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LG, 2019'da Android Pie güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu

LG, bu yıl Android Pie güncellemesi alacak cihazlarını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre LG G7 ThinQ güncelleme alacak ilk cihaz olacak ve yılın ilk çeyreğinde güncelleme almış olacak.
4 ay
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12
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Lider akıllı telefon üreticilerinden biri olan LG, ne yazık ki konu cihazlarına sistem güncellemelerini zamanında ulaştırmak olduğunda sınıfta kalıyor. Şirketin bu yıl piyasaya sürmüş olduğu hiçbir amiral gemisi cihazı Android Pie güncellemesi alamadı ve bahsi geçen cihazların kullanıcıları güncelleme için bir miktar daha beklemek zorunda kalacak.
Şirket, 2019 yılında cihazlarının Android Pie güncellemeleri konusunda izleyeceği yol haritasını yayınladı. Yayınlanan listeye göre 2019 yılında Android Pie güncellemesine kavuşacak olan ilk LG cihazı, LG G7 ThinQ olacak. G7 ThinQ, 2019'un ilk çeyreğinde güncellemeye kavuşmuş olacak.

LG V40 ThinQ'nun da bu yıl içerisinde Android Pie güncellemesi alacağından emin olsak da şirket güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda ne yazık ki kesin bir bilgi vermedi. Tahminlerden yola çıkarak konuşacak olursak cihaz, yılın 2.çeyreğinde o da güncellemeye kavuşmuş olacak. Ayrıca şirketin açıklamalarına göre yakın gelecekte V40 ThinQ ve G6'daki bir takım sorunlar giderilecek ve performans güncellemesi alacaklar.
Ayrıca şirket, LG V30 ve LG G7 ThinQ'nun bu ay güvenlik yamalarıyla birlikte bir takım performans güncellemeleri alacaklarını duyurdu.
https://www.gizmochina.com/2018/12/31/lg-announces-android-pie-update-roadmap-g7-thinq-gets-it-first/ Yorum Yaz
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SkyTech74 4 ay en beğenilen
LG G4'e Android 6 ile bırakan bir firma. Almayabilir..
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DH Misafiri 1 ay
GP pie geldimi onumu yükledin kardeşim
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DH Misafiri 4 ay
Bende lg g6 h870 kullanıcısıyım 4 ay önce manuel güncelledim. Birkaç gün önce de yeni güncelleme geldi.
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DH Misafiri 4 ay
Lg g6 kullanıyorum hala android 7 deyim
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grafman09 4 ay
Avrupaya dağıtılan güncellemeler, Türkiye ye gelmedi henüz.. K10 2017 modeli gibi.. Bizde bekliyoruz.
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Creative BLack 2 ay grafman09
K10 güncelleme gelmiş sanırım sen güncelledin mi
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sorceress 4 ay
2 sene oldu v20 alalı. Hala Android 7.0. Bize daha 8.0 gelmedi :D
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McLaren64 4 ay
LG'nin neresi lider akıllı telefon üreticisi sayın admin?Adamlar 2013 ve 2014'te iyi iş çıkarmıştı ama bugün o köprünün altından çok sular aktı.
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napolyon94 4 ay
V30 yoksa 9.0 almayacak mi?
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SkyTech74 4 ay
LG G4'e Android 6 ile bırakan bir firma. Almayabilir..
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lg, android güncellemeleri ve
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