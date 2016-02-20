LG G5 bu kez tüm ayrıntılarıyla sızdırıldı

LG'nin yeni amiral gemisi modeli G5'i tanıtmasına sayılı saatler kaldı. Son anda gelen iki sızıntı ise cihazın tanıtılmadan önce tam anlamıyla ortaya çıkmasına sebep oldu. Sızıntıların ilki cihazın genel tasarımını ortaya koyarken, ikincisi ise çıkarılabilir batarya yapısına ışık tutuyor.





Aşağıdaki bölmenin ayrılma sebebi ise LG'nin çıkarılabilir batarya geleneğini devam ettirmek istemesi. Tasarım sınırlarını zorlayan şirket ilginç bir çözüm bularak aşağıdaki parçayı ayrılabilir şekilde tasarlamış. Bazı tasarımlarıyla Android üreticilerine ilham kaynağı olan LG bakalım çıkarılabilir batarya yapısıyla yeni bir trend yaratabilecek mi?

LG G5 21 Şubat'ta düzenlenecek etkinlik ile birlikte resmiyete kavuşacak.

http://www.gsmarena.com/lg_g5_gets_the_full_leaked_image_treatment_front_and_back_exposed-news-16737.php

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İlk olarak tasarımla başlayacak olursak genel anlamda G serisine özgü tasarım korunmaya çalışılmış. Köşeler bir miktar daha yuvarlatılırken arka kısımdaki kamera ve parmak izi okuyucu sensörün yaptığı çıkıntılar dikkat çekiyor. Kamera kısmına baktığımızda lazer otofokus için ikinci bir lensin kullanıldığını görüyoruz, bunun yanında çift ton LED flaş da unutulmamış.G serisinde ses tuşlarını genelde arka kısımda görmeye alışmıştık ancak kameranın altında parmak izi okuyucuya yer veren üretici ses tuşlarını da sol kısma taşımış gibi görünüyor. Bu tasarımı ilginç yapan bi başka detay ise ekranın hemen alt kısmından itibaren aşağıda ayrılabilir bir parça bulunması. Tasarıma dikkatli bakınca ayrılacak kısmın çizgileri de net bir şekilde görülüyor.