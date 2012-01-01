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Kinect'in sonraki hedefi astronotların kilosunu tahmin etmek

7 yıl
3,6b
1
37
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk tanıtıldığı günden bu yana Microsoft'un hareket algılayıcı sensörü Kinect pek çok geliştirici ve bilim adamının deneylerine konu oldu. Deneylerin odak noktası hareket algılamasından ziyade nesneleri 3D olarak algılayarak oyunlara dahil etmek. Kinect'i uzay araştırmaları için geliştirmeye çalışanlar da bulunuyor.

Fransız Alphes-Maritimes firmasında bilgisayar mühendisi Carmelo Velorado, İtalya Uzay Robotiği Teknoloji Enstitüsü ile işbirliği yaparak Kinect'in ağırlık ölçebilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. 

İnsan bedenini 3D olarak modelleyen Kinect, 28000 kişinin vücut ölçülerinin yer aldığı bir veritabanı ile eşleşiyor ve yüzde 97'ye yakın bir sonuç elde ediyor.

NASA biim adamı John Charles, sistemin dünya üzerinde çok iyi çalıştığını, uzayda da gerçeğe yakın sonuçlar almayı umduklarını belirtti. Ancak yerçekimi farklılığının insan vücudundaki suyun yoğunluğunu etkilemesi Kinect'in sitematiğini bozabiliyor.
Bununla birlikte Charles, vücut yoğunluğu değişimindeki önemli noktaları Kinect'e entegre edebileceklerini düşünüyor. Bu da ölçümlerde büyük yardım sağlayabilir. Sistemin yakın zamanda yerçekimsiz parabolik uçuşlarda denenmesi bekleniyor. 

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nickenegerekvar 7 yıl en beğenilen
hmmm gayet iyi bir teknoloji aya giderken çok işime yarıyıcak.
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Barbaroscakir 6 yıl
tufancan82
donanımhaberde sadece işine yarayacak haberler mi bekliyorsunuz. komik olmayın

Arada genel kültür iyidir..
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Illuminn 6 yıl
Evde coşan insanların arasından astronot geçiyor
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hayyam_karadenizli 7 yıl
" 360 ın oyun çoğunluğu 480p zaten"
Ben sözümün arkasındayım, sana da artık bir şey anlatmıyorum, adam haklı, maraz var sende.
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Legendary One 7 yıl hayyam_karadenizli
saitouhajime

" 360 ın oyun çoğunluğu 480p zaten"
Ben sözümün arkasındayım, sana da artık bir şey anlatmıyorum, adam haklı, maraz var sende.

Sen bu sözün arkasındaysan benim için de bitmiştir bu tartışma bu kadar cahilce yorum yapılmaz araştır gel bir daha..
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Kafa buylan sensin, ben yenisi çıkmayan xbox oyunlarımı emule ettim, black'i de emule ettim, sonradan firmanın uyarladığı 480p yi de oynuyorum, ona emule edilmiş diyorsun ya, işte orada sana bitiyorum.
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Legendary One 7 yıl hayyam_karadenizli
saitouhajime

Kafa buylan sensin, ben yenisi çıkmayan xbox oyunlarımı emule ettim, black'i de emule ettim, sonradan firmanın uyarladığı 480p yi de oynuyorum, ona emule edilmiş diyorsun ya, işte orada sana bitiyorum.

" 360 ın oyun çoğunluğu 480p zaten"

Bu cümleyi söylüyorsun hala haklı çıkmaya çalışıyorsun bu kadar mı olur senin dediğin GoD Game o da Xbox1'den alınıyor yahu tamam hadi seni haklı sayalım 720p ekranlara kadar uyarladılar PoP,SC HD falan oynamışsan bilirsin PS3'te çözünürlük dışında oyunun görseli (kaplama vs.) aynı Sigma baştan HD Native yapılmış AA vs. uygulanmış oyun..
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abdulmusavvir 7 yıl
Kırıcı üslup mu? :) Dediğin gerçek bile olsaydı sadece hatırlatma hakkına sahiptin, hakaret ettin, karakanaryanın yerinde olsam, ona kullandığın ilaçları harfi harfine sana kullanırdım, sonradan yazdığın affolaya vermiş demekki, bizim sohbeti mahvettiniz yine de, hayırlı olsun...
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Legendary One 7 yıl
Yahu NGII'den bahsetmiyorum ben sen bu kadar insan anlattı diyorsun kafa mı buluyorsun adamlar NG1'den bahsediyor hala gelip yazmış adam Ng1 için 360 alıyor diye adam demiş Xbox1 480p gösteremiyor diye 2001 oyunu Halo CE'nin Native 480p 360'ın oyun çoğunluğu 480p diyor adam hangi nesilde yaşıyor belli değil 576p'dir en düşük oyunlar en az bu kadar bilmeden sallamak olmaz bir de artı alıyor buradaki diğer kişilerden işe bak benim burada karşı çıktığım konu Ng1 hakkında atıp tutmaları NG1 ile Sigma'yı kıyaslamak yanlış..3'te belli olacak zaten 360-PS3 eşitliği..GoD'daki Black Emu ile 720p'ye Upscale yapılmış bu kadar basit..Önceki neslin dokular efektler vs.
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1963bursa 7 yıl
Legend_Warrior, o kadar maraz ettin, bana hakaret ettin yazdığını aynen kopyalıyorum.
"NGII ve SII hakkında bilgim yok fazla, ama eğer aynı kalitede değillerse yapımcının sorunudur, diskten kaçınmıştır bu kadar basit..O kaliteyi 2-3 disk ile çok rahat yakalamaları mümkün.."
Bu kadar insan bunu anlattı anlamazdan geldin, mesajlar açık, yazık, dönüp yeni bir şey söylüyormuş gibi farklı cümleyle ifade ediyorsun, mutlu musun?
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Legend_Warrior, millet NG1 360 için xbox1'i olmasına rağmen xbox360 alıyor, Black'in 360 sürümü Upscale'siz 480p, xbox1 scart çıkışlı konsol, nasıl 480p ile kıyasladın, 480i değil dikkat et 480p, 360 ın oyun çoğunluğu 480p zaten, sana açıp bakman farkı anlamana yeter yazmıştım, ayrıca NG1 360'ın konsol satış oyunu, Hasanhh'nin yazdıkları doğru, şu son mesajında bile bile yalanlar urdurmuşsun.Yakışmadı, aç bak be kardeşim, senin Xbox'un, 360'ın yok mu? Atıp tutarak ne yapmaya çalışıyorsun?
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abdulmusavvir 7 yıl
Haberin reklam kokması, nihayetinde satışı arttırmak için bir yol olarak algılanması buna yol açıyor.
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abdulmusavvir 7 yıl
Burayı asıl karıştıran gunsnroses1 olmuş, ben de xbox360 kullanıyorum, herkesin mesajlarındaki bilgilerden kullandıkları da belli, gördüğüm kadarıyla bu başlıkta PS3 kullanıcısı yok, Hasanhh'nin dediği gibi 360 satışını arttırabilecek fikirler belirtiyorduk. gunsnroses1 girmiş bu noktada aslı olmayan neler yazmış.
1-ninja gaiden xbox ta çamur demek? gerçekten komik. (yanlış)
2-dh psfanboylarının dünyadan birhaber yasadıklarını görüyorum ve gülüyorum.. (Çifte yanlış, xbox kullanıcı sohbetinde yazıyor bunu)
3-konsol mimarisinde herşeyin dısk kapasıtesıne baglı oldugunu sanacak kadar bilgisiz arkadaşlar (yanlış, bunu diyen kimse yok)
Tercihlerine girmiyorum, onlar yorumdur, misal ben Xbox'da PS3 gamepad'iyle oynayabilmek için masraf göze aldım. Karşılıklı dövüş oyunlarında özellikle PS3 gamepad'i tercihimdir.
Parçalamak için PS3 fanatiği arayan biri gibi hareket etmiş, bulamayınca rastgele birisine PS3 fanboy deyip saldırmış, mesajları bile tam okumadan gözü kararak yazmış belliki, İmam Şirazi'nin bir sözü vardır; sözünü tartamayan cevabından incinir, henüz özürde yazmadığını göz önünde bulunduruyorum, sana tavsiyem kesin tedavi ol, bu taassup seni yer bitirir. Legend_Warrior'ün de özür dilemesi gerektiği âşikâr.
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tanerq 7 yıl
Açılan başlığa bak yapılan yorumlara bak, hakikaten ilginç.
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hacı.basat 7 yıl
Neler olmuş arkadaşlar burada, ben de bir xbox360 kullanıcısı olarak bu cihazın satışlarının olması gerekenden az olduğunu vurgulayan bir mesaj yazdım, satışı arttırmanın da kendimce yollarını yazdım etraf karışmış gitmiş.
Arkadaşlar, bakın böyle bir sohbet ortamını sabote etmek kimseye bir şey kazandırmaz, buradaki yazılarınız sizin dinlenilebilirliğinizi yok etmiş. Banlansanız hoş mu olacak, bu sözüm gunsnroses1, Legend_Warrior size.
Ninja Gaiden serisine gelince, xbox-ps2-ngc zamanında her cihazın bayrak oyunları vardı, o oyunlar için insanlar bir konsol seçerdi, Ninja Gaiden Xbox'un bayrağıdır, Xbox1'e Ninja Gaiden ve Black çıktı, Xbox360 çıkmaya yakın Ninja gaiden ismiyle yeni oyun duyuruldu, aylarca Trailerlar yayınlandı, PS3 fanları bu oyunu istediler, yapımcı Microsoftta diretti ve Ninja Gaiden xbox360'a özel ilk black'in de bölümlerini de içeren bir oyun yaptı,(Nes,arcade,gens gibi cihazlara da oyunun eskileri Ninja Gaiden olarak çıktı), O oyun sattı peşine xbox1'deki Black 480p uyarlamasıyla Xbox360'a çıktı. Tecmonun Team Ninja ekibi oyunu istedikleri gibi geliştirememekten yakındılar ve alıştıra alıştıra ortaya PS3 ismi çıkmaya başladı. En sonunda da Sigma çıktı, Xbox360'ın 1'i PS3'e full şekilde çıkmış oldu, sonra Xbox360'a 2 çıktı ve peşine onun da tam sürümü NG2sigma yine PS3'e çıktı. Blu-ray'in vurduğu oyunların başıdır Ninja Gaiden serisi. DS'yede Dragon Sword uyarlandı, şu anda yapılan PSP'ye NGSplus var.
Legend_Warrior, kısaca senin "1 ve Black zaten önceki neslin oyunu" demen çok uyduruk bir cümle, özellikle 1 xbox360 için o zamanda özel üretildi, tüm sistem sonuna kadar zorlandı. Yanlış bilgine rağmen bir de altına Karakanarya için yazmışsınki "bunu bile bilmiyorsun utanmadan gelip konuşuyorsun".
Afedersin ama adam haklı olarak şimdi gelse, sana ağır bir şeyler yazsa ne olacak, insanda tat falan bırakmıyorsunuz? niye böyle yapıyorsunuz arkadaşım? Bilmemek suç değilki, bilmediğin konuya girmezsin bile, girdin en azından araştır yaz, hadi yazdın insanlara hakaret etme, bu ne telaş?
1 Yanıt Yanıtla +3
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Legendary One 7 yıl hacı.basat
Hasanhh

Neler olmuş arkadaşlar burada, ben de bir xbox360 kullanıcısı olarak bu cihazın satışlarının olması gerekenden az olduğunu vurgulayan bir mesaj yazdım, satışı arttırmanın da kendimce yollarını yazdım etraf karışmış gitmiş.
Arkadaşlar, bakın böyle bir sohbet ortamını sabote etmek kimseye bir şey kazandırmaz, buradaki yazılarınız sizin dinlenilebilirliğinizi yok etmiş. Banlansanız hoş mu olacak, bu sözüm gunsnroses1, Legend_Warrior size.

Ninja Gaiden serisine gelince, xbox-ps2-ngc zamanında her cihazın bayrak oyunları vardı, o oyunlar için insanlar bir konsol seçerdi, Ninja Gaiden Xbox'un bayrağıdır, Xbox1'e Ninja Gaiden ve Black çıktı, Xbox360 çıkmaya yakın Ninja gaiden ismiyle yeni oyun duyuruldu, aylarca Trailerlar yayınlandı, PS3 fanları bu oyunu istediler, yapımcı Microsoftta diretti ve Ninja Gaiden xbox360'a özel ilk black'in de bölümlerini de içeren bir oyun yaptı,(Nes,arcade,gens gibi cihazlara da oyunun eskileri Ninja Gaiden olarak çıktı), O oyun sattı peşine xbox1'deki Black 480p uyarlamasıyla Xbox360'a çıktı. Tecmonun Team Ninja ekibi oyunu istedikleri gibi geliştirememekten yakındılar ve alıştıra alıştıra ortaya PS3 ismi çıkmaya başladı. En sonunda da Sigma çıktı, Xbox360'ın 1'i PS3'e full şekilde çıkmış oldu, sonra Xbox360'a 2 çıktı ve peşine onun da tam sürümü NG2sigma yine PS3'e çıktı. Blu-ray'in vurduğu oyunların başıdır Ninja Gaiden serisi. DS'yede Dragon Sword uyarlandı, şu anda yapılan PSP'ye NGSplus var.

Legend_Warrior, kısaca senin "1 ve Black zaten önceki neslin oyunu" demen çok uyduruk bir cümle, özellikle 1 xbox360 için o zamanda özel üretildi, tüm sistem sonuna kadar zorlandı. Yanlış bilgine rağmen bir de altına Karakanarya için yazmışsınki "bunu bile bilmiyorsun utanmadan gelip konuşuyorsun".

Afedersin ama adam haklı olarak şimdi gelse, sana ağır bir şeyler yazsa ne olacak, insanda tat falan bırakmıyorsunuz? niye böyle yapıyorsunuz arkadaşım? Bilmemek suç değilki, bilmediğin konuya girmezsin bile, girdin en azından araştır yaz, hadi yazdın insanlara hakaret etme, bu ne telaş?


Burada da sözde beni bilgisiz göstermişsin de asıl araştırması gereken sensin burada, ha birde başka platformları katıp serinin tümüne hakim izlenimi vermişsin olmamış..

Uyduruk cümle diyorsun da, Ninja Gaiden 1 Xbox 1 için üretilmiştir, 360 için falan değil bunu asıl uyduran sensin 1 asla 360'a yeniden yapılmadı ha birde komik bir biçimde tüm sistem zorlandı demişsin de bu konsol yeni çıkacak 3'ü bile Ps3 ile aynı kaldıracak sen NG1'i kaldırmıyor demişsin ve konsolun özelliklerinden bihaber olduğun belli..Ng1 Xbox için önceki neslin oyunudur 360 için üretildiğini kanıtlayabiliyorsan kanıtla ama o da zor olduğun için yanlış bilgin ortaya çıktı galiba..

2.sırada şu Black'in bölümlerini içeren oyun kısmı..360'ta iki şekilde NG1 oynanıyor..Ya Orijinal bir Xbox 1 versiyonu bulacaksın bu da önceki nesil 480p olarak var zaten bir de GoD'a çıkan Black var iki şekilde de Emulator kullanılıyor ama 720p'ye bir çevrim varsa da bu da sadece çözünürlüğü artırmaya yönelik bir hamle grafik kalitesini etkilemiyor..Team Ninja bunu Xbox 1 için dedi, daha sonra 3 yıl sonra Ps3'e Sigma çıktı, haliyle yeni donanım ve geliştirme süreciyle fark atması normal..NGII ve SII hakkında bilgim yok fazla, ama eğer aynı kalitede değillerse yapımcının sorunudur, diskten kaçınmıştır bu kadar basit..O kaliteyi 2-3 disk ile çok rahat yakalamaları mümkün..

Şimdi sen NG1 ve veya Black'in 360'a geliştirildiğini iddia ediyorsun ama bu Emulator çevrimi bunu öğrenmen gerek önce, 360 Backward desteğini araştır bir..GoD konusunda da Halo 1 de GoD da var SA'da..imdi adam bile cevap verememişken sen çıkıp 2.kez Fail olmuşsun bir de..Ha eğer kırıcı bir üslup kullandıysam affola önceki mesajımda..Bu davranışı uyduruk cümle vs. gibi tabirler yüzünden senden de beklerim..
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hayyam_karadenizli 7 yıl
NG'de görüntüye takan yok, o soruyu ben sordum, gunsnroses1'ın NG oynamadığı belli, ayrıca Legend_Warrior Black'in Xbox'daki Black ile aynı olduğu konusunda yanlışın var, sadece açıp bakman yeterli, ikisinin görüntüsü arasında dünya fark var, PS3'deki NGS'lerde 360'a göre dünya kadar fark var, üstüne ek bir dolu stage var, ek bosslar, hareketler animasyonlar, epey yani, NGS ile 360'daki NG farkı belli, bunu konsolları karşılaştırmak için yazmadım ben, ben de xbox360 kullanıyorum, adamlar hakkımızı versin, bu oyunu da adam gibi çıkarsınlar dedim, ne elin PS3üne baktırıyorlar.
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