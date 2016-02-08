LG G5'den kılıf sızıntıları devam ediyor





LG'nin 21 Şubat 2016 tarihinde lanse edeceği yeni amiral gemi modeli G5, bir süredir sızıntılarda boy gösteriyor. Henüz cihazın çalışır halde bir görsel sızıntısını göremedik ancak kılıf üreticilerinden sızdırılan görseller, önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkarıyor.





Daha önceki sızıntılardan da görüleceği üzere yeni amiral gemi modelinde 3 büyük değişiklik var. İlk olarak geleneksel arka kontrol tuşları artık yan tarafa kayıyor. LG'nin uzun süre koruduğu ve kolaylık sunduğunu iddia ettiği arka kontrol tuşları, anlaşılan bu yıl ki akıllı telefon modellerinde yer almayacak.





İkinci değişiklik arka kısma bir parmak izi okuyucusunun eklenmesi. LG G4 modelinde yer almayan parmak izi okuyucusu, LG V10 modelinde kendisine yer bulmuştu ve bu yıl ki amiral gemi modellerinde de kullanılmaya devam edecek. Parmak izi okuyucusu, eskiden ses kontrol tuşlarının olduğu kısma yerleşmiş.









Son değişiklik ise çift sensör yerleşimi. 16MP ve 8MP çözünürlüğünde iki sensör barındıran arka kamera; böylece serbest odak, karanlık ortamlarda daha iyi performans ve genel anlamda daha kaliteli görüntü çekimi gibi avantajlarla gelecek. Ayrıca lazer tabanlı otomatik odaklama özelliği ile desteklenecek. Bunun haricinde ön panelde kayda değer bir değişiklik görünmüyor.





İddialara göre LG G5 modelinde; 5.4-5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, USB Type-C bağlantısı, parmak izi okuyucu, daha uzun ancak daha dar bir yapı, ön kısımda ikinci bir ekran, alt kısımdan çıkarılabilir batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/A-G5-Spigen-case-render-zooms-in-on-the-rear-of-LGs-next-big-thing_id78099