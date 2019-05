Kickstarter üzerinde oyun bağışları 500 milyon doları geride bıraktı

İlginç olduğunu düşündüğü projesini hayata geçirmek isteyen herkesin kapısını çaldığı Kickstarter platformu, topluluk bağışlarının ne kadar önemli olduğunu gösteren örneklerden birisi. Kickstarter üzerinde oyun kategorisi ise, en büyük ilgiyi gören alan durumunda.

Platform tarafından yapılan duyuruya göre, bugüne kadar oyun projelerine yapılan bağışlar 500 milyon doları geride bıraktı. Yaklaşık 8000 proje gerçekleşme imkanı buldu ve bu projelere 2.2 milyon kişi bağış yaptı. Kategori içerisinde hem sanal hem de fiziksel oyun projeleri yer alıyor.

Kategorinin başarıya ulaşma oranı yüzde 33.12. Bu platform ortalamasının biraz altında kalsa da, en fazla bağış alan kategori olmasını engellememiş. Kategoride sanal oyunlar 186 milyon dolar, fiziksel oyunlar ise 265 milyon dolar bağış toplamış.

Kategoride en fazla bağışı yaklaşık 9 milyon dolar ile Exploding Kittens fiziksel kart oyunu olmuş. Yu Suzuki’nin Shenmue III video oyunu 6.3 milyon dolar, Dark Souls masa oyunu yaklaşık 6 milyon dolar, Bloodstained: Ritual of the Night video oyunu 5.5 milyon dolar, Torment: Tides of Numenera video oyunu 4.1 milyon dolar, Star Citizen ise 2.1 milyon dolar bağış elde etti.

Perakende kanallarında olduğu kadar bağış kanallarında da oyun projeleri revaçta. Donanım projelerinin daha uzun sürmesine karşılık yazılım projeleri biraz daha kısa sürede tamamlanıyor ve beta programına katılma imkanı da oluyor. Bu bakımdan bağışçı ilgisini daha fazla çekebiliyor.