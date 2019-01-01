LG, 2019'da Android Pie güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu

Lider akıllı telefon üreticilerinden biri olan LG, ne yazık ki konu cihazlarına sistem güncellemelerini zamanında ulaştırmak olduğunda sınıfta kalıyor. Şirketin bu yıl piyasaya sürmüş olduğu hiçbir amiral gemisi cihazı Android Pie güncellemesi alamadı ve bahsi geçen cihazların kullanıcıları güncelleme için bir miktar daha beklemek zorunda kalacak.

LG V40 ThinQ'nun da bu yıl içerisinde Android Pie güncellemesi alacağından emin olsak da şirket güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda ne yazık ki kesin bir bilgi vermedi. Tahminlerden yola çıkarak konuşacak olursak cihaz, yılın 2.çeyreğinde o da güncellemeye kavuşmuş olacak. Ayrıca şirketin açıklamalarına göre yakın gelecekte V40 ThinQ ve G6'daki bir takım sorunlar giderilecek ve performans güncellemesi alacaklar.

https://www.gizmochina.com/2018/12/31/lg-announces-android-pie-update-roadmap-g7-thinq-gets-it-first/

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Şirket, 2019 yılında cihazlarınıngüncellemeleri konusunda izleyeceği yol haritasını yayınladı. Yayınlanan listeye göre 2019 yılında Android Pie güncellemesine kavuşacak olan ilkcihazı,olacak.'un ilk çeyreğinde güncellemeye kavuşmuş olacak.Ayrıca şirket,ve'nun bu ay güvenlik yamalarıyla birlikte bir takım performans güncellemeleri alacaklarını duyurdu.