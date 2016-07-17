Karşınızda yeni HTC Nexus modelleri

Efsane Nexus One modelinden sonra uzun yıllar Nexus akıllı telefon programından ayrı kalan HTC, bu yıl geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. İlk kez, firmanın yeni silahları ile ilgili 3 boyutlu görsel çalışmaları internete sızdırıldı. Görseller, HTC’nin ince işçiliğini göz önüne seriyor.

Nexus One dönemlerinde, HTC akıllı telefon pazarında ilk adımlarını atıyordu. Uzun yıllar ortaklarına markasız telefon üretimi yaptıktan sonra, kendi markasını taşıyan modeller Android işletim sistemi ile birlikte piyasaya çıkmaya başlamıştı.

Nexus One modelinde sonra, firmanın pek çok alana yatırım yaptığını gördük. Özellikle Beats Audio ses teknolojileri ve kulaklıkları çok beğenildi. Firma bir ara akıllı telefon pazarında ilk 5 listesine girse de, 2011 yılından itibaren büyük bir düşüş yaşadı.

Elbette HTC kolay kolay pes edecek bir firma değildi. İnatçı kişiliğiyle tanınan kurucu Cher Wang ve ortağı Peter Chou, önemli yatırımlarla akıllı telefon pazarında referans alınacak özelliklere imza attı. Tamamen metal alaşımlı kasa, Ultrapixel kamera teknolojisi, Sense arayüzü, Zoe uygulaması, BoomSound ses sistemi bunlar arasında.

HTC’nin yeniden döndüğü Nexus akıllı telefon programında, eskisinden çok daha fazla katma değer özelliklere sahip olduğunu ve bunları yeni telefonlarına entegre etmekten kaçınmadığını görüyoruz. Görsellerde, firmanın iki Nexus akıllı telefonu göze çarpıyor.

Bu yıl Huawei de Nexus programına devam edeceğini açıklamıştı. Böylece ortada 3 farklı Nexus akıllı telefonu mevcut. Ya da Huawei’nin bu yıl tablet tarafında destek sunacağı ihtimali olabilir. Bu durumda, geçen yıl ki iki telefon stratejisi de devam eder.

Yeni Nexus’lar

HTC’nin iki Nexus telefonu, temel çizgilerde birleşiyor ancak farklı tasarımlarla bir birinden ayrılıyor. HTC’nin alıştığımız metal kasa tasarımı iki modelde de yerini almış. Bu bakımdan pazarda yine farklılık oluşturacaklarını düşünüyoruz.

Diğer taraftan BoomSound hoparlörler yine ön kısımda unutulmamış. HTC logosu artık arkada ancak sanal menü tuşları yine ekranda bir miktar yer kaplıyor. Arka kameranın 12MP olacağı tahmin ediliyor ancak HTC, Ultrapixel teknolojisini kullanacak mı belirsiz. Ayrıca lazer tabanlı otomatik odaklama ve OIS teknolojisinin olacağı ifade ediliyor.

Ön kameralar görüldüğü üzere daha büyük bir yuvaya sahip. Muhtemelen ön kamerada da OIS teknolojisi kullanılıyor. Bu, Nexus programı için bir ilki teşkil ediyor. Uzaktan bakıldığında, büyük versiyonun Desire ailesinden, küçük versiyonun da M ailesinden ilham aldığı görülüyor.

Amiral gemi olacak versiyonda, 5.5 inç 2K AMOLED ekran ve yüzde 10 daha performanslı Snapdragon 821 yonga seti yer alacak. 4GB RAM ve 32GB kapasite ile sistem desteklenirken, 3000mAh kapasiteli bir batarya bekleniyor. Diğer versiyonda ise 5 inçlik Full HD AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, 2770mAh kapasiteli bataryayı sayabiliriz. Küçük model ekran farkı nedeniyle büyük model ile hemen hemen aynı performans değerlerine ulaşacaktır.

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Yeni Nexus akıllı telefonlarının ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak net görseller sızmaya başladığı için artık çok uzak sayılmaz. Bazı kaynaklar, yaz ayları bitmeden Android Nougat işletim sisteminin nihai olarak kullanıma sunulacağını iddia ediyor. Muhtemelen aynı dönemlerde telefonlar da kullanıcı ile buluşacak.