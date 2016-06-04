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Kickstarter üzerinde oyun bağışları 500 milyon doları geride bıraktı

Perakende kanallarında olduğu kadar bağış kanallarında da oyun projeleri revaçta. Kickstarter üzerinde bugüne kadar oyun projelerine yapılan bağışlar 500 milyon doları geride bıraktı.
2 yıl
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10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde oyun bağışları 500 milyon doları geride bıraktı

İlginç olduğunu düşündüğü projesini hayata geçirmek isteyen herkesin kapısını çaldığı Kickstarter platformu, topluluk bağışlarının ne kadar önemli olduğunu gösteren örneklerden birisi. Kickstarter üzerinde oyun kategorisi ise, en büyük ilgiyi gören alan durumunda.

Platform tarafından yapılan duyuruya göre, bugüne kadar oyun projelerine yapılan bağışlar 500 milyon doları geride bıraktı. Yaklaşık 8000 proje gerçekleşme imkanı buldu ve bu projelere 2.2 milyon kişi bağış yaptı. Kategori içerisinde hem sanal hem de fiziksel oyun projeleri yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Independence Day Resurgance, sinemalardan önce mobilde"

Kategorinin başarıya ulaşma oranı yüzde 33.12. Bu platform ortalamasının biraz altında kalsa da, en fazla bağış alan kategori olmasını engellememiş. Kategoride sanal oyunlar 186 milyon dolar, fiziksel oyunlar ise 265 milyon dolar bağış toplamış.

Kategoride en fazla bağışı yaklaşık 9 milyon dolar ile Exploding Kittens fiziksel kart oyunu olmuş. Yu Suzuki’nin Shenmue III video oyunu 6.3 milyon dolar, Dark Souls masa oyunu yaklaşık 6 milyon dolar, Bloodstained: Ritual of the Night video oyunu 5.5 milyon dolar, Torment: Tides of Numenera video oyunu 4.1 milyon dolar, Star Citizen ise 2.1 milyon dolar bağış elde etti.

Perakende kanallarında olduğu kadar bağış kanallarında da oyun projeleri revaçta. Donanım projelerinin daha uzun sürmesine karşılık yazılım projeleri biraz daha kısa sürede tamamlanıyor ve beta programına katılma imkanı da oluyor. Bu bakımdan bağışçı ilgisini daha fazla çekebiliyor. 

 

http://wccftech.com/kickstarter-pledges-game-projects-surpassed-500-million/ Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl
Kickstarter'a bir tane proje koyalım sonra paralarla kaçalım?
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mavizaman 2 yıl
enayi yolma sanatı kickstarter.
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bydvd 2 yıl
bizimkiler olsa misal banker kastello saadet zinciri deniz feneri ve aklıma gelmeyen bir sürü dolandırıcılar çokdan kayıplara karışmışlardı bile.. 500 milyon dolar biri daha aklıma geldi bizim için o para çerez parası...? şimdi bizim kurnaz tilkilere yeni bir iş daha çıktı bunu kopya yapıp bi paravan şirket falan kurarlar... yandıkk
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senjido 2 yıl
zwanzig
Kim bu projelere bu kadar para veriyor anlayamıyorum.500 Milyon dolar gibi bir meblağnın toplanabilmesi için çok fazla insan gerek ve bu kişilerin kişi başı hatırı sayılır miktarda para bağışlamış olması gerekiyor.

sistem öyle işlemiyor. mesela 1,5 milyon dolar toplayan bi oyunda 10,500 civarı bir backer vardı. buda kişi başına 125 dolar gibi bi bağış yapıldığını gösteriyordu. kickstarterdan bağış yapmak insanlara çok cazip geliyor.
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zwanzig 2 yıl
Kim bu projelere bu kadar para veriyor anlayamıyorum.500 Milyon dolar gibi bir meblağnın toplanabilmesi için çok fazla insan gerek ve bu kişilerin kişi başı hatırı sayılır miktarda para bağışlamış olması gerekiyor.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
birde bu yetmez miş gibi oyunu para ile satacaklarını açıklıyorlar !

yuh diyorum başka bir şey demiyorum !

ulan programcısın ! bir oyunu sana firma 10 ve 20,000 $ a yazdırıyor sonrada sktr i çekiyor
buna ses etmiyorlar, ama konu bağış olunca her biri kendini google un başarı hikayesi tekrarı mı ne sanıyorlar !
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kadirirdem 2 yıl
Vay be oyun için ayrılan paraya bak....
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ErTuFx 2 yıl
Bosa giden paralar...
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ozkn_s 2 yıl
Bu kickstarter olayı muhteşem bir olay.

Adamlar kapitalist sisteme meydan okuyor.

Helal olsun büyük iş hemde çok büyük iş
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olağan_şüpheli 2 yıl
hala bloodstained bekliyoz bakam

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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