Korsan film deposuna dönen Facebook, bu durumu görmezden geliyor

Business Insider'ın yeni bir raporuna göre Facebook korsan filmler konusunda oldukça rahat bir tavır sergiliyor. Sosyal medya platformunda on binlerce kullanıcı tarafından takip edilen korsan film sayfalarında vizyona yeni girmiş filmler bile gösteriliyor ve Facebook bu konuda bir yaptırımda bulunmuyor.

Facebook sorumluluk bizde değil

Yayınlanan rapora göre korsan film yayını yapan Facebook sayfalarının çoğu gizli bile değil. Yani arama çubuğunda "Full HD English Movie" veya "Free full movies 2018" şeklinde aramalar yapan bir kullanıcının, istediği filmi bulması gayet kolay. Üstelik bu gruplar, korsan filmlerin izleneceği web sayfalarına link vermiyor ve filmi bizzat Facebook üzerinden oynatıyor.

İnternette korsan içeriğin yayınlanması elbette yeni bir durum değil fakat Facebook gibi dev bir platformunun böylesine bir duruma kayıtsız kalıyor oluşu işin enteresan kısmı. Şirketin yaptığı açıklama ise, korsan olarak yayınlanan içeriğin telif hakkı kimdeyse bizzat onun şikayette bulunması gerektiği yönünde. Eğer böyle bir talep gelmediyse içeriğin kaldırılmasından Facebook'un sorumlu olmadığı belirtiliyor.

http://www.businessinsider.com/facebook-groups-sharing-pirated-hollywood-movies-2018-7