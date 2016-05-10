Konsol yarışına Çin’den rakip geliyor

Microsoft ve Sony’nin hüküm sürdüğü ve Nintendo’nun da onlara yetişmeye çalıştığı konsol pazarına, şimdi yeni bir rakip geliyor. Çinli Fuze Entertainment, özellikle tasarımı ile çok tartışma yaratacak Fuze F1 adındaki konsolunu duyurdu.

Bugüne kadar farklı türde Android konsolları görmüştük ve zaten hazır olan oyun ekosistemi sayesinde kullanıcıya ulaşmakta sıkıntı yaşamamışlardı. Bununla birlikte yeni bir konsol dediğiniz zaman donanımından yazılımına ve geliştirici desteğine kadar herşeyin eksiksiz olması gerekiyor. Ancak bu şekilde son kullanıcıya iyi bir tecrübe sunacak konsoldan bahsedebiliriz.

Fuze F1

Fuze Entertainment uzun süredir oyun dünyası ile içli dışlı. Hali hazırda Huawei, Nvidia gibi devlerden önemli yatırımlar aldı. Ayrıca Red Ash: The Indelible Legend yapımının konsollara gelmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Fuze F1 adındaki konsol, dış tasarımı ile PS4 konsoluna, kontrolcüsü ile de Xbox One konsoluna benziyor. Ayrıca konsolun kullanıcı arayüzü de benzer unsurlara sahip. Pazarın iki dev isminden yeni konsola bir tepki gelecek mi zamanla göreceğiz.

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Fuze F1 konsolunda 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci, 852MHz saat hızında çalışan bir grafik birimi, 4GB bellek ve 32GB ROM bellek yer alıyor. Ayrıca ilk incelemelerde, cihazda 500GB kapasiteli bir Seagate HDD sürücüsü yer alıyor. Bağlantı olarak HDMI, USB 2.0 ve Ethernet girişlerine yer verilmiş.

PS4 ve Xbox One konsolların AMD’nin özelleştirilmiş ve güçlü grafik birimlerine yer verilmişti. Muhtemelen Fuze F1 de böyle bir yonga barındırıyor zira firmanın Nvidia’dan tedarik yapacağı konuşuluyor.

Oyunlar

İşin en önemli kısmı elbette oyunlar ancak Fuze F1 için şimdiden 80 civarında oyunun ismi geçiyor. Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends, Assassin‘s Creed Chronicles, Mighty No.9 ve GRID bunlardan bazıları. Konsol ile birlikte ayrıca bir sanal gerçeklik kaskı da piyasaya sürülecek. Bu bize Sony’yi hatırlatıyor.

Avantajı Ne?

İşin içine Çin girdiği zaman zaten en büyük avantaj fiyatta ortaya çıkıyor. Fuze F1 konsolu 183$ civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Ayrıca firmanın Çin’de iyi bir dağıtım kanalına sahip olması ve lisans konularında otoriteler ile hızlı etkileşime geçmesi diğer avantajları. Fuze F1 zaten sadece Çin’de Xbox ve PS ile rekabet etmeyi planlıyor. Konsol yasağının henüz kalktığı Çin’de Fuze F1 iyi bir satış grafiği yakalayabilir.