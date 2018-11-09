LG Display işe koyuluyor: iPhone'lar için 400.000 OLED panel üretecek

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Birkaç ay önce LG ve Apple arasında bir anlaşma imzalandığına yönelik haberler çıkmıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında Güney Koreli şirketin Apple'a OLED panel tedarik edeceği bildirilmişti. Görünüşe bakılırsa LG Display, Apple'ın ekran tedarikçisi olarak Samsung'un yanındaki yerini almayı başardı. Şirketin OLED ekran seri üretimine başladığı belirtiliyor.Ayrıca Bkz. "Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti LiveWire ile tanışın"
Bununla birlikte, LG ve Apple arasındaki anlaşmanın şartları açıklanmamış olmasına rağmen, bu ay 400.000 OLED ekran üretileceği ve yıl sonuna kadar Apple'a teslim edileceği söyleniyor.
36 milyon dolarlık sipariş
Samsung, Apple'ın en büyük ekran tedarikçisi olduğu için sipariş rakamları nispeten küçük görünebilir. Ancak kaynaklar her OLED ekranın yaklaşık 90 dolar gibi bir maliyeti olduğunu iddia ediyor. Yani ortada hiç de hafife alınmayacak 36 milyon dolar tutarında bir anlaşma var.
Bu küçük bir başlangıç olabilir ancak LG'ye Samsung karşısındaki konumunu iyileştirme ve Apple'ın gelecekteki önemli tedarikçilerinden biri olma fırsatı sunabilir.
https://pocketnow.com/apple-lg-display Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haber de tek bir oled ekran maliyeti için 90 dolardan bahsedilmiş ama,
Samsung kaç paraya üretiyor ki veya Apple maliyet hesabımı yapıyor,yoksa XR modelinin üretim adedini bile düşürdüğü halde,Samsung siparişlere yetişemediği için mi,Apple LG gibi ürettiği ekranlardan sabıkalı bir firmaya neden sipariş veriyor.
Akıl sır erdirmek güç.
Eminim LG nin ürettiği oled ekranlı iphone lar , Türkiye gibi iphone fiyatları tavan yapmış ülkelere gönderilir.Apple da LG oled ekranlı iphone ları indirimli indirimli satar artık.
İphone 4 de,5 de ki gibi ,yok sarı ekran,beyaz ekran vb millet ekran derdine düşüp eski konular da tekrar açılır.
Boş verr ,Apple ,İphone olsun da çamurdan olsun.
olmaz ya,
Herhangi bir sebep den İphone alanların %50 si değişim yapsa bile Apple a koymaz.
Nasıl olsa bir iphone alandan,alanlardan en az 2 iphone parasını peşinen alıyor Apple.
Saadet zinciri gibi firma.
Komik olansa ,en ufak eleştiriyi dahi kaldıramayıp,iphone kullanma ayrıcalığın dan gelen hakla,özgüvenle, babasının malı gibi savunanların çoğunun da ,sidik zoruyla iphone alan kesim olması.
Bu forumda öyleleri var ki, kendini satsa alamayacağı XS Max ın olduğu ortam da,
Adam ömrü hayatında ,ala ala iphone 5 i ya da i6 yı alıp kullanmaya başlayıp,Apple cı kesiliyor başımıza.
forum.donanimhaber.com/...
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