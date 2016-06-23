Kurucu Peter Chou, HTC’den ayrılıyor

HTC’nin kurucu ortağı olan ve bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan eski patronu Peter Chou, firmadan ayrılma kararı aldı. Son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, koltuğunu diğer kurucu ortak Cher Wang’a bırakan Chou, şimdi tamamen ipleri koparıyor.

İlk Yıllar

HTC, orijinalinde diğer firmalar için üretim yapan bir şirketti. Sony Xperia X1, Nexus One gibi modellerin arka planında yer alan HTC, ilk kez 2008 yılında ticari olarak sahneye çıktı. HTC Touch Diamond ve HTC Touch Pro adında döneminin önemli özelliklerine sahip iki Windows Mobile cihazı geliştiren firma, sonrasında ise HTC HD2 adındaki efsane telefonunu piyasaya sürdü.

Windows tarafındaki etkinliğini azaltan HTC, yine 2008 yılında geleceğin bir numarası Android ekosistemine giriş yaptı. İlk Android akıllı telefonu G1’i T-Mobile operatörü için üreten firma, daha sonra Dream, Desire gibi beğenilen telefonlara imza attı.

Altın Yıllar

Peter Chou ve Cher Wang, firmanın kuruluşundan bu yana görev yapıyordu. Uzun süre Peter Chou firmanın CEO pozisyonunda, Cher Wang da yönetim kurulu başkanı pozisyonunda görev yaptı. İkilinin yönetimi altında firma altın günlerini yaşadı.

HTC EVO 4G, HTC Butterfly, HTC Thunderbolt gibi çok satan telefonlar piyasaya süren HTC, ayrıca Windows Phone tarafında da boy göstermeyi ihmal etmedi. Bu esnada Beats Audio ile stratejik bir ortaklık kurarak, telefonlarına artı değer kazandırmaya başladı. ABD pazarında birinci sıraya yükselen firma, global pazarda da ilk 5 arasına girmeyi başardı. 2011 yılında firmanın hisseleri 40$ civarına kadar yükselmişti.

Çöküş

HTC One X ile yeni bir döneme başlayan firma, bununla birlikte birden fazla amiral gemi modeli stratejisi ve Tegra 3 dezavantajı nedeniyle 2012 yılında sarsılmaya başladı. O dönem Samsung’un göz kamaştırıcı yükselişi, HTC’yi biraz geri plana itti.

2012 yılından sonra HTC hızlı bir düşüş sürecine girdi. Nokia gibi bir devin pazardan silinmesini iyi değerlendiremeyen HTC, One M gibi Premium seviyede telefonlar üretmesine karşın tüketici tarafında beklenen ilgiyi göremedi. Giyilebilir cihaz ve kamera sektörüne de el atan firma, buradan da hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Kötü gidişat nedeniyle Peter Chou, CEO koltuğunu bırakmak zorunda kaldı ve yerine Cher Wang geçti. Bu dönemde Chou’nun önemli bir hamlesi oldu ve HTC Vive sanal gerçeklik kaskını geliştirdi. Yeni büyüyen sanal gerçeklik sektörüne köklü bir adım atan HTC, büyük başarılara imza atacağının da işaretlerini verdi. HTC Vive, Chou’nun en büyük icraatlarından birisi olarak gösteriliyor.

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Peter Chou’nun asıl firmaya bağlı yeni bir sanal gerçeklik şirketi kuracağı ve başına geçeceği dile getiriliyordu. Göründüğü kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Bir süredir HTC Future Development Lab adındaki proje bölümüne danışman olarak bulunuyordu. Ayrıca Digital Domain adında Iron Man gibi yapımlara özel efekt geliştiren bir firmanın da patronluğunu yapıyordu. Chou ayrılırken, firmanın hisseleri 3$ seviyesindeydi.