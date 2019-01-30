Katı atıklar için depozito uygulaması geliyor

Plastik atıkların çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında şimdi de depozito uygulaması başlatılıyor. Atığını getirene kontör yüklenecek.

Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşetler ücretlendirildi ve Türkiye’nin poşet kullanımı ciddi oranda azaltıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şişe ve karton kutu kullanımı azaltmak için depozito uygulamasının 2021 yılında başlatılacağını bir kez daha dile getirdi.

Depozito uygulamasının işleyişi hakkında bilgi veren Bakan Kurum, şu sözleri söyledi:

"2023 yılında tüm Türkiye'de depozito uygulamasına geçmek istiyoruz. Pet, cam şişeler süt içilen karton kutular gibi ürünlerin kullanımını azaltmak ve bunları geri dönüşümde kullanmak için depozito uygulamasına geçeceğiz. Amacımız üretilen kapların yüzde 80'inin, 90'ının, bu uygulamaya geçmiş gelişmiş ülkelerde olduğu gibi geri toplanması. Dolayısıyla bu ham maddeleri üretimde yeniden kullanarak, çevreye daha az zarar vermiş olacağız. 2021 yılında plastik poşet, cam, metal şişeler, karton kutular gibi geri dönüşümü yapılabilecek malzemelerde depozito uygulamasına geçeceğiz. Bu uygulamayla o pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz, otobüsle alakalı bilet uygulamasında destek olacağız. Belki nakit de verebiliriz. Onları siz toplayacaksınız, belki çikolata, gofret alacaksınız. O uygulamaları en yakın zamanda ülkemize getireceğiz."

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen depozito uygulaması ilk olarak 2021 yılında başlayacak. Katı atık yönetim tesislerin açılması ve yerel yönetimlerin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte 2023 yılında tüm Türkiye’de hayata geçirilecek.

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