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Katı atıklar için depozito uygulaması geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katı atıklar için depozito uygulamasının 2021 yılında başlayacağını dile getirdi. Şişe ve karton atığını getirene ödül verilecek.
3 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Plastik atıkların çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında şimdi de depozito uygulaması başlatılıyor. Atığını getirene kontör yüklenecek.

Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşetler ücretlendirildi ve Türkiye’nin poşet kullanımı ciddi oranda azaltıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şişe ve karton kutu kullanımı azaltmak için depozito uygulamasının 2021 yılında başlatılacağını bir kez daha dile getirdi.

Depozito uygulamasının işleyişi hakkında bilgi veren Bakan Kurum, şu sözleri söyledi:

"2023 yılında tüm Türkiye'de depozito uygulamasına geçmek istiyoruz. Pet, cam şişeler süt içilen karton kutular gibi ürünlerin kullanımını azaltmak ve bunları geri dönüşümde kullanmak için depozito uygulamasına geçeceğiz. Amacımız üretilen kapların yüzde 80'inin, 90'ının, bu uygulamaya geçmiş gelişmiş ülkelerde olduğu gibi geri toplanması. Dolayısıyla bu ham maddeleri üretimde yeniden kullanarak, çevreye daha az zarar vermiş olacağız. 2021 yılında plastik poşet, cam, metal şişeler, karton kutular gibi geri dönüşümü yapılabilecek malzemelerde depozito uygulamasına geçeceğiz. Bu uygulamayla o pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz, otobüsle alakalı bilet uygulamasında destek olacağız. Belki nakit de verebiliriz. Onları siz toplayacaksınız, belki çikolata, gofret alacaksınız. O uygulamaları en yakın zamanda ülkemize getireceğiz."

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen depozito uygulaması ilk olarak 2021 yılında başlayacak. Katı atık yönetim tesislerin açılması ve yerel yönetimlerin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte 2023 yılında tüm Türkiye’de hayata geçirilecek.


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theJuDGe_41 3 ay en beğenilen Ridianod
Bakan bu açıklamayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 16 çocuğun Bakanlıktaki ziyareti esnasında yaptı. Bu nedenle çikolata, gofret örneği vermesi normal. Ayrıca dediğiniz gibi bu tarz değişikliklerde çocukların uyumu daha keskin oluyor
Bakan bu açıklamayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 16 çocuğun Bakanlıktaki ziyareti esnasında yaptı. Bu nedenle çikolata, gofret örneği verme...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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spacenet 3 ay
Kontör, bilet, çikolata nedir yahu? 1 lira depozito aldıysan ambalajı geri getirdiğimde 1 liramı geri verirsin olur biter. Anlaşılan o ki bunların amacı benden 1 lira alıp ambalajı geri getirdiğimde önüme üç kuruş atmak, aradaki farkı da hüpletmek.
Kontör, bilet, çikolata nedir yahu? 1 lira depozito aldıysan ambalajı geri getirdiğimde 1 liramı geri verirsin olur biter. Anlaşılan o ki bunların amacı benden...
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DH Misafiri 3 ay
Su anki hukumetin toplumun sesini biraz biraz kismak icin gundeme attigi gerceklesmesi muamma olan hedefin yine 2021 oldugu bir baska zaman kazanma projesi daha.2021 i neyin bu kadar ozel yapacagini merak etmekten kendimi alamiyorum.Ah guzel halkim ne zaman uyanacak.
Su anki hukumetin toplumun sesini biraz biraz kismak icin gundeme attigi gerceklesmesi muamma olan hedefin yine 2021 oldugu bir baska zaman kazanma projesi daha...
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otoogretmen45199 2 ay
Bu uygulamada pakete(şişeye) ayrı değer biçilip içindeki içecek v.s. ayrı değer biçilmesi ile önemli ve ekonomik oluyor. Eğer fiyatlama aynı mantıkla giderse problem. Çünkü 500ml suya pet şişesi dahil 50kr veriyorsun. Pet şişe ekstra fiyatlandırılıp su ucuzlamazsa problem büyük. İçindeki suyun değeri artmış oluyor piyasayı pompalıyorsun sırf bundan dolayı bile geçebilirler. Yurt dışında görüyorsun içindeki ürünün LT fiyatı şişe büyüdükçe düşüyor şişeleme maliyetinden dolayı. Ama türk usulü şişeye ekstra fiyat biçip içeriğin fiyatını düşürmezseler al sana babalar gibi ekonomik kalkınma. Bu adamlar eminim depozitoyada vergi kesecekler. Her 6tl'lik depozitoda 1 tl devlete. Zaten malın değerini hesaplamadın diye otomatik zam. Halkta şişeyi geri vericem karlı ve temiz olucam diye bir tarafını yırtsın anca elindekiyle çikolata alırsın.
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EfeAYDIN 3 ay
Hadi çikolata gofret muhabbetini geçtim de neden 2021 veya 2023? Poşet uygulaması nasıl 2 günde kararlaştırılıp geçtiyse bu da hemen yapılabilir.
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Sarısin 3 ay
Bir ara su şişeleri karşılığı istanbulkartınıza bakiye vericez dediler şişe başı 5 kuruş istkart bakiye verince yalan oldu, bu da böyle geçiştirilir gider, herkes yok almanyada niye her yer temiz bilmem ne der, ordaki gibi bir ücret verseler ve bunu toplumun her kısmına anlatsalar yerde çöp kalmaz ama çikolata, gofret, 5 kuruş istanbulkart bakiyesiyle olmaz bence
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seyfi84 3 ay
Ben bir süredir 5lt-10lt su pet şişelerini biriktiriyorum, fakat az yer kaplaması için kesip katlayarak istifliyorum, kapaklarını tutacaklarını da ayırıyorum, böyle yaparsam almama gibi bir durum olur mu? bilgisi olan? tartarak falan alırlar diye düşünüyordum...
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Guest-CF3D9488C 3 ay seyfi84
hocam önemli olan maddenin kendisi, kırılmış kesilmiş falan birşey olmaz, sonuçta geri dönüşüm yapılacak, senden aldıkları gibi tekrar kullanılmayacak
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Klakson Çalan Adam 3 ay
despacito ile katı atıkların ne alakasi var şimdi
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Kerim5100 3 ay
Şunun gerçekten insanlık, çevre vs. için yapıldığını düşünen varsa çeksin modemin fişini bi elini yüzünü yıkasın; ondan sonra ikamet adresine baksın hangi ülkede yaşıyor diye :D
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OverClocK1ng 3 ay
Adam Almanya'da 1 kasa su, 1 kasa bira şişesi ile 1 poşet dolusu plastik şişeyi makineye verdi. 10 Euro aldı. Zaten 1 kasa bira indirimdeyken 5-6 Euro'ya alınıyor. Bizimkiler ise çocuk kandırır gibi çikolata verecekler...
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gun 3 ay OverClocK1ng
İsteyene belki nakit vereceğiz demişler. Daha tam belli değilken olmamış şeyler üzerine eleştirmenin faydası yok önemli olan hayata geçmesi sonra sorunu olursa düzeltilir.
Poşet içinde denmeyen kalmadı canavar gibi sistem işliyor şu anda ilerde daha da iyi olur.
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alito 3 ay
Milletin evi çöp dolacak desene.
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spacenet 3 ay
Kontör, bilet, çikolata nedir yahu? 1 lira depozito aldıysan ambalajı geri getirdiğimde 1 liramı geri verirsin olur biter. Anlaşılan o ki bunların amacı benden 1 lira alıp ambalajı geri getirdiğimde önüme üç kuruş atmak, aradaki farkı da hüpletmek.
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DH Misafiri 3 ay
Su anki hukumetin toplumun sesini biraz biraz kismak icin gundeme attigi gerceklesmesi muamma olan hedefin yine 2021 oldugu bir baska zaman kazanma projesi daha.2021 i neyin bu kadar ozel yapacagini merak etmekten kendimi alamiyorum.Ah guzel halkim ne zaman uyanacak.
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