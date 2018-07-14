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Korsan film deposuna dönen Facebook, bu durumu görmezden geliyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, kullanıcılar tarafından yayınlanan korsan filmlerle ilgili hiçbir yaptırımda bulunmuyor. Şirkete göre şikayet gelmediği sürece müdahale etmeye gerek yok.
10 ay
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1
8
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Business Insider'ın yeni bir raporuna göre Facebook korsan filmler konusunda oldukça rahat bir tavır sergiliyor. Sosyal medya platformunda on binlerce kullanıcı tarafından takip edilen korsan film sayfalarında vizyona yeni girmiş filmler bile gösteriliyor ve Facebook bu konuda bir yaptırımda bulunmuyor.

Facebook sorumluluk bizde değil

Yayınlanan rapora göre korsan film yayını yapan Facebook sayfalarının çoğu gizli bile değil. Yani arama çubuğunda "Full HD English Movie" veya "Free full movies 2018" şeklinde aramalar yapan bir kullanıcının, istediği filmi bulması gayet kolay. Üstelik bu gruplar, korsan filmlerin izleneceği web sayfalarına link vermiyor ve filmi bizzat Facebook üzerinden oynatıyor.
İnternette korsan içeriğin yayınlanması elbette yeni bir durum değil fakat Facebook gibi dev bir platformunun böylesine bir duruma kayıtsız kalıyor oluşu işin enteresan kısmı. Şirketin yaptığı açıklama ise, korsan olarak yayınlanan içeriğin telif hakkı kimdeyse bizzat onun şikayette bulunması gerektiği yönünde. Eğer böyle bir talep gelmediyse içeriğin kaldırılmasından Facebook'un sorumlu olmadığı belirtiliyor.

http://www.businessinsider.com/facebook-groups-sharing-pirated-hollywood-movies-2018-7 Yorum Yaz
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Kefelon 10 ay en beğenilen
Vay terbiyesizler, link varsa bizde kızalım
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Virinom 10 ay
Adam haklı. Şikayet gelmedikten sonra neden milletin telif hakkını kendisi korumaya uğraşsın? Kimse kimsenin malını korumaz bu devirde.
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kymelria 10 ay
Yalan haber!
Link görmeden hayatta inanmam
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DH Misafiri 10 ay
Başka ne için kullanıyorsunuz ki.
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burakcoskunofficial 10 ay
Başka ne için kullanıyorsunuz ki.
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K_Spartakus 10 ay
Sinema şirketlerinin yapmadığını nereden biliyorsunuz.
Facebook ve Amerika yasal olmayan bir şeye sebepsiz yere izin verecek, şaka mı bu!
İşine geldiği gibi istediğini engelleyen facebook buna göz yumacak, bizde yedik.
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sniper23 10 ay
Olaya gel. Ben bir sitenin linkini paylaştığım anda Facebook beni direk telif hakkı yağmuruna tutuyor ama millet film upload ediyor ve sıkıntı çıkmıyor...
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kymelria 10 ay
Yalan haber!
Link görmeden hayatta inanmam
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serafon 10 ay
facebook un işine geliyor niye kaldırsın
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Virinom 10 ay
Adam haklı. Şikayet gelmedikten sonra neden milletin telif hakkını kendisi korumaya uğraşsın? Kimse kimsenin malını korumaz bu devirde.
Yanıtla +8
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Kefelon 10 ay en beğenilen
Vay terbiyesizler, link varsa bizde kızalım
Yanıtla +13
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