LG Display işe koyuluyor: iPhone'lar için 400.000 OLED panel üretecek

Birkaç ay önce LG ve Apple arasında bir anlaşma imzalandığına yönelik haberler çıkmıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında Güney Koreli şirketin Apple'a OLED panel tedarik edeceği bildirilmişti. Görünüşe bakılırsa LG Display, Apple'ın ekran tedarikçisi olarak Samsung'un yanındaki yerini almayı başardı. Şirketin OLED ekran seri üretimine başladığı belirtiliyor.

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Bununla birlikte, LG ve Apple arasındaki anlaşmanın şartları açıklanmamış olmasına rağmen, bu ay 400.000 OLED ekran üretileceği ve yıl sonuna kadar Apple'a teslim edileceği söyleniyor.

36 milyon dolarlık sipariş

Samsung, Apple'ın en büyük ekran tedarikçisi olduğu için sipariş rakamları nispeten küçük görünebilir. Ancak kaynaklar her OLED ekranın yaklaşık 90 dolar gibi bir maliyeti olduğunu iddia ediyor. Yani ortada hiç de hafife alınmayacak 36 milyon dolar tutarında bir anlaşma var.

Bu küçük bir başlangıç olabilir ancak LG'ye Samsung karşısındaki konumunu iyileştirme ve Apple'ın gelecekteki önemli tedarikçilerinden biri olma fırsatı sunabilir.

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