Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G5'den kılıf sızıntıları devam ediyor

Bu yıl amiral gemi akıllı telefon lansmanını oldukça erken bir tarihe alan LG, rakiplerinden geri kalmak istemiyor. Firma, LG G5 modelinde oldukça önemli değişiklikler yapacak.
3 yıl
4,2b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG'nin 21 Şubat 2016 tarihinde lanse edeceği yeni amiral gemi modeli G5, bir süredir sızıntılarda boy gösteriyor. Henüz cihazın çalışır halde bir görsel sızıntısını göremedik ancak kılıf üreticilerinden sızdırılan görseller, önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkarıyor. 

Daha önceki sızıntılardan da görüleceği üzere yeni amiral gemi modelinde 3 büyük değişiklik var. İlk olarak geleneksel arka kontrol tuşları artık yan tarafa kayıyor. LG'nin uzun süre koruduğu ve kolaylık sunduğunu iddia ettiği arka kontrol tuşları, anlaşılan bu yıl ki akıllı telefon modellerinde yer almayacak. 

İkinci değişiklik arka kısma bir parmak izi okuyucusunun eklenmesi. LG G4 modelinde yer almayan parmak izi okuyucusu, LG V10 modelinde kendisine yer bulmuştu ve bu yıl ki amiral gemi modellerinde de kullanılmaya devam edecek. Parmak izi okuyucusu, eskiden ses kontrol tuşlarının olduğu kısma yerleşmiş. 


Son değişiklik ise çift sensör yerleşimi. 16MP ve 8MP çözünürlüğünde iki sensör barındıran arka kamera; böylece serbest odak, karanlık ortamlarda daha iyi performans ve genel anlamda daha kaliteli görüntü çekimi gibi avantajlarla gelecek. Ayrıca lazer tabanlı otomatik odaklama özelliği ile desteklenecek. Bunun haricinde ön panelde kayda değer bir değişiklik görünmüyor. 

İddialara göre LG G5 modelinde; 5.4-5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, USB Type-C bağlantısı, parmak izi okuyucu, daha uzun ancak daha dar bir yapı, ön kısımda ikinci bir ekran, alt kısımdan çıkarılabilir batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/A-G5-Spigen-case-render-zooms-in-on-the-rear-of-LGs-next-big-thing_id78099 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ulas.kndl 3 yıl
Kılıf telefonu öldürmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
szr1907 3 yıl
Arka tarafı n en beğendim farklı olmuş. Bana göre bir çekiciliği var. En önemli detay pil ne olacak. Yine 3000 mah olursa kaybeder lg. Full hd 4000 mah olsa tadından yenmez ama 2k kesin gibi. Bekliyoruz bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
arkadan bence çirkin olmuş,ön iyi g2 gibi duruyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casper1981 3 yıl
Parmak izi yeri kullanısiz eskiden ses ve güç butonları yeri oradaydı oda kullanışlı değildi şuan G4 kullanıyorum bakalım yeni amiral gemileriden önceliğim z6 ve m10 bakalım hepsi tanitilsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 3 yıl
Tasarımı oldukça kötü bir telefon olacak gibime geliyor, bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrSAVIOR 3 yıl
harbıden 5 inç ve yukarsını nasıl kullanıyorsunuz max 4.7 ideal anlamıyorum :S
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl MrSAVIOR
MrSAVIOR
harbıden 5 inç ve yukarsını nasıl kullanıyorsunuz max 4.7 ideal anlamıyorum :S

iphone 6 4.7 ama fiziksel boyutu 5.5 olan g4 ile aynı.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Bence parmak izi okuyucusunu sony gibi güç açma kapatma tuşuna sığdırsaymış daha güzel olurdu...Bu yıl Donanım standart olacak benim beklentim bataryadan yana. Umarım yüksek bir batarya koyarlar da bizi prizlerden kurtarırlar..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brnk 3 yıl wolf silver
wolf silver
Bence parmak izi okuyucusunu sony gibi güç açma kapatma tuşuna sığdırsaymış daha güzel olurdu...Bu yıl Donanım standart olacak benim beklentim bataryadan yana. Umarım yüksek bir batarya koyarlar da bizi prizlerden kurtarırlar..

Arkada olması daha iyi sağ ol işaret parmaklarını tanıtırsın direkt telefonu tuttuğun yere apple Samsung gibi daha iyi olur aslında ama böylede iyi bence Sony'den
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 3 yıl
LG kamera konusunda çok ilerledi. Görmeyenler için Gsmarena'nın blind testi çok ilginç.
gsmarena.com/... Bu sayfadan en beğendiğiniz fotoğrafı seçin
gsmarena.com/... Bu sayfadan oylama sonucunu görün


Başka bir test:
gsmarena.com/... Bu sayfada sürprizli karşılaştırma var.
gsmarena.com/... Bu sayfada oylama sonuçları var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 3 yıl
LG yenilik ekliyor lâkin tasarımda kötüye gidiyor. G2 kasası-mantığını kullanıp, ön taraftaki logo yerine parmak izi okuyucusu koysa oldu bitti.
G2, G3'den sonra kullanıcılarını iyice kendinden uzaklaştırdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toridishler 3 yıl
parmak izi okuyucusunun arka tarafda olmasi cok iyi olmus onde olsa iphone benzetmeye calismislar gibi sacma sapan yorumlar gelirdi ayrica pratiklik kulanislik olarakda cok avantajli
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 3 yıl
Bir de pil ömrünü uzatabilse. Çinli firmalar 9,5 mm'ye 6000 mah sığdırıyor(Ulefone power),Lg 3000 maha takıldı kaldı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4235 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg g5 ve
6 etiket daha lg v10 LG g4 mwc 2015 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Netflix, dizilerini neden haftalık bölümlerle yayınlamadığını açıkladı 3 yıl Obama, Beyaz Saray'ın zayıf kablosuz internetinden şikayetçi 3 yıl Bataryası bir hafta giden telefonlar iki yıl uzağımızda 3 yıl Türk yapımı Traffic Rider artık tüm platformlarda 3 yıl Samsung'un Galaxy S7 serisi için kablosuz mini şarj istasyonu 3 yıl Mars'a insan taşıyacak olan Orion uzay kapsülü için test hazırlıkları 3 yıl Ferrari FF yerini GTC4Lusso’ya bırakıyor 3 yıl Çin nükleer füzyon çalışmalarında Almanya'yı alt etti 3 yıl TeknoSA Preo P2 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl Facebook uygulamasını silen, iPhone kullanım sürelerinde yüzde 15 kazanım sağlıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı 3 yıl Visa, geliştiriciler için Visa Developer platformunu başlattığını duyurdu 3 yıl Super Bowl 50 2016'nın en önemli fragmanları burada 3 yıl Elon Musk dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak yapmayı düşünüyor 3 yıl Türkiye’de bedava internet dönemi resmen başlıyor 3 yıl Google'dan elektrikli otomobillere kablosuz şarj teknolojisi dopingi 3 yıl Google Hangouts, noktadan noktaya iletişime geçiyor 3 yıl THY, Batman vs Superman için iki yeni reklam yayınladı 3 yıl Facebook Messenger'a gizlenmiş satranç oyunu ortaya çıktı 3 yıl Videoshop uygulamasını 5,29TL ödemeden bedavaya indirin 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G5'den kılıf sızıntıları devam ediyor Sonraki Fas dünyanın en büyük güneş enerjisi çiftliğini kuruyor 3 yıl Tim Cook, Super Bowl'da paylaştığı bulanık fotoğrafla alay konusu oldu 3 yıl The Binding of Isaac'in iOS sürümü Apple tarafından reddedildi 3 yıl Asus'dan oyunculara yönelik yeni mekanik klavye 3 yıl Twitter CEO'su zaman akışının değişeceği iddialarını yalanladı 3 yıl Apple kullanıcıları en çok 4.7 inçlik modelleri kullanıyor 3 yıl BlackBerry 200 çalışanı ile yollarını ayırdı 3 yıl Galaxy A9 Pro benchmark testlerinde görüldü 3 yıl Tittle Light, aydınlatma ihtiyacınızı ilgi çekici 3D animasyonlarla karşılayacak 3 yıl Google bu yıl içinde kendi VR kaskını duyurabilir 3 yıl Ballmer: Microsoft'un mobil dünyada doğru yolu bulması gerekiyor 3 yıl Hisselerini bir bisiklete değiştiği şirkete Microsoft 250 milyon dolar ödedi 3 yıl Hem S Pen hem kaide bir arada 3 yıl Mobilite: LG G5, Galaxy S7, Xperia C6 ve dahası... 3 yıl Android Wear ekosistemine sürpriz lider 3 yıl Microsoft ve GoPro lisans anlaşması imzaladı 3 yıl Dünya'nın yaşanılabilirlik olasılığı %82 çıktı 3 yıl İkiye ayrılan Ferrari Enzo, yenilenen hali ile 1.7 milyon dolara satıldı 3 yıl iPhone 5se üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek 3 yıl Twitter akışlarında herhangi bir değişiklik olmayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim