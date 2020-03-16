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    Koronavirüste ölüm oranının %0 olduğu bölgeler

    Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı detaylı istatistiklere göre, dünyanın üç bölgesinde koronavirüs (Covid-19) hastalarının tamamı iyileşti. Bölgeler ve vaka sayıları haberimizde.
    4 gün
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    Web Siteleri
    Mertcan Erice
    Yazar
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    Koronavirüste ölüm oranının %0 olduğu bölgeler
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    GoogleMicrosoft ve Johns Hopkins Üniversitesi gibi kaynaklar, yeni tip koronavirüs hakkında detaylı istatistikler depoluyor ve bunu bir dünya haritası üzerinde gösteriyor. Herkese açık olarak paylaşılan veriler, koronavirüsün yayılımı hakkında güncel bilgiler sunmayı hedefliyor. Toplam vaka sayısı, hayatını kaybeden ve iyileşen hasta sayıları, devam eden vakalar bölgeler düzeyinde gösteriliyor. 
    Kaynaklar verilerini, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalardan alıyor. Johns Hopkins Üniverstiesi'nin koronavirüs yayılım haritasına göre, toplam hasta sayısı 10'un üzerinde olan ve devam eden hiçbir vakanın kalmadığı bölgeler dahil edildiğinde; üç yerde hastaların tamamı iyileşmiş gözüküyor. Bunlar, Çin'in Jiangsu, Çinghay ve Şansi eyaletleri. 
    İlginizi Çekebilir Avatar Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor
    Yukarıdaki görselden de inceleyebileceğiniz üzere; Jiangsu'daki 631, Çinghay'daki 18 ve Şansi'deki 133 vakanın tamamı iyileşmiş durumda. Yani ölüm oranları %0. Eğer ABD merkezli üniversitenin verilerinde bir yanlışlık yoksa, Çin'in tecrübesi ve aldığı önlemler bu eyaletlerde çok iyi işlemiş görünüyor. Bugün itibariyle Çin'de, hem yeni vaka sayısında hem de hayatını kaybeden hasta sayısında büyük oranda azalma görülüyor. Uzmanlar, şüphelilerin zamanında taranıp tedaviye erken başlanmasının önemine vurgu yapıyor. Ölüm oranının toplam vaka sayısına kıyasla düşük kaldığı ülkelerde de sıkı bir test yapma/tarama politikasının izlendiği görülüyor. Böylece vakalar zamanında tespit edilebiliyor.


    https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guest-F7CE7F94C 4 gün en beğenilen
    Umarım bizde de hasta olan herkes iyileşir.
    Yanıtla +21
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 4 gün
    Bu işin gerçekten şakası yok umarım su virüsten kimseye zarar gelmeden kurtuluruz da ülke olarak iyi bir nefes alırız.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    spenx01 (Basta Bbb) 2 gün
    yeterli vaka sayisi yok. ornek kume yetersiz. hic bir sonuca varilamaz
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    iskelet123 (emr o) 2 gün
    Çinin bir çok eyaletinde çalışma hayatı başladı, Hayat normale döndü iletişim kurduğumuz insanlar var. Şu an sadece maske önlemi alınıyor. Durumları gayet iyi covid-19 için açılan tüm hastaneler kapatıldı mevcut kapasite ile tedavi ediyorlar.
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    monacomen 4 gün
    Çin'de şu an karantina devam ediyor sanırım. İnsanlar evlerinde hapisler. Bu iyileşenler evlerinde kendi kendine iyileşen veya tedavi gören kişiler olsa gerek. İş dünyasına döndüklerinde veya sokağa çıktıklarında risk devam ediyor olacaktır. Aşı bulunana kadar sadece virüsü atlatanların bağışıklığına güvenerek hayatta kalmak zor.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 4 gün
    Çin sanki aşıyı buldu ama ortaya çıkarmıyor gibi
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 4 gün
    Bu işin gerçekten şakası yok umarım su virüsten kimseye zarar gelmeden kurtuluruz da ülke olarak iyi bir nefes alırız.
    Yanıtla +4
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    Guest-F7CE7F94C 4 gün en beğenilen
    Umarım bizde de hasta olan herkes iyileşir.
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