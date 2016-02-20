LG G5 bu kez tüm ayrıntılarıyla sızdırıldı

LG'nin yeni amiral gemisi modeli G5'i tanıtmasına sayılı saatler kaldı. Son anda gelen iki sızıntı ise cihazın tanıtılmadan önce tam anlamıyla ortaya çıkmasına sebep oldu. Sızıntıların ilki cihazın genel tasarımını ortaya koyarken, ikincisi ise çıkarılabilir batarya yapısına ışık tutuyor.
İlk olarak tasarımla başlayacak olursak genel anlamda G serisine özgü tasarım korunmaya çalışılmış. Köşeler bir miktar daha yuvarlatılırken arka kısımdaki kamera ve parmak izi okuyucu sensörün yaptığı çıkıntılar dikkat çekiyor. Kamera kısmına baktığımızda lazer otofokus için ikinci bir lensin kullanıldığını görüyoruz, bunun yanında çift ton LED flaş da unutulmamış.
Aşağıdaki bölmenin ayrılma sebebi ise LG'nin çıkarılabilir batarya geleneğini devam ettirmek istemesi. Tasarım sınırlarını zorlayan şirket ilginç bir çözüm bularak aşağıdaki parçayı ayrılabilir şekilde tasarlamış. Bazı tasarımlarıyla Android üreticilerine ilham kaynağı olan LG bakalım çıkarılabilir batarya yapısıyla yeni bir trend yaratabilecek mi?
LG G5 21 Şubat'ta düzenlenecek etkinlik ile birlikte resmiyete kavuşacak.
http://www.gsmarena.com/lg_g5_gets_the_full_leaked_image_treatment_front_and_back_exposed-news-16737.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
G2 ve g3 teki tasarim cizgisini neden Bozduki cozemedim. Bu iki cihaz gayet guzeldi tasarim olarak.