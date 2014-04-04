Kişisel kameraman Soloshot, geliştirilen 2. versiyonuyla artık çok daha yetenekli

İlk versiyonu 2013'ün başında duyurulan ve giyilen GPS vericisini bağlanan kamerayla otomatik olarak takip ederek adeta kişisel bir kameraman görevi görebilen Soloshot, geliştirilen 2. versiyonuyla birçok yeni özelliğe kavuştu. ve giyilen GPS vericisini bağlanan kamerayla otomatik olarak takip ederek adeta kişisel bir kameraman görevi görebilen Soloshot, geliştirilen 2. versiyonuyla birçok yeni özelliğe kavuştu.

İlk versiyona oranla gövdesi çok daha kalın hazırlanan Soloshot 2, artık yatay takip yanında dikey çekimlerde yapabiliyor ve böylece DJI Phantom gibi hobi amaçlı insansız hava araçlarını dahi kayıt altına alabiliyor. Oldukça güzel bir eklenti olarak artık üzerine bağlanan kameraların zoom (yakınlaştırma) düzeylerini de kontrol edebilen ürün, özel ayarlamalar ile birden fazla verici ünitesini takip edebiliyor ve 10 ile 610 metre arasında takip yapabiliyor. Özellikle yeni zoom yeteneğiyle uzak mesafelerde çok daha iyi çekimler sağlayabilen Soloshot 2, kafasını 360 derece hareket ettirebiliyor, standart üç ayak modellerine üzerinde taşınabiliyor, gövdesinde yer alan kilit mekanizmasıyla çeverede bulunan farklı objelere sabitlenebiliyor ve genel olarak bütün bu teknik detaylarıyla motor sporlarından, su sporlarına kadar oldukça geniş bir alan içerisinde aktif olarak kullanılabiliyor. Şirket tarafından belirtildiği kadarıyla yatayda 80°/saniye, dikeyde ise 120 dereceye kadar 35°/saniye takip hızı ortaya koyabilen robot kameraman, tam dolu batarya ile 4 saat boyunca çalışma gösterebiliyor.

Özellikle sporcular için faydalı görülen Soloshot 2, buradan yapılacak 399$ ön sipariş ile satın alınabiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren oldulkça başarılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://fstoppers.com/soloshot-2-improves-on-original-design-making-you-your-own-cameraman