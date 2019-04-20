LG, 3 ön kameralı bir akıllı telefon modelinin patentini aldı

Güney Koreli mobil teknoloji üreticisi LG, üçlü arka ve ön kamera kurulumlarına sahip olan yeni bir akıllı telefon patenti aldı. WIPO'ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tescil ettirilmiş olan patent, cihazın tasarım dilini ortaya koyan kabataslak çizimlerini de içeriyor.

Patentte yer alan çizimler, çentikli bir ekranla gelen cihazın, üç adet ön kamera sensörüne sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kamera sensörlerinin işlevleri açıkça tanımlanmamış ancak birinin ana kamera sensörü, diğerlerinin ise ultra geniş açılı sensör ve ToF sensörü olacağı tahmin ediliyor.



Cihazın tasarımı göz önüne alındığında, birkaç ay önce MWC'de piyasaya sürülen LG V50'nin halefi olabileceği ihtimali oldukça mantıklı geliyor. Zira cihaz, arkada yatay olarak sıralanmış üçlü kamera kurulumu ile LG V50'ye bir hayli benziyor.

https://www.gsmarena.com/lg_files_patent_for_smartphone_with_three_selfie_cameras-news-36668.php

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Üçlü ön kamera kurulumunun yanı sıra cihaza dair önemli bir detay kulaklık jakı bulunmaması. Bu, şirketin bundan sonraki amiral gemilerinde kulaklık jakına yer vermeyeceği anlamına geliyor olabilir. Bunun dışında cihazın sol tarafında ses kontrol tuşları vetuşu, sağ tarafında ise açma / kapatma tuşu vegirişi bulunuyor.