.
Yahu


Ne diyeceğimi bilmiyorum.
Hükümet çok afedersiniz osursa "yakında bağırsaklar iflas edecek, osurmasın" diyeceksiniz.


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tobepeople 1 yıl
Yapamazsanız ben yaparım 1 araba parasına masraflar size ait ODTÜ'lü işsizden sevgilerle... irena.org/... niot.res.in/...
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