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Kullanıcısını yüzünden tanıyan drone: Hover Camera Passport

Zero Zero Robotics tarafından geliştirilen Hover Camera Passport, kullanıcısını yüzünden tanıyabiliyor ve kullanıcısının hareketlerine göre çeşitli işlemleri gerçekleştirebiliyor. Detaylar haberimizde
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,3b
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Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bu sene CES etkinliğinde tanıtılan Hover Camera Passport “Owner Mode” (Sahip Modu) isimli yeni bir moda kavuşuyor. Owner Mode, Hover Camera Passport’un diğer selfie droneları gibi sahibini takip edebilmesini sağlayacak ancak bu dronelardan farklı olarak bunu yapabilmek için akıllı telefona ihtiyaç duymayacak. Yeni mod ile drone’un akıllı telefon uygulamasına eklenen yüz tarama özelliği, cihazın sahibini tanımasını ve sürekli olarak onu takip edebilmesini sağlıyor.

Owner Mode sayesinde drone, kullanıcısının jestleriyle komutlar da alabiliyor. Örneğin barış işareti ile fotoğraf çekiyor ve OK işareti ile kullanıcısını takip etmeyi bırakarak olduğu yerde duruyor. Ayrıca drone, daha az yer kaplaması ve kolay taşınabilmesi amacıyla katlanabiliyor.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra drone artık Apple’ın iMovie ve Final Cut Pro X programlarıyla da sorunsuz olarak çalışabiliyor. Bu programları kullanmak istemediğiniz durumlarda, makine öğrenme teknolojisini kullanarak çektiği resimler arasından en iyilerini seçen Hover Camera mobil uygulamasını da tercih edebilirsiniz.

Bazı ülkelerde indirimli olarak satılan drone’un fiyatı 600 dolar.


https://www.engadget.com/2017/04/12/hover-camera-passport-owner-mode-apple/ Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl en beğenilen
Of ne et pişirilir bunun üzerinde
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gxhero 2 yıl
Şuana kadar gördüğüm en mantıklı dron tasarımı ama 600 döler hemde indirimli fiyatı öhh
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arel.gr 2 yıl gxhero
gxhero
Şuana kadar gördüğüm en mantıklı dron tasarımı ama 600 döler hemde indirimli fiyatı öhh

youtube.com/...
600$öller az bile, bu sonuc olusana dek ne harcama yapildi acaba, islevsellige dur da bak !
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kadirirdem 2 yıl
aslında güvenlik açısından iyi yabancı ellere çalışmaz :)
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axaxa 2 yıl en beğenilen
Of ne et pişirilir bunun üzerinde
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