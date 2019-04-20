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LG, 3 ön kameralı bir akıllı telefon modelinin patentini aldı

LG, üç adet ön kamera sensörüne sahip olan yeni bir akıllı telefon patenti aldı. Patentte yer alan çizimler, cihazın tasarımını büyük ölçüde ortaya koyuyor. Detaylar haberimizde.
1 ay
3,5b
1
7
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli mobil teknoloji üreticisi LG, üçlü arka ve ön kamera kurulumlarına sahip olan yeni bir akıllı telefon patenti aldı. WIPO'ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tescil ettirilmiş olan patent, cihazın tasarım dilini ortaya koyan kabataslak çizimlerini de içeriyor.
Patentte yer alan çizimler, çentikli bir ekranla gelen cihazın, üç adet ön kamera sensörüne sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kamera sensörlerinin işlevleri açıkça tanımlanmamış ancak birinin ana kamera sensörü, diğerlerinin ise ultra geniş açılı sensör ve ToF sensörü olacağı tahmin ediliyor.
Cihazın tasarımı göz önüne alındığında, birkaç ay önce MWC'de piyasaya sürülen LG V50'nin halefi olabileceği ihtimali oldukça mantıklı geliyor. Zira cihaz, arkada yatay olarak sıralanmış üçlü kamera kurulumu ile LG V50'ye bir hayli benziyor. 
Üçlü ön kamera kurulumunun yanı sıra cihaza dair önemli bir detay kulaklık jakı bulunmaması. Bu, şirketin bundan sonraki amiral gemilerinde kulaklık jakına yer vermeyeceği anlamına geliyor olabilir. Bunun dışında cihazın sol tarafında ses kontrol tuşları ve Google Asistan tuşu, sağ tarafında ise açma / kapatma tuşu ve SIM / microSD girişi bulunuyor.
https://www.gsmarena.com/lg_files_patent_for_smartphone_with_three_selfie_cameras-news-36668.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 4 hf.
Ne yani şimdi başka bir üretici 3 ön kameralı telefon yapamayacak mı? Yada yapmak isterse lisans ücreti mi ödeyecek? Keşke o resimleri önce ben çizseydim hatta dur ben 4 kamerası olan bir telefon çizimi yapıp patentini alayım sonra trend 4 kameralara gelince gelsin paracıklar yaparım...
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renega 4 hf.
3 az. 7 olmalı ana ön kamera, makro kamera, tof sensörü kamera, geniş açı kamera, telefoto kamera, monocrom kamera ve bokeh kamerası
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Okan Akgönül 4 hf. yeni yorumcu
Ne kadar boş yorumlar atıyosunuz :D En son kim bilir ne zaman lg cihaz kulandınız. Boş adamlar sizi
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renega 4 hf. Okan Akgönül
1) ben lg kullanıcısıyım
2) laf atmak için lg kullanmaya gerek yok her pisliği ortada
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java 4 hf.
3 az gelir, ön arka komple kamerayla kaplasınlar da bitsin bu ileri sayım...
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buraxus 4 hf.
3 anakartlı yapsaymış keşke, 1i yanınca diğerine geçerdik..!!!
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10ff 1 ay
Kronik sorunu belli olmuş mu?
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