Kim Kardashian 200 bin dolar maaşla, fotoğraflarını Photoshop'layacak uzman arıyor

Amerika'nın en sansasyonel isimlerinden Kim Kardashian, yine oldukça konuşulacak bir haberle gündemde. Ünlü magazin yıldızı fotoğraflarında daha iyi görünmek için uzman bir kadro oluşturmaya kararlı. 37 yaşındaki Kardashian, çektirdiği fotoğrafları düzenleyip daha çekici ve doğal bir hale getirecek Photoshop uzmanı aradığını açıkladı.

Kardashian magazin tarafından alay konusu olmuştu

ABD magazini tarafından sık sık kendi fotoğraflarına uyguladığı Photshop efektleri ile dalga geçilen Kim Kardashian, konuyu profesyonellere emanet etmeye karar verdi. Fotoğraflarını, Photoshop efektleri ile cazibeli ve doğal hale getirecek grafik uzmanın yıllık 200 bin dolar maaş ödemeyi vaadeden ünlü yıldız, bu sayede magazinin hedefi olmaktan kurtulmayı planlıyor.

Yaşının 37 olmasının da bunda büyük bir rol oynadığını söyleyen magazin habercileri, Kardashian'ın azalan popülaritesinin de böyle bir karar almasında rol oynadığını belirtiyorlar. Zira ünlü yıldızın reklam yüzü olduğu işlerin sayısında, geçmişe oranla bir hayli azalma olduğu bir gerçek.

https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kim-kardashian-hunt-personal-photoshop-12378744