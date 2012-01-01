Kinect'in sonraki hedefi astronotların kilosunu tahmin etmek

İlk tanıtıldığı günden bu yana Microsoft'un hareket algılayıcı sensörü Kinect pek çok geliştirici ve bilim adamının deneylerine konu oldu. Deneylerin odak noktası hareket algılamasından ziyade nesneleri 3D olarak algılayarak oyunlara dahil etmek. Kinect'i uzay araştırmaları için geliştirmeye çalışanlar da bulunuyor.





Fransız Alphes-Maritimes firmasında bilgisayar mühendisi Carmelo Velorado, İtalya Uzay Robotiği Teknoloji Enstitüsü ile işbirliği yaparak Kinect'in ağırlık ölçebilmesi konusunda çalışmalar yapıyor.





İnsan bedenini 3D olarak modelleyen Kinect, 28000 kişinin vücut ölçülerinin yer aldığı bir veritabanı ile eşleşiyor ve yüzde 97'ye yakın bir sonuç elde ediyor.





NASA biim adamı John Charles, sistemin dünya üzerinde çok iyi çalıştığını, uzayda da gerçeğe yakın sonuçlar almayı umduklarını belirtti. Ancak yerçekimi farklılığının insan vücudundaki suyun yoğunluğunu etkilemesi Kinect'in sitematiğini bozabiliyor.

Bununla birlikte Charles, vücut yoğunluğu değişimindeki önemli noktaları Kinect'e entegre edebileceklerini düşünüyor. Bu da ölçümlerde büyük yardım sağlayabilir. Sistemin yakın zamanda yerçekimsiz parabolik uçuşlarda denenmesi bekleniyor.