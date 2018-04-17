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Kim Kardashian 200 bin dolar maaşla, fotoğraflarını Photoshop'layacak uzman arıyor

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, fotoğraflarını daha güzel hale getirecek Photoshop uzmanı arıyor. 37 yaşındaki sansasyonel isim, bu iş için 200 bin dolar maaşı gözden çıkarmış durumda.
1 yıl
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25
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amerika'nın en sansasyonel isimlerinden Kim Kardashian, yine oldukça konuşulacak bir haberle gündemde. Ünlü magazin yıldızı fotoğraflarında daha iyi görünmek için uzman bir kadro oluşturmaya kararlı. 37 yaşındaki Kardashian, çektirdiği fotoğrafları düzenleyip daha çekici ve doğal bir hale getirecek Photoshop uzmanı aradığını açıkladı.

Kardashian magazin tarafından alay konusu olmuştu

ABD magazini tarafından sık sık kendi fotoğraflarına uyguladığı Photshop efektleri ile dalga geçilen Kim Kardashian, konuyu profesyonellere emanet etmeye karar verdi. Fotoğraflarını, Photoshop efektleri ile cazibeli ve doğal hale getirecek grafik uzmanın yıllık 200 bin dolar maaş ödemeyi vaadeden ünlü yıldız, bu sayede magazinin hedefi olmaktan kurtulmayı planlıyor.
Yaşının 37 olmasının da bunda büyük bir rol oynadığını söyleyen magazin habercileri, Kardashian'ın azalan popülaritesinin de böyle bir karar almasında rol oynadığını belirtiyorlar. Zira ünlü yıldızın reklam yüzü olduğu işlerin sayısında, geçmişe oranla bir hayli azalma olduğu bir gerçek.

https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kim-kardashian-hunt-personal-photoshop-12378744 Yorum Yaz
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addidas_85 1 yıl en beğenilen gurkanse
gurkanse
bu kadın amerikada ne iş yapıyor? şarkıcımı? oyuncumu? neciki bu kadın bi de 200k maaş vericek zevki için.bu nasıl bir paradır ya :/

Hülya Avşar gibi filan düşün...
gurkansebu kadın amerikada ne iş yapıyor? şarkıcımı? oyuncumu? neciki bu kadın bi de 200k maaş vericek zevki için.bu nasıl bir paradır ya :/
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2 Yanıt Yanıtla +25
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esmerbuyucu 1 yıl
Ancak uzman bir ekip bu işin altından kalkacaktır.
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gurkanse 1 yıl
bu kadın amerikada ne iş yapıyor? şarkıcımı? oyuncumu? neciki bu kadın bi de 200k maaş vericek zevki için.bu nasıl bir paradır ya :/
4 Yanıt Yanıtla +14
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Guest-CF3D9488C 1 yıl
Her gördüğümde midemi bulandırıyor bu kadın
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Guest-C192699FC 1 yıl intel7mix
Bana yıllık 200k versinler tetikçi olurum dayı sen ne yaptın ya az para mı
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intel7mix 1 yıl Guest-C192699FC
Hapiste, o parayı nasıl yiyeceksin
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Sharparrow 1 yıl
haberdeki o resmi kim düzeltmişse bir daha PC başına oturmasın.. bu kadar basit bir işlemi dahi eline yüzüne gözüne bulaştırmış.. orijinal resim daha güzel..
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mementopolis 1 yıl
Kendini degil fotograflarada estetik yaptiriyor :P ... 7/24 instegrama atacagi fotografi photoshoplatigini düsünesize ... :D
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Eeltorm 1 yıl
Bu çirkinliği 200bin dolarlık iş yapabilecek bir photoshop uzmanı düzeltir ancak.
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aspirin_00 1 yıl
estetiğe versin o parayı.... :D :D gerek kalmaz programa vss....
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System Lord 1 yıl
aylık mı yıllık mı ?
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Barni Moloztaş 1 yıl
Kocası haberi duyarsa
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TetraYazilim 1 yıl
İnancın ne olursa olsun, bir gün toprak olacaksın, bu kaçınılmaz son.
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