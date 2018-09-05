Kendi kendini yönetebilen ambulans drone tasarımı, yaratıcısına 20 bin Dolar kazandırdı

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen 2. FAI Uluslararası Drone Konferansı'nda, Vincenzo Navanteri 20.000 Dolarlık Prens Alvaro de Orleans-Borbon bağışını kazandı. Navanteri'nin kendi kendini yönetebilen ve yaralı bir yolcuyu 110 km/h hızla 150 km'ye kadar taşıyabilen drone (uçangöz) ambulansı, bu yılın "İnsanlık için Drone'lar" temasına kesinlikle uygun. Geçtiğimiz hafta sonubağışını kazandı. Navanteri'nin kendi kendini yönetebilen ve yaralı bir yolcuyu'ye kadar taşıyabilenbu yılın "İnsanlık için Drone'lar" temasına kesinlikle uygun.

120 kg taşıma kapasitesiyle 1000 metre irtifaya çıkabilen otonom ambulans tasarımı hayata geçerse, sekiz adet elektrikli pervane ile hareket edecek. Pervanelere güç veren iki gazlı mikro türbinin her biri kendi yüksek hızlı jeneratörüne ve bağımsız gaz deposuna sahip olacak. Verilen GPS koordinatlarıyla rotasını kendisi çizecek olan uçangözde, oksijen desteği ve hastayı gözlemlemek için gerekli donanım da bulunacak. Doktorlar, gerektiğinde kameralar ve haberleşme sistemi yardımıyla hastayı doğrudan gözlemleyebilecek.

"Uçangözün asıl amacı kurtarma ve ilk yardım olacak. Ulaşımın zor olduğu uzak köyler veya herhangi bir doğal felaketten etkilenmiş bölgelerde kullanılmasını hedefliyoruz." diyor Navanteri.

"Uçan ambulansın" tasarımının odak noktası kullanım kolaylığı. Pilotluk eğitimi olmayan doktorlar ve ilk yardım ekipleri, hızlı bir temel eğitimle bu aracı kullanabilir hale gelecekler.

20.000 Dolarlık ödül, Navanteri ve Proger firmasındaki ekibin drone ambulans fikrini daha da geliştirmesine olanak sağlayacak.

Navanteri, "Firmamızın temelinde drone'a elektrik sağlayan türbin var. Bu ödülü almış olmak beni mutlu etti çünkü insanların, bu teknolojinin drone'ları ileri taşıdığını anladıklarını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Daha önce de farklı kişi ve firmalar tarafından, tıbbi kullanım amacıyla drone (uçangöz) tasarımları geliştirilmişti. Bunların bir kısmı hastayı taşıma amacı güderken diğer kısmı gerekli tıbbi malzemeyi taşıyordu (şok cihazı gibi).

https://newatlas.com/autonomous-drone-ambulance-award/56192/