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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Konsol yarışına Çin’den rakip geliyor

Mevcut masaüstü konsollar belli bir fiyat seviyesinin üzerinde seyrediyor. Peki çok düşük fiyatlara bir masaüstü konsol piyasaya çıksa ne kadar rekabetçi olabilir? Bunun cevabını kısa sürede alacağız.
3 yıl
10,2b
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24
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve Sony’nin hüküm sürdüğü ve Nintendo’nun da onlara yetişmeye çalıştığı konsol pazarına, şimdi yeni bir rakip geliyor. Çinli Fuze Entertainment, özellikle tasarımı ile çok tartışma yaratacak Fuze F1 adındaki konsolunu duyurdu.

Bugüne kadar farklı türde Android konsolları görmüştük ve zaten hazır olan oyun ekosistemi sayesinde kullanıcıya ulaşmakta sıkıntı yaşamamışlardı. Bununla birlikte yeni bir konsol dediğiniz zaman donanımından yazılımına ve geliştirici desteğine kadar herşeyin eksiksiz olması gerekiyor. Ancak bu şekilde son kullanıcıya iyi bir tecrübe sunacak konsoldan bahsedebiliriz.

Fuze F1

Fuze Entertainment uzun süredir oyun dünyası ile içli dışlı. Hali hazırda Huawei, Nvidia gibi devlerden önemli yatırımlar aldı. Ayrıca Red Ash: The Indelible Legend yapımının konsollara gelmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Fuze F1 adındaki konsol, dış tasarımı ile PS4 konsoluna, kontrolcüsü ile de Xbox One konsoluna benziyor. Ayrıca konsolun kullanıcı arayüzü de benzer unsurlara sahip. Pazarın iki dev isminden yeni konsola bir tepki gelecek mi zamanla göreceğiz.

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Fuze F1 konsolunda 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci, 852MHz saat hızında çalışan bir grafik birimi, 4GB bellek ve 32GB ROM bellek yer alıyor. Ayrıca ilk incelemelerde, cihazda 500GB kapasiteli bir Seagate HDD sürücüsü yer alıyor. Bağlantı olarak HDMI, USB 2.0 ve Ethernet girişlerine yer verilmiş.

PS4 ve Xbox One konsolların AMD’nin özelleştirilmiş ve güçlü grafik birimlerine yer verilmişti. Muhtemelen Fuze F1 de böyle bir yonga barındırıyor zira firmanın Nvidia’dan tedarik yapacağı konuşuluyor.

Oyunlar

İşin en önemli kısmı elbette oyunlar ancak Fuze F1 için şimdiden 80 civarında oyunun ismi geçiyor. Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends, Assassin‘s Creed Chronicles, Mighty No.9 ve GRID bunlardan bazıları. Konsol ile birlikte ayrıca bir sanal gerçeklik kaskı da piyasaya sürülecek. Bu bize Sony’yi hatırlatıyor.

Avantajı Ne?

İşin içine Çin girdiği zaman zaten en büyük avantaj fiyatta ortaya çıkıyor. Fuze F1 konsolu 183$ civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Ayrıca firmanın Çin’de iyi bir dağıtım kanalına sahip olması ve lisans konularında otoriteler ile hızlı etkileşime geçmesi diğer avantajları. Fuze F1 zaten sadece Çin’de Xbox ve PS ile rekabet etmeyi planlıyor. Konsol yasağının henüz kalktığı Çin’de Fuze F1 iyi bir satış grafiği yakalayabilir. 

 

http://kotaku.com/chinas-newest-game-machine-seems-so-familiar-1775708699 Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Olay konsolu yapmak olsaydı bugün Xbox PS değil AMD konsol satıyor olurdu...
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blackzeros 3 yıl KalemKolik
KalemKolik

Hadi ulan



İyi seviye bir intel işlemci

1080 nvidia

Hbm2 32gb

1tb hdd



599dolar. Geliyor gönlümüzün efendisi.

183 dolar diyor...

diger ozelliklerde sitesinde yaziyor

fuzegame.com/...

soc tegra k1...bari x1 filan kullanaydılar.
KalemKolikHadi ulanİyi seviye bir intel işlemci1080 nvidiaHbm2 32gb1tb hdd
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1 Yanıt Yanıtla +11
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cos37 3 yıl
Pazarda yeni bir konsol görmek güzel olur. Android tabanlı olmaması iyi olur malum android tabanlı konsolların durumu belli. Umarım iyi bir 3. parti desteği alırlar. Konsolun bazı yönlerden xbox ve ps'i andırması pek hoş değil ama malum üretici Çinli olunca tabi...
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pspsexer 2 yıl
Oyun sirketleri nin desteklemesi icin adamda 4 kilo yumurta olmali bu bir ikincisi konsol ps4 kol xbox one internetteki cakma fotoshoplardan biri
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ounomaus 3 yıl
çin çöpü
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delio 3 yıl
Masaüstü konsolu nedir?
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sendomi 3 yıl
ekran kartında 325glops yazıyor ya la dalga geçiyor herhalde bunlarişlemci a15 tabanlı diyor,valla demedi demeyin konsol piyasasının yeni hakimi bunlar olur hahahaahaha,la oğlum yapıyorsunuz bari adam gibi bir donanım koyun 300$ ps3 bunun yanında bedava gibi kalıyor,bu donanım için bu fiyat çok fazla
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Mr.Aracı 3 yıl
burakcoskunofficial
Donanımı koymak kolay işin özü yazılım,oyun desteği ve firmanın prestiji bu yüzden bence Çin ve çevresinde satışı iyi olabilir fakat Dünya genelinde pek büyük bir iş yapabileceğini düşünmüyorum.

Haklısın zaten çoğu ülkede diğer konsolları almak maddi olarak insana çok yük bindirmiyor. Ancak konsolun ve oyunların pahalı olduğu ülkemizde de tutabilir kanısındayım ben...
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netfaruk 3 yıl
Mesele zaten konsolu almak değil ki oyunları alamamak. ps4ün fiyatı hiç de pahalı değil hatta 4 adet oyun fiyatına.
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Sealine 3 yıl
Türkiye'nin artması yerine Çin'in gayri safi yurtiçi hasılası arttığında sevinen bir milletiz biz.
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kadirirdem 3 yıl
adamların olmadığı yer yok ama rekabet iyidir....
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BRNSpawn 3 yıl
Nvidia'nın yeni nesil özelleştirilmiş bir Tegra X1 ile bile gelse süper olur.
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