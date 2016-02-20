Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G5 bu kez tüm ayrıntılarıyla sızdırıldı

LG'nin yeni amiral gemisi G5 bu kez iki farklı kaynaktan sızıntı kurbanı oldu. Sızıntı kaynakları cihazın görünümü ve çıkarılabilir batarya yapısını tüm ayrıntılarıyla paylaştı.
3 yıl
12,9b
1
171
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin yeni amiral gemisi modeli G5'i tanıtmasına sayılı saatler kaldı. Son anda gelen iki sızıntı ise cihazın tanıtılmadan önce tam anlamıyla ortaya çıkmasına sebep oldu. Sızıntıların ilki cihazın genel tasarımını ortaya koyarken, ikincisi ise çıkarılabilir batarya yapısına ışık tutuyor.

İlk olarak tasarımla başlayacak olursak genel anlamda G serisine özgü tasarım korunmaya çalışılmış. Köşeler bir miktar daha yuvarlatılırken arka kısımdaki kamera ve parmak izi okuyucu sensörün yaptığı çıkıntılar dikkat çekiyor. Kamera kısmına baktığımızda lazer otofokus için ikinci bir lensin kullanıldığını görüyoruz, bunun yanında çift ton LED flaş da unutulmamış. 

G serisinde ses tuşlarını genelde arka kısımda görmeye alışmıştık ancak kameranın altında parmak izi okuyucuya yer veren üretici ses tuşlarını da sol kısma taşımış gibi görünüyor. Bu tasarımı ilginç yapan bi başka detay ise ekranın hemen alt kısmından itibaren aşağıda ayrılabilir bir parça bulunması. Tasarıma dikkatli bakınca ayrılacak kısmın çizgileri de net bir şekilde görülüyor.

Aşağıdaki bölmenin ayrılma sebebi ise LG'nin çıkarılabilir batarya geleneğini devam ettirmek istemesi. Tasarım sınırlarını zorlayan şirket ilginç bir çözüm bularak aşağıdaki parçayı ayrılabilir şekilde tasarlamış. Bazı tasarımlarıyla Android üreticilerine ilham kaynağı olan LG bakalım çıkarılabilir batarya yapısıyla yeni bir trend yaratabilecek mi?
LG G5 21 Şubat'ta düzenlenecek etkinlik ile birlikte resmiyete kavuşacak.

http://www.gsmarena.com/lg_g5_gets_the_full_leaked_image_treatment_front_and_back_exposed-news-16737.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
strathmorea 3 yıl en beğenilen
Bu tasarıma güzel diyenler uzakta ölebilir mi lütfen.
1 Yanıt Yanıtla +65
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paldov 3 yıl
Tasarimin cok itici gelmesi bana mi ozel sadece ?

G2 ve g3 teki tasarim cizgisini neden Bozduki cozemedim. Bu iki cihaz gayet guzeldi tasarim olarak.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freudunpiposu 3 yıl
LG herhalde Samsung'tan kovulan tasarımcıları toplamış.
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Bay Small 3 yıl
Donanım mis gibi tasarım b*k gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alikemalmetin 3 yıl
yunus626emre
Tasarım = Çöp

eminmisin son zamanların en iyi tasarımları ve akıllıca düşünülüş aksesuarları geliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitaalamode 3 yıl
Genel görüntünün çok kötü olduğunu ispatlamak ÇOK KOLAY. Alın bu telefonu başlayın sosyal teste. Geçin telefondan anlamayan ya da anlayan insanların karşısına ve
Masaya;
G5 ve G4 koyun (deri kapaklı) = gözler g4
G5 ve samsung edge koyun = gözler edge

Ben bir g4 kullanıcısı olarak üzüldüm G5'in kötü tasarımlı olmasına. LG g serisi gerçekten güzel başarılar yakaladı yükseldi ama g5 [>:]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Arka tasarim cok kotu olmuş, G4 alicaz anlaşılan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Samsung ile ortak çalışıyorlar galiba.S7 ile aynı tasarımla çıkıyorlar.Artık millet doydu be telefona da doydu teknolojiye de doydu.Zaten bu tasarımla fazla satmazlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Çok yazık kamerasıyla ekranıyla işlemcisiyle süper bir telefon ama görüntü buysa eğer gerçekten vasat çirkin bir telefon olmuş:(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
anasını satayım adamlar daha ne yapsın ? batarya çıkmıyor dediniz çıkardılar kamera dediniz yaptılar ekran dediniz adamlar 2k yı soktu ekrana arttırılmalı hafıza dediniz onu da yaptı parmak izi dediniz o da var sonra metal değil bu kasa dediniz o da oldu .. lan adamlar daha ne yapsın .. hem uygun fiyata veriyor türkiyede telefonlarını hem de çok kötü değil. s820 4gb ram arttırılabilir hafıza parmak izi okuyucu çıkarılabilir batarya metal kasa en seri ve kaliteli kameralardan birini çıkarmış üstüne eleştirilen kasa tasarımına son verip daha iyi metal bir kasa yapmış. ekran kasa oranı da iyi görünüyor.. soruyorum size daha ne yapsın ufacık 4 köşeli aletten daha ne bekliyorsun .. ? içinden insan çıkıp size çiğ köfte mi yoğursun anasını satayım!! gelmişler çöpçüler buraya yok efendim o böyle su böyle almayın olum siz niye alıyorsunuz. yıllardır sitedeyim okurum bakarım da son zamanlarda çok arttı bu olaylar siz kimsiniz de her şeyi eleştirebiliyorsunuz anlam veremiyorum. hiç lg kullanmadım evet sıkıntıları var biliyorum ama bence piyasada olması ve piyasanın tekel haline gelmemesi için umarım tutulur..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
katrancalı 3 yıl DH Misafiri
eleştiriye bir lafım yok ta, inanılmaz mantıksız, düşüncesiz, budalalıkta zirve yapan ifadeler yazıyorlar onlara kızıyorum...

ben G2 alırken "ama abi sdkart yuvası yok", "ama pili çıkmıyor", "leğen plastiği" bık bık diyorlardı, şimdi hepsini koymuşlar, demek ki kullanıcılardan gelen geri bildirimi dikkate almışlar, millet hala yine bık bık edip duruyor...

hiçkimse LG almaya mecbur değil, G5'in ilk sızıntılarında ekran 5,6" deniliyordu, o büyüklükte telefonu kullanmayı istemiyorum, o yüzden "galiba yine samsung'a htc'nin modellerine bakmam gerekecek" diye düşünmüştüm... ben ki telefonumdan çok memnun bir G2 kullanıcısı olarak istemediğim özellikleri ve fonksiyonları olan başka bir LG modeli almam... madem çöp diyorsunuz, ekranı küçüldü diyorsunuz gidin başka marka ve modellere bakın...

yok, illa bu başlıkta bık bık saydıracaklar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seylem 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

anasını satayım adamlar daha ne yapsın ? batarya çıkmıyor dediniz çıkardılar kamera dediniz yaptılar ekran dediniz adamlar 2k yı soktu ekrana arttırılmalı hafıza dediniz onu da yaptı parmak izi dediniz o da var sonra metal değil bu kasa dediniz o da oldu .. lan adamlar daha ne yapsın .. hem uygun fiyata veriyor türkiyede telefonlarını hem de çok kötü değil. s820 4gb ram arttırılabilir hafıza parmak izi okuyucu çıkarılabilir batarya metal kasa en seri ve kaliteli kameralardan birini çıkarmış üstüne eleştirilen kasa tasarımına son verip daha iyi metal bir kasa yapmış. ekran kasa oranı da iyi görünüyor.. soruyorum size daha ne yapsın ufacık 4 köşeli aletten daha ne bekliyorsun .. ? içinden insan çıkıp size çiğ köfte mi yoğursun anasını satayım!! gelmişler çöpçüler buraya yok efendim o böyle su böyle almayın olum siz niye alıyorsunuz. yıllardır sitedeyim okurum bakarım da son zamanlarda çok arttı bu olaylar siz kimsiniz de her şeyi eleştirebiliyorsunuz anlam veremiyorum. hiç lg kullanmadım evet sıkıntıları var biliyorum ama bence piyasada olması ve piyasanın tekel haline gelmemesi için umarım tutulur..

Sen kimsinde insanların telefonu eleştirmesine "siz kimsiniz" diyorsun? Sanamı soracagız?Babanın şirketimi lg?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus626emre 3 yıl
Tasarım = Çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
möhendis kafası 3 yıl
Bence gerçekten müthiş bir telefon olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4007 3 yıl
2700₺ çıkış fiyatı var bence fiyasko..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemecem21 3 yıl
Arka kamera gözüme garip gelse de bence hoş bir telefon olmujş. Bataryanın alt kısım sökülerek çıkarılması da hoş bir ayrıntı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Renault Sport 3 yıl
Pilin küçülmesi dışında gerisi güzel bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12868 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg g5 ve
4 etiket daha Popüler Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni ZUK modeli Mart ayında tanıtılacak 3 yıl BlackBerry'nin ikinci Android telefonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir 3 yıl HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında 3 yıl Samsung Pay ilk altı ayda 5 Milyon kullanıcıya ulaştı 3 yıl Dopamin salınımını artıracak "mutlu eden" kulaklıklar geliyor 3 yıl iPhone Plus modellerine IP68 takviyesi 3 yıl HTC One M10, siyah renk seçeneği ile görüntülendi 3 yıl Alcatel akıllı telefonları hem iddialı, hem gözlük hediyeli 3 yıl Microsoft Garage ekibinden, Windows'a not alma uygulaması 3 yıl Alcatel, Windows 10 işletim sistemli tablet bilgisayarını duyurdu 3 yıl Astronot alımlarına rekor başvuru 3 yıl ASUS ROG G20 oyuncu kasası inceleme videosu 3 yıl Yeni Samsung SUHD Kavisli TV ailesi hakkında detaylar 3 yıl Ada Lovelace: Zamanının ötesinde bir deha 3 yıl 10nm Intel işlemciler gelecek yılın ikinci yarısında geliyor 3 yıl İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası 3 yıl Asus, bu yıl akıllı telefon satış hedefini düşürdü 3 yıl İşte HP'nin Windows 10 akıllı telefonu 3 yıl HTC A16 sızdırıldı 3 yıl Uzay Turizmi şirketi Virgin Galactic yeni uçağı SpaceShip Two'yu duyurdu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G5 bu kez tüm ayrıntılarıyla sızdırıldı Sonraki Xiaomi Mi 5 yeniden kamera karşısında 3 yıl Archos'tan orta seviyede iddialı iki yeni akıllı telefon 3 yıl MEEM ile şarj ederken aynı zamanda mobil cihazınızı yedekleyin 3 yıl Giyilebilir cihazlar için eSIM standardı duyuruldu 3 yıl ARM'dan 5G uyumlu Cortex-R8 gerçek zamanlı işlemci çekirdeği 3 yıl 2si1 "Korkusuz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Robot astronotlar geliyor 3 yıl Reklam engelleme yazılımlarında operatörler dümene mi geçiyor? 3 yıl Samsung Galaxy S7 lansmanı 360 derece canlı yayınla izlenebilecek 3 yıl Kim Kardashian'ın mobil oyununu 42 milyon kişi indirdi 3 yıl Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile fiber internet, kotalar ve 4,5G hakkında konuştuk 3 yıl Yürüyerek akıllı telefon şarj etmede yeni ve daha iyi bir yöntem 3 yıl LG G5 yüksek kaliteli Bang & Olufsen ses teknolojisi ile gelecek 3 yıl Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde çok büyük bir şey açıklayacak 3 yıl Facebook'un canlı yayın hizmeti dünya genelinde yayılmaya başladı 3 yıl Facebook ve Twitter, FBI'ya karşı Apple'ın arkasında duruyor 3 yıl Nvidia, geçen yılın son çeyreğini rekor gelirle kapattı 3 yıl Dünyanın en güçlü Ubuntu telefonu geliyor 3 yıl Bu üçlü Tesla’yı yerinden edebilir 3 yıl Apple, Hata 53'te geri adım atıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim