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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Konsol oyunlarında hediye sandığı içeriği açıklanacak

İçeriği bilinmeyen ücretli hediye sandıklarının kanuni olarak kumar kabul edilmeye başlanması sektörü harekete geçirdi. Konsol dünyasında hediye sandıkların içeriği açıklanacak.
7 sa.
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde oyunlarda sunulan ücretli hediye sandık sistemi büyük tartışma yaratmıştı. Özellikle Star Wars Battlefront oyununda fahiş fiyatlar ve dengeyi bozacak şekilde eşyalar bu tartışmanın tetikleyicisi olmuştu.

Tedbir alınıyor

Belçika gibi bazı ülkelerde içeriği kullanıcıya bildirilmediği ve rastgele eşyalar çıktığı için bugün hediye sandıkları kumar kapsamına alınmış durumda. ABD’de de Federal Ticaret Komisyonu bir süredir soruşturma yürütüyordu. Bugün konsol ve oyun yapımcılarından sürpriz bir açıklama geldi.

Ayrıca Bkz. "Zotac’dan profesyoneller için RTX ekran kartlı mini PC modelleri"

Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft, EA, Bethesda gibi pek çok konsol üreticisi ile oyun yapımcısı, Eğlence Yazılım Birliği – ESA tarafından hazırlanan bir anlaşmaya imza attılar. Bu anlaşmaya göre hediye sandığı satın almadan önce oyuncular standart eşyalar yanında nadir çıkan eşyalar ve oranlar hakkında bilgi sahibi olacaklar. Satın almayı da buna göre yapacaklar.

Anlaşma gelecek yıldan itibaren geçerli olacak. Yani Xbox ve PlayStation konsollarının yeni sürümlerine denk gelecek diyebiliriz. Nintendo ise nasıl bir yol haritasına sahip bilinmiyor. Muhtemelen o da bir güncelleme ile bu özelliği getirecektir. PC tarafında şimdilik bir hareketlilik yok.

 


https://www.techpowerup.com/258084/console-makers-publishers-agree-to-disclose-loot-box-odds-for-ethical-surprise-mechanics Yorum Yaz
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insanikamil 5 sa.
para tuzağından başka bir şey değil
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Queen Hentai 5 sa.
Resmen para tuzağı içerikler. Zamanında deli para gitti. Bitmesi iyi olur. Oyun içi puan/bakiye sistemi gelmeli abartı olmayacak şekilde tabi. 10 gün oyna kas bir içerik alamıyorsun şuanki durumda. SFV vb. oyunlar buna en güzel örnek.
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DH Misafiri 5 sa.
dota 2 kutularında şans oranları belli ve kutudan çıkan içerikler oyuncular arası farkı etkilemediği için çok mantıklı bir sistem
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Bay Robot 7 sa.
Şans kutusu olan oyunların alayı çöptür.
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