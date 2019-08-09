Konsol oyunlarında hediye sandığı içeriği açıklanacak

Son dönemde oyunlarda sunulan ücretli hediye sandık sistemi büyük tartışma yaratmıştı. Özellikle Star Wars Battlefront oyununda fahiş fiyatlar ve dengeyi bozacak şekilde eşyalar bu tartışmanın tetikleyicisi olmuştu.

Tedbir alınıyor

Belçika gibi bazı ülkelerde içeriği kullanıcıya bildirilmediği ve rastgele eşyalar çıktığı için bugün hediye sandıkları kumar kapsamına alınmış durumda. ABD’de de Federal Ticaret Komisyonu bir süredir soruşturma yürütüyordu. Bugün konsol ve oyun yapımcılarından sürpriz bir açıklama geldi.

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Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft, EA, Bethesda gibi pek çok konsol üreticisi ile oyun yapımcısı, Eğlence Yazılım Birliği – ESA tarafından hazırlanan bir anlaşmaya imza attılar. Bu anlaşmaya göre hediye sandığı satın almadan önce oyuncular standart eşyalar yanında nadir çıkan eşyalar ve oranlar hakkında bilgi sahibi olacaklar. Satın almayı da buna göre yapacaklar.

Anlaşma gelecek yıldan itibaren geçerli olacak. Yani Xbox ve PlayStation konsollarının yeni sürümlerine denk gelecek diyebiliriz. Nintendo ise nasıl bir yol haritasına sahip bilinmiyor. Muhtemelen o da bir güncelleme ile bu özelliği getirecektir. PC tarafında şimdilik bir hareketlilik yok.