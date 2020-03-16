Koronavirüste ölüm oranının %0 olduğu bölgeler

Tam Boyutta Gör Google, yeni tip koronavirüs hakkında detaylı istatistikler depoluyor ve bunu bir dünya haritası üzerinde gösteriyor. Herkese açık olarak paylaşılan veriler, koronavirüsün yayılımı hakkında güncel bilgiler sunmayı hedefliyor. Toplam vaka sayısı, hayatını kaybeden ve iyileşen hasta sayıları, devam eden vakalar bölgeler düzeyinde gösteriliyor. Microsoft ve Johns Hopkins Üniversitesi gibi kaynaklar,hakkında detaylı istatistikler depoluyor ve bunu bir dünya haritası üzerinde gösteriyor. Herkese açık olarak paylaşılan veriler, koronavirüsün yayılımı hakkında güncel bilgiler sunmayı hedefliyor. Toplam vaka sayısı, hayatını kaybeden ve iyileşen hasta sayıları, devam eden vakalar bölgeler düzeyinde gösteriliyor.

Kaynaklar verilerini, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalardan alıyor. Johns Hopkins Üniverstiesi'nin koronavirüs yayılım haritasına göre, toplam hasta sayısı 10'un üzerinde olan ve devam eden hiçbir vakanın kalmadığı bölgeler dahil edildiğinde; üç yerde hastaların tamamı iyileşmiş gözüküyor. Bunlar, Çin'in Jiangsu, Çinghay ve Şansi eyaletleri.

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Yukarıdaki görselden de inceleyebileceğiniz üzere; Jiangsu'daki 631, Çinghay'daki 18 ve Şansi'deki 133 vakanın tamamı iyileşmiş durumda. Yani ölüm oranları %0. Eğer ABD merkezli üniversitenin verilerinde bir yanlışlık yoksa, Çin'in tecrübesi ve aldığı önlemler bu eyaletlerde çok iyi işlemiş görünüyor. Bugün itibariyle Çin'de, hem yeni vaka sayısında hem de hayatını kaybeden hasta sayısında büyük oranda azalma görülüyor. Uzmanlar, şüphelilerin zamanında taranıp tedaviye erken başlanmasının önemine vurgu yapıyor. Ölüm oranının toplam vaka sayısına kıyasla düşük kaldığı ülkelerde de sıkı bir test yapma/tarama politikasının izlendiği görülüyor. Böylece vakalar zamanında tespit edilebiliyor.

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

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